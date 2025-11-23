Eski robot yeni bilgisayarda nasıl çalışır
Daha önce marketten indirdiğim uzman danışman şuanda markette bulunmuyor. Başka bir bilgisayara yüklediğim zaman çalışmıyor. Herhangi bir çözümü var mı?
- Pollan's indicators
- MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 te sanal hosting: Nasıl çalışır?
- MetaTester 5 Strateji Sınayıcı Temsilcileri Yöneticisinin Nasıl Kurulacağı Hakkında Sorular
Rustem Kubak :
Daha önce marketten indirdiğim uzman danışman şuanda markette bulunmuyor. Başka bir bilgisayara yüklediğim zaman çalışmıyor. Herhangi bir çözümü var mı?
Daha önce marketten indirdiğim uzman danışman şuanda markette bulunmuyor. Başka bir bilgisayara yüklediğim zaman çalışmıyor. Herhangi bir çözümü var mı?
1. Satıcıdan yardım isteyin.
2. Günlük kayıt dosyasını buraya (Araç Kutusu sekmesinden) gönderin.
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun