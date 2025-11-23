Eski robot yeni bilgisayarda nasıl çalışır

Daha önce marketten indirdiğim uzman danışman şuanda markette bulunmuyor. Başka bir bilgisayara yüklediğim zaman çalışmıyor. Herhangi bir çözümü var mı?
 
Rustem Kubak :
1. Satıcıdan yardım isteyin.

2. Günlük kayıt dosyasını buraya (Araç Kutusu sekmesinden) gönderin.

