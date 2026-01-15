"William Gann yöntemleri (Bölüm III): Astroloji işe yarıyor mu?" makalesi için tartışma
Görünüşe göre Gann zaman döngülerini incelememişsiniz. Bu nedenle işe yaramadığını düşünüyorsunuz. Tüm hisse senetleri ve emtialar üzerinde çalışır.
Anladığım kadarıyla finansal astrolojinin temel fikri, gök cisimlerinin hareketlerinin bir şekilde piyasa döngüleriyle ilişkili olduğudur. Bu konseptin uzun ve köklü bir geçmişi vardır ve özellikle geçen yüzyılın ünlü yatırımcılarından William Gann tarafından popüler hale getirilmiştir.
Bu teorinin temel ilkeleri hakkında çok düşündüm. Örneğin, yıldızların ve gezegenlerin hareketlerinin de piyasa hareketleri gibi doğası gereği döngüsel olduğunu belirten döngüsellik fikri. Gezegen açıları bağlamında, bazı insanlar belirli gezegen konumlarının piyasalar üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğuna inanmaktadır. Peki ya burçlar? Gezegenlerin farklı burç takımyıldızlarından geçişinin de bir şekilde piyasayı etkilediğine inanılıyor.
Ay döngüleri ve güneş aktivitelerinden de bahsetmek gerekir. Ayın evrelerinin piyasadaki kısa vadeli dalgalanmalarla, güneş patlamalarının ise uzun vadeli trendlerle ilişkili olduğuna dair görüşler gördüm. İlginç hipotezler, değil mi?
Yazar: Yevgeniy Koshtenko