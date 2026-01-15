"William Gann yöntemleri (Bölüm III): Astroloji işe yarıyor mu?" makalesi için tartışma

William Gann yöntemleri (Bölüm III): Astroloji işe yarıyor mu?.

Gezegenlerin ve yıldızların konumları finansal piyasaları etkiliyor mu? Kendimizi istatistikler ve büyük verilerle donatalım ve yıldızlarla hisse senedi grafiklerinin kesiştiği dünyaya doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkalım.

Anladığım kadarıyla finansal astrolojinin temel fikri, gök cisimlerinin hareketlerinin bir şekilde piyasa döngüleriyle ilişkili olduğudur. Bu konseptin uzun ve köklü bir geçmişi vardır ve özellikle geçen yüzyılın ünlü yatırımcılarından William Gann tarafından popüler hale getirilmiştir.

Bu teorinin temel ilkeleri hakkında çok düşündüm. Örneğin, yıldızların ve gezegenlerin hareketlerinin de piyasa hareketleri gibi doğası gereği döngüsel olduğunu belirten döngüsellik fikri. Gezegen açıları bağlamında, bazı insanlar belirli gezegen konumlarının piyasalar üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğuna inanmaktadır. Peki ya burçlar? Gezegenlerin farklı burç takımyıldızlarından geçişinin de bir şekilde piyasayı etkilediğine inanılıyor.

Ay döngüleri ve güneş aktivitelerinden de bahsetmek gerekir. Ayın evrelerinin piyasadaki kısa vadeli dalgalanmalarla, güneş patlamalarının ise uzun vadeli trendlerle ilişkili olduğuna dair görüşler gördüm. İlginç hipotezler, değil mi?

William Gann bu alanda gerçek bir öncüydü. Astronomi, geometri ve sayı dizilerine dayanan ünlü 9'un Karesi gibi bir dizi araç geliştirdi. Eserleri hala hararetli tartışmalara neden olmaktadır.


Yazar: Yevgeniy Koshtenko

 

Gana'nın ayak izlerini takip ederek, deneyimin saflığı adına, EURUSD değil, örneğin pamuk vadeli işlemlerini almalıydınız. Ve enstrüman yaklaşık olarak aynıdır ve astronomik döngüler içinde olabilir, sonuçta tarım.

 
Görünüşe göre Gann zaman döngülerini incelememişsiniz. Bu nedenle işe yaramadığını düşünüyorsunuz. Tüm hisse senetleri ve emtialar üzerinde çalışır.
