Göstergeler: CCI T3

Forex Yatırımcıları CCI'ı Nasıl Kullanır?
- Temmuz ayının en düşük seviyelerinden bu yana GBPUSD güçlü bir yükseliş trendiyle 1671 pip yükseldi.
- Emtia Kanal Endeksi (CCI) aşırı alım ve aşırı satım koşullarını gösterirken hareketli ortalamadan sapmaları ölçer
- CCI -100 çizgisinin üzerine çıktığında, bir satın alma sinyali üretilir
Uzun "Emtia Kanal Endeksi" adı sizi yanıltmasın, çünkü domuz göbeği ve soya fasulyesine adanmış 24 saatlik yeni bir kablolu yayın değildir; yine de bunlardan herhangi birini takas etmek için kullanabilirsiniz. CCI, Forex yatırımcıları tarafından RSI veya Stochastics'in kullanıldığı şekilde aşırı satım ve aşırı alım koşullarını belirlemek için kullanılan popüler bir göstergedir. Ancak aşırı satım ve aşırı alım alanlarını temsil eden 30 ve 70 yerine, CCI -100 ve +100 kullanır. Donald Lambert CCI'yi 1980 yılında emtiadaki döngüsel dönüşleri belirlemek için yaratmış olsa da, para birimlerinde çok etkilidir. Mevcut fiyatı 14 gibi belirli bir dönemin ortalama fiyatına göre ölçen CCI, fiyatların ortalamanın altında olduğu zamanlarda düşük, ortalamanın üzerinde olduğu zamanlarda ise yüksektir. Bu bize aşırı satım ve aşırı alım bölgelerini verir.
Bu neden önemli diye sorabilirsiniz? Çok basit. Güçlü bir yükseliş trendimiz olduğunda, alım yapmak için en iyi yer, tüccarların artık satış yapmadığı veya satış baskısının azalmaya başladığı fiyat noktasıdır. Buna "aşırı satım" denir. Bir şeyin aşırı satıldığını nasıl anlarız? Bu da harika bir soru! Forex yatırımcıları, fiyatların ne zaman çok hızlı düştüğünü ve pazarlık avcılarının fiyatları ne zaman yükseltebileceğini göstermek için ellerinde çeşitli araç ve yöntemlere sahiptir. Mum çubuğu formasyonu, osilatörler ve destek/direnç seviyeleri birincil araçlardır. CCI ile Forex yatırımcıları, CCI -100'ün üzerine çıktığında alım yapmaya çalışır.
Gayrimenkul yatırımına benzer şekilde, baş ağrısı olmadan ve çok daha eğlenceli bir şekilde, Forex yatırımcıları "en iyi mahalledeki en kötü evi en düşük fiyata" satın almak isterler. Benzetmemizde, en iyi mahalle güçlü bir eğilimdir; "daha kötü ev" ticaretimiz için giriş bölgesidir. Gayrimenkul yatırımcısı gibi biz de elimizdeki varlıkların değerinin zaman içinde artmasını bekliyoruz. Nispeten düşük bir fiyattan satın aldığımız için, riskimiz potansiyel kazanca göre küçüktür. Gayrimenkul tamircilerinin aksine, Forex yatırımcıları zaman ve trend pozisyonun değerini artırmak için çalıştıkça yeniden modellemeyi unutabilirler
Ticaret Kurulumu
Aşağıdaki mevcut ticaret kurulumu, Ağustos 2013'ten itibaren GBPUSD günlük grafik yükseliş trendini göstermektedir. Grafik, CCI tarafından -100 çizgisinin altına düştüğü ve yukarı döndüğü için verilen dört başarılı sinyali göstermektedir. Forex trend yatırımcıları, CCI +100 çizgisinin altına düştüğünde üretilen satış sinyallerini filtreleyecektir, çünkü trendle işlem yaparken ona karşı olduğundan daha fazla pip kazanılır. Bir yükseliş trendinde, tüccarlar Forex Tüccarları CCI kullanarak alım sinyalleri alacak ve kar elde etmek için CCI satış sinyallerini kullanacaktır. CCI'ın -100'ün üzerine çıkmasını bekleyen ve fiyatın hareketi onaylamasını bekleyen tüccarlar, piyasaya uzun süre girecek ve ardından son düşük salınımın yaklaşık 4-10 pip altına koruyucu bir durdurma emri yerleştirecek.
Ticaret Planı
Şu anda, GBPUSD 1,6220 bölgesinden yeni sıçradı ve CCI -100 çizgisinin üzerine çıktığında bir satın alma sinyali üretti. Bir stop, 1,6671 hedefi için bu düşük salınımın hemen altına yerleştirilebilir. Her zaman stop kullanmayı ve herhangi bir işlemde hesap öz sermayenizin yalnızca %2'sinden fazlasını riske atmamayı unutmayın. Durdurma vurulursa, başka bir ticaret ararız! CCI, potansiyel girişleri görsel olarak belirlemenin basit bir yoludur.
