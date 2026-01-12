"Ekonomik tahminler: Python’ın potansiyelini keşfetme" makalesi için tartışma
Çok teşekkür ederim. Bu planlarda var MFXBook'tan elde edilen bir sonraki makalelerden birinde tüccarların duygularının bir analizi de olacak, ancak şimdilik bununla ilgili bazı sorunlar var, duygu geçmişini nerede sakladıklarını bulamadım).
Anlamadığım şey şu: MQ ne işe yarıyor ki?
Yazarın yukarıdaki sinyali bu.
Ama makale el yazısıyla yazılmış.
Bir argüman olarak - metinde, kimin kodunun kimin olduğunu söyleyemezsiniz...
"Bizim kodumuzda, tahmin fonksiyonu olasılıklar üzerinde çalışır."
"Ne yazık ki, kodunuzda henüz sonuçların açık bir görselleştirmesi yok."
Ve orada bir sürü garip şey vardı, zaten kafamdan çıkardım, şimdi tekrar okumayacağım.
Tabii ki konu ilginç ama metin, düşüncenin ifade edilişinde garip geldi.
Bu konuyu ele aldığımıza göre, bir sonraki makalede genel olarak makroekonomik verilerin kullanışlılığını, yayınlanmadan önce bunları kullanarak bir modeli eğiterek kontrol etmeyi önereceğim. Yani, eğer içeriden biri olsaydık. Analistin ayın başından önce farklı şekillerde kayması mümkündür.
Yeni makaleye göz atın: Ekonomik tahminler: Python’ın potansiyelini keşfetme.
Finansal piyasalar ekonominin iyi bir barometresidir. En ufak değişikliklere tepki verirler. Sonuç öngörülebilir ya da beklenmedik olabilir. Şimdi gösterge değerlerinin bu barometrenin dalgalanmasına neden olduğu örneklere bakalım.
GSYİH büyüdüğünde piyasalar genellikle olumlu tepki verir. Enflasyon yükseldiğinde genellikle huzursuzluk beklenir. İşsizlik düştüğünde, bu genellikle iyi bir haber olarak görülür. Ancak, istisnalar da olabilir. Ticaret dengesi, faiz oranları - her gösterge piyasa duyarlılığını etkiler.
Pratikte görüldüğü üzere, piyasalar genellikle gerçek sonuca değil, oyuncuların çoğunluğunun beklentilerine göre tepki vermektedir. "Söylentileri satın al, gerçekleri sat" - bu eski borsa bilgeliği, olup bitenlerin özünü en doğru şekilde yansıtıyor. Ayrıca, önemli değişikliklerin olmaması piyasada beklenmedik haberlerden daha fazla volatiliteye neden olabilir.
Yazar: Yevgeniy Koshtenko