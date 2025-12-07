Göstergeler: Multi-Williams Yüzde Aralığı Yön Göstergesi
Automated-Trading:teşekkür ederim, ben bir Forex acemisiyim :)
Multi-Williams Yüzde Aralığı trend göstergesi:
Yazar: Victor
Merhaba yazar. Lütfen whod'u birden fazla hindinizin tek bir grafiğe asılabilmesi için düzeltebilir misiniz? Tek bir pencerede 3 modu da aynı anda görmek istiyorum.
maloma:
init içinde değiştirin
ShortName="VDir "+string(GetTickCount());
İyi günler! Üç göstergenin de aynı anda grafikte olmasını istiyorum. Önerinize göre çalışmadı. Lütfen, daha fazla ayrıntı!
ShortName="VDir "+string(TMode)+_Symbol;
"Kullanıcı modu" dönemlerini kolayca değiştirin :)
//--- giriş parametreleri //... input bool TModeUser=false; //On (ön ayar Modu kapalı) input int TModeUser1=4; input int TModeUser2=15; input int TModeUser3=30; input int TModeUser4=60; input int TModeUser5=120; // .... // replace bölümü --- giriş değerlerini kontrol edin if (TModeUser) { T1=StringToInteger(TModeUser1); T2=StringToInteger(TModeUser2); T3=StringToInteger(TModeUser3); T4=StringToInteger(TModeUser4); T5=StringToInteger(TModeUser5); } else { //--- giriş değerlerini kontrol edin T1=12; T2=15; T3=20; T4=30; T5=60; if(TMode==0){T1=6; T2=8; T3=10; T4=15; T5=30;} if(TMode==2){T1=24; T2=30; T3=40; T4=60; T5=120;} };
Harika bir çalışma ancak yavaş normal mi yoksa hızlı olanı mı tercih edeceğime karar veremedim? Herhangi bir öneriniz var mı?
