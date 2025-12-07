Göstergeler: Multi-Williams Yüzde Aralığı Yön Göstergesi

Author: Victor

 
Automated-Trading:

Multi-Williams Yüzde Aralığı trend göstergesi:

teşekkür ederim, ben bir Forex acemisiyim :)
 
Merhaba yazar. Lütfen whod'u birden fazla hindinizin tek bir grafiğe asılabilmesi için düzeltebilir misiniz? Tek bir pencerede 3 modu da aynı anda görmek istiyorum.
 
Merhaba yazar. Lütfen whod'u birden fazla hindinizin tek bir grafiğe asılabilmesi için düzeltebilir misiniz? Her 3 modu da aynı anda bir pencerede görmek istiyorum.

init içinde değiştirin

ShortName="VDir "+string(GetTickCount());

 
İyi günler! Üç göstergenin de aynı anda grafikte olmasını istiyorum. Önerinize göre çalışmadı. Lütfen, daha fazla ayrıntı!
 

ShortName="VDir "+string(TMode)+_Symbol;

 

"Kullanıcı modu" dönemlerini kolayca değiştirin :)


//--- giriş parametreleri
//...
input bool TModeUser=false;      //On (ön ayar Modu kapalı)
input int TModeUser1=4;
input int TModeUser2=15;
input int TModeUser3=30;
input int TModeUser4=60;
input int TModeUser5=120;

// ....
// replace bölümü --- giriş değerlerini kontrol edin

if (TModeUser) {
        T1=StringToInteger(TModeUser1); T2=StringToInteger(TModeUser2); T3=StringToInteger(TModeUser3); T4=StringToInteger(TModeUser4); T5=StringToInteger(TModeUser5);
   } else {
        //--- giriş değerlerini kontrol edin
        T1=12; T2=15; T3=20; T4=30; T5=60;
        if(TMode==0){T1=6; T2=8; T3=10; T4=15; T5=30;}
        if(TMode==2){T1=24; T2=30; T3=40; T4=60; T5=120;}
   };
 

Harika bir çalışma ancak yavaş normal mi yoksa hızlı olanı mı tercih edeceğime karar veremedim? Herhangi bir öneriniz var mı?

