Kütüphaneler: EAX_Mysql - MySQL library
Yazar Michael Schoen
Merhaba Michael,
Örnek betiğinizde bazı yazım hataları var, örneğin EAX_mysql, EAX_Mysql (büyük-küçük harfe duyarlı) olmalıdır, ancak yine de harika betik için teşekkürler.
İyi iş... ama... . bravo!
Michael kütüphane için teşekkürler. Yapılandırmaya çalışıyorum. Derlerken bir hata veriyor:
'EAX_mysql' - türü olmayan bildirim
Ne ile bağlantılı olabilir?
Örneklerde, sınıf EAX_mysql'dir ve kütüphanede EAX_Mysql olarak tanımlanmıştır
Bunu oluşturmak ve paylaşmak için zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Sadece başka bir hızlı düzeltme:
- Ortamınız için (32 veya 64bit) Connector/C (libmysql ) indirin ve libymsql.dll dosyasını "MQL5\Include" içine koyun.
.dll, MQL5\Include içine değil, MQL5\Libraries içine gitmelidir.
İyi günler!
Şöyle bir sorunum var: Metaeditor'ü başlatırken "C++ derleyicisi Microsoft Visual Studio 2005/2008/2010/2012 sistemde yüklü değil" uyarısı veriyor. Aynı zamanda Microsoft Visual Studio Express yüklü. Kod yürütme sırasında, db.connect satırından hemen sonra, herhangi bir hata veya başka bir dırdır oluşturmadan uçuyor. Microsoft Visual Studioile ilgili mi ve nasıl düzeltebilirim?
Teşekkürler
Sevgili Michael,
Kütüphanenizi kullanmaya çalışıyorum.
Ne yazık ki bunu çalıştırmayı başaramadım.
"Veri Okuma" örneğinde iki küçük yazım hatası buldum:
- "db.connect("myhost.mydomain.com", "myusername", "mypassword", "mydatabase", "mytable")" kod satırının sonunda";" eksik
- EAX_mysql *db = new EAX_Mysql(); ==> EAX_Mysql*db = new EAX_Mysql()satırında ("EAX_mysql" durumu);
Kurulum kılavuzunuzu takip ediyorum. Hata ayıklamayı kullanarak "mysql_init(0)" çağrısı ile 416. satırdaki "connect" işlevindeki tüm blokları görüyorum.
mysql-connector-c-6.1.2-winx64 kullanıyorum.
Teşekkürler
Gianfrancioschio
Merhaba gianfrancio,
DLL'lerin metatrader platformunuza uymadığını varsayıyorum; 64bit metatrader kullanıyorsanız 64 bit mysql DLL'ye ve 32bit metatrader için 32bit mysql DLL'ye ihtiyacınız olacak ...
Doküman açıklamaları için teşekkürler ... Düzeltmeye çalışacağım ...
Bu kütüphane MySQL'e kolay bir arayüz sağlar.
Author: Michael Schoen