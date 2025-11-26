Komut dosyaları: OpenCL Testi
Siz delisiniz - tebrikler.
Test cihazı OpenCL'i de destekliyor mu?
Test cihazı OpenCL'yi de destekliyor mu?
"2012.02.13 09:07:19 Terminal GPU 'yu görür görmez:NVIDIA Corporation GeForce 8800 GTS with OpenCL 1.0 (12 units, 1188 MHz, 320 Mb, version 285.62" yazısını görür görmez OMG! OMG! OMG! OMG! . Doğruca forumlara gittim. :D
Bu şimdiye kadarki en havalı şey, bu tamamen tüm testleri çok daha hızlı hale getirecek, gpus hala Mooore yasası içinde ilerliyor.
Her neyse, gerçekten görüyorum, ama yine de çok yardımcı olacağını bilmiyorum, çünkü bazen quad'ımı ücretsiz olarak test bulutuna koyuyorum ve genellikle boşta kalıyor. Görünüşe göre insanlar artık çok fazla test yapmıyor. Bulut yükü istatistiği var mı?
Örnek betiği gerçekten çalıştırıp Mandelbrot kümesini görebildiniz mi?
Komut dosyası başlamıyor ve Terminal GPU'yu bildirmesine rağmen bağlamı açamadığı için yalnızca bir hata döndürüyor:
PI 0 opencltest(EURUSD,H1) 06:40:09 OpenCL bulunamadı
2012.02.15 06:30:51 Terminal GPU: OpenCL 1.1 ile NVIDIA Corporation GeForce GTX 560M (4 birim, 1550 MHz, 3072 Mb, sürüm 286.16)
Evet, çalıştırabildim, ancak durdurduktan sonra o mavi şey gitmiyor, gitmesi için para birimi çifti penceresini kapatmak zorunda kaldım.
Her neyse, gpu tmeperature'ım yükseliyordu, bu da bir şey yaptığı anlamına geliyor.
Bu mucize ticarette nasıl kullanılır?
Meditasyon yapmak için, bilirsiniz, rahatlamak için :)
Bu, teknolojinin olanaklarını, ne işe yaradığını gösteren bir senaryodur.
OpenCL Testi:
OpenCL'de Mandelbrot fraktal hesaplamasının küçük bir çalışma örneği, yazılım uygulamasına kıyasla hesaplamayı yaklaşık 100 kat önemli ölçüde hızlandırır.
Author: MetaQuotes