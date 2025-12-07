Göstergeler: MA mass cloud
Bir mq4 versiyonu yapabilir misiniz, bu çok ilginç görünüyor
toddanderson:Gerçekten üzgünüm, denedim ama yapamadım. Diğerinin MQL4 olduğunu unuttum.
Bu sadece üst üste bindirilmiş MA sayısı olduğundan,
Normalde çok fazla MA görüntüleniyorsa, bunun yeterli olduğunu düşüneceğim.
ve kötü İngilizcem için özür dilerim.
Merhaba, MA nass bulut göstergesini gördüm ve indirdim. Trend belirleme için çok iyi buluyorum. Giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için göstergeyi kullanıp kullanmadığınızı ve nasıl kullandığınızı bana söyleyebilir misiniz? Şimdiden çok teşekkürler.
MA mass cloud:
Farklı periyotlardaki hareketli ortalamaların kütlelerinin oluşturduğu bulutlar.
Author: klbeei