Göstergeler: Pivot Point
Yazar: niuniu
Pivot seviyelerinin haftalık dönemi sadece dört günden oluşur. Bunu nasıl ortadan kaldırabilirim?
Lütfen çizgileri daha ince yapın.
Ayrıca "günün başlangıcı" ayarını, yani terminal saatinden farklı olabilecek pivot seviyelerini hesaplamak için günün hangi saatinden itibaren ekleme isteği de var.
Şimdiden teşekkür ederim
Merhaba niuniu, katkınız için teşekkürler, bu göstergenin MT5 lakları düşünüldüğünde kullanışlı oluyor.
Farklı kaynaklara (örneğin Wikipedia, BabyPips, vb.) Dayalı pivot noktalarını nasıl hesaplayacağıma karşılık geldiğinden emin olmak için komut dosyanızdaki matematik rutinini iki kez kontrol ediyordum ve üçüncü desteği (S3) nasıl hesapladığınız konusunda bir farkımız var gibi görünüyor. buna sahipsin:
S3 = (2*P)-((2* LastHigh)-LastLow);
Ben bunun yerine bu şekilde yapardım:
S3 = (2*P)-((2* LastHigh)+LastLow);
LastLow değişkeni için pozitif işarete dikkat edin.
Aslında, MQL5 uygun işlem sırası yapıyorsa -ki yaptığına inanıyorum-, parantezlerin çoğundan kurtularak rutininizi güvenli bir şekilde basitleştirebilirsiniz:
P=(LastHigh+LastLow+close[i])/3; R1 = (2*P)-LastLow; S1 = (2*P)-LastHigh; R2 = P+(LastHigh - LastLow); S2 = P-(LastHigh - LastLow); R3 = (2*P)+(LastHigh-(2*LastLow)); S3 = (2*P)-((2* LastHigh)+LastLow);
Şuna kadar:
P=(LastHigh+LastLow+close[i])/3; R1 = 2*P - LastLow; S1 = 2*P - LastHigh; R2 = P + LastHigh - LastLow; S2 = P - LastHigh - LastLow; R3 = 2*P + LastHigh - 2*LastLow; S3 = 2*P - 2*LastHigh + LastLow;
Lütfen doğru yapıp yapmadığınızı kontrol etmek için S3 hesaplamasını iki kez kontrol edin ve kod için tekrar teşekkürler!
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum
Göstergeler: Pivot Çizgileri TimeZone
newdigital, 2014.01.30 11:06
Euro Hedeflerini Tahmin Etmek İçin Forex Yıllık Pivot Noktaları Nasıl Kullanılır ( dailyfx makalesine dayanmaktadır)
- Pivot noktaları, yatırımcıların potansiyel destek ve direnci belirleyebilmeleri için popüler ve kolay bir yoldur
- Pivot noktaları, belirli bir dönemin önceki en yüksek, en düşük ve kapanışını kullanan matematiksel bir hesaplamaya dayanır; haftalık, günlük, aylık, yıllık
- Yıllık pivotlar, önümüzdeki yıl için maksimum ve minimum fiyat aşırılıklarının yanı sıra fiyatın yön değiştirebileceği alanları da tahmin edebilir.
Çoğu tüccar kendi ticaret türlerine uygun günlük, haftalık ve hatta aylık pivotlara aşina olsa da, yıllık pivotlar gelecekteki potansiyel destek ve direnç alanlarını tahmin etmek için de kullanılabilir. Önemli bir destek alanında veya yakınında alım yapmak ve önemli bir direnç alanında satış yapmak, piyasa veya işlem yapılan süre ne olursa olsun herhangi bir tüccarın ana odak noktasıdır. Bu önemli ticaret fırsatları için yıllık pivotlar izlenebilir.
Yukarıdaki Euro grafiğinde açıkça görebileceğiniz gibi, forex yıllık pivotları çizilmiştir. Euro'nun R2 pivotuna kadar nasıl yükseldiğine ve Şubat ayında 600 pipin üzerinde keskin bir düşüşle nasıl geri döndüğüne dikkat edin. Yıllık pivotların gücünü gösteren kolayca görülebilen bir diğer önemli alan, R1 yıllık pivotunun 1.2910'daki üçlü dokunuşudur. Üçüncü ve son dokunuş, 2013'ü %4'ün üzerinde bir artışla kapatmak için R2 yıllık pivotuna geri dönen 600 piplik bir ralliye yol açtı.
Forex yıllık pivotları tüccarlara Euro'daki bir sonraki hareketi gösterebilir mi? Yukarıdaki grafikte 2014 yıllık pivotları EURUSD grafiğinde çizilmiştir. Yıl daha yeni başlıyor ve yıllık pivotlarla ilgili en güzel şey onları yılda yalnızca bir kez çizmek zorunda olmak! EURUSD 1,3461'deki merkezi pivot ile 1,4177'deki R1 arasında sıkışmış durumda. Bu yazının yazıldığı sırada, Euro her iki pivotu da test etmedi. Bununla birlikte, forex yatırımcıları R1 (1.4177) yıllık pivot direncine geri dönmek için merkezi pivota (1.3461) doğru bir hareket bekliyor olabilir.
Alternatif senaryo, Euro'nun R1 seviyesine kadar hemen bir koşu yapmasıdır. R1 pivot direncinde, tüccarlar uzun pozisyonlarından kar elde etmek ve/veya bu seviyede Euro'yu kısaltmak isteyebilirler. Ancak, R1'in üzerinde bir kapanış R2 pivotuna (1,4610) doğru bir yükselişe yol açabilir. Yatırımcılar ayrıca, S1 (1,3028) seviyesine uzun süreli bir düşüşe yol açabilecek merkezi pivotun altında bir kapanış olasılığını da göz önünde bulundurmalıdır.
Scalpers, pozisyon veya swing tüccarları olan Forex yatırımcıları, önemli destek ve direnç alanlarını bulmak için yıllık pivotlardan yararlanabilir. Forex piyasasında gezinmenize yardımcı olmak için yıllık pivot 'manzarasını' ortaya koyan diğer döviz çiftleri hakkında gelecekteki makaleleri arayın.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum
Komut Dosyaları: Renk farklılaştırmalı Destek ve Direnç çizgilerini Sürükle ve Bırak
newdigital, 2014.06.11 14:17
Forex Piyasasında Statik Destek ve Direnç ( dailyfx makalesine dayanmaktadır)
- Yatırımcılar piyasa koşullarını derecelendirmek, trendleri tanımlamak ve pozisyonlara girmek için destek ve direnci kullanabilir.
- Aşağıdaki makalede 'statik' destek ve direnç yöntemlerini tartışıyoruz.
- Pivot noktalarına ve psikolojik destek/direnç analizine değiniyoruz
Sonuçta, fiyat kırmakta zorlanabileceği bir zemine (destek) ya da üzerine çıkamayabileceği bir tavana (direnç) ulaştıysa; bu durum çok sayıda ticaret fikri ve kurulum sunabilir.
Ne yazık ki, çoğu yeni tüccar destek veya direnci belirlemenin bir veya iki yolunu öğrenir; ve bunun her zaman işe yaramadığını gördüklerinde, başka bir yerde 'kutsal kâseler' bulma umuduyla bu tür çalışmaları terk ederler.
Kutsal kâseler aslında yoktur. Yeni tüccarların bu dersi zor yoldan öğrenmesi genellikle biraz zaman alır: Kullanılan analitik yöntem ne kadar güçlü olursa olsun, bir yatırımcının her zaman kazanmasını sağlayacak bir strateji, yaklaşım ya da gösterge yoktur. Aksine, alım satım yapmak olasılıklarla ve bu analizi kullanarak olasılıkları mümkün olduğunca kendi tarafınıza ya da lehinize çekmeye çalışmakla ilgilidir.
Destek ve direncin bu analizde özel bir rolü vardır. Piyasa koşullarını derecelendirmek, trendleri belirlemek, giriş ve çıkış noktalarını belirlemek ve diğer birçok seçenek için kullanılabilir.
Pivot Noktaları
Bu, destek ve direnci belirlemenin en yaygın yöntemlerinden biridir ve aynı zamanda en eskilerinden biridir. Pivot noktaları, bilgisayarların finans piyasalarında yaygınlaşmasından önce, yer işlemcilerinin fiyatların 'ucuz' mu yoksa 'pahalı' mı olduğunu görmek için hızlı ve kolay bir yola ihtiyaç duymasıyla ortaya çıkmıştır.
Böylece bu yer tüccarları destek (ucuz) ve direnç (pahalı) seviyelerini elde etmek için kısa bir yöntem geliştirdiler.
Bu yer tüccarları bir önceki günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarını alır ve bir sonraki işlem günü için 'pivot'u bulmak için bu
değerlerinin ortalamasını alırlardı. Bu pivotun üzerindeki fiyat hareketleri 'yükseliş', altındaki fiyatlar ise 'düşüş' olarak değerlendirilir.
Bu iyi ve güzel olsa da, bize henüz destek veya direnç hakkında fazla bir şey söylemez; bu yüzden bunu bir adım daha ileri götürmek için, tüccarlar pivotu ikiyle çarpacak ve ardından ilk direnç seviyesini (R1) elde etmek için önceki günün en düşük seviyesini çıkaracaklardır. Daha sonra aynı işlemi ilk destek seviyesini (S1) bulmak için pivot değerini ikiyle çarparak ve ardından önceki günün en yüksek seviyesini çıkararak yapabilirler.
R1 ve S1 değerleri çözüldükten sonra, tüccarlar bir sonraki destek ve direnç seviyelerine geçebilirler. İkinci direnç seviyesini (R2) bulmak için, tüccarlar pivot değerini R1 ve S1 arasındaki farka ekleyebilir; ve ikinci destek seviyesi, R1 ve S1 arasındaki farkın pivot değerinden çıkarılmasıyla bulunabilir. Denklemin tamamı aşağıdadır:
Denklemden de görebileceğiniz gibi, pivot noktaları potansiyel destek ve direnç seviyelerini bulmak için çok temel matematik kullanır. Neyse ki yatırımcılar için çoğu grafik paketi, destek ve direnç seviyelerini uygun aralıklarla çizerken bu matematiği bizim için otomatik olarak yapacaktır.
Pivot Noktaları çeşitli zaman dilimleri için oluşturulabilir ve daha fazla tüccar bu seviyeleri görüp tepki verebileceğinden uzun vadeli pivotlar genellikle en iyi sonucu verir.
Çoğu teknik analiz türünde olduğu gibi, analizde kullanılan vade ne kadar uzun olursa ortaya çıkabilecek tepki de o kadar güçlü olur. Aylık ve haftalık pivot noktaları genellikle büyük ilgi çeker ve daha kısa vadeli saatlik ve dört saatlik grafikler kullanılsa bile yatırımcılar tarafından takip edilmelidir.
Aylık ve Haftalık Pivot Noktaları hem uzun hem de kısa zaman dilimlerinde değer kazandırabilir
Psikolojik Seviyeler
Teknik analizin en çekici yönlerinden biri, istatistik ve matematiğin insan davranışındaki kalıpları gösterme yeteneğidir. Bu, hiçbir yerde finansal piyasalardaki 'psikolojik' seviyelerin incelenmesinden daha belirgin değildir.
İnsanların çoğu çift yuvarlatılmış tam sayılarla düşünür. Elimizde değil; türümüz basitliğe değer verecek şekilde evrimleşmiştir. Örnek olarak, birisine arabasına, ceketine ya da hatta lattesine ne kadar ödediğini sorun.
Muhtemelen cevaplarını en yakın yuvarlak sayıya yuvarlayacaklardır. Bu tür bir yuvarlama genellikle piyasalarda da gerçekleşir; tüccarlar duraklarını veya giriş emirlerini bu seviyelere veya bu seviyelerin etrafına yerleştirirken, çoğu insana kahveleri için ne kadar ödedikleri sorulduğunda aynı şekilde cevap vereceklerdir.
GBPUSD 'Büyük' ve 'Daha Az Büyük' seviyelerin belirlendiği haftalık grafik
Gördüğünüz gibi, bu seviyeler bir piyasada, özellikle de güçlü trendler sırasında yeni fiyatlar yeni direnç seviyelerine (veya düşüş trendi durumunda destek seviyelerine) çarptıkça oldukça sık ortaya çıkabilir.
Bu destek ve direnç çalışması, 25 piplik artışlarla belirlenen 'minör' fiyatlarla bir adım daha ileri götürülebilir; 'minör' psikolojik seviyeler olarak bilinir. Aşağıdaki grafikte, bu daha ayrıntılı 'küçük' seviyelerin eklenmesiyle yukarıda incelenen aynı piyasada (GBPUSD) saatlik grafiğe geçtik:
Küçük psikolojik seviyeler eklenmiş saatlik GBPUSD (25 piplik artışlar)
Her 25 pipte bir gerçekleşen psikolojik seviyelerle, yatırımcıların bir piyasadaki 'dalgalanmaları yakalaması' için çok sayıda fırsat vardır.
Yatırımcılar, psikolojik seviyelerin veya pivot noktalarının arkasına daha fazla güç koymak için, bir sonraki bölümümüzde inceleyeceğimiz dinamik destek ve direnç mekanizmaları da dahil olmak üzere, bu analitik yöntemler arasında izdiham arayabilirler.
Pivot Point:
Klasik Pivot Noktası göstergesi, tüm veri noktaları için pivot noktasını ve üç direnç ve destek seviyesini boyar.
Author: niuniu