Göstergeler: Bezier
MQL4 sürümünü almalı mıyım?
sheriffonline:
Yukarıdaki açıklamada zaten gösterilmiştir : "Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve mql4.com 28.02.2008 adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır."
Bağlantı : https://www.mql5.com/tr/code/7640
JMA'ya benziyor.
Pulsestock:Daha çok T3 gibi. JMA'nın küçük bir gecikmesi var.
Bezier:
Hareketli ortalamalara bir alternatif, ancak daha düşük bir gecikme ve ayarlanabilir hassasiyet faktörü ile.
Author: Nikolay Kositsin