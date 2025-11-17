Göstergeler: Bezier

Hareketli ortalamalara bir alternatif, ancak daha düşük bir gecikme ve ayarlanabilir hassasiyet faktörü ile.

Author: Nikolay Kositsin

 
MQL4 sürümünü almalı mıyım?
 
sheriffonline:
MQL4 sürümünü almalı mıyım?

Yukarıdaki açıklamada zaten gösterilmiştir : "Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve mql4.com 28.02.2008 adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır."

Bağlantı : https://www.mql5.com/tr/code/7640

 
JMA'ya benziyor.
 
Pulsestock:
JMA'ya benziyor.
Daha çok T3 gibi. JMA'nın küçük bir gecikmesi var.
