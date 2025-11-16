Göstergeler: Fx10
Merhaba, çok güzel bir gösterge, bunu MQ4'e kodlayabilir misiniz lütfen???
camisa:Görmek https://www.mql5.com/ru/code/7564
Yazar: Nikolay Kositsin
Teşekkürler! İyi Gösterge. Çok çok iyi olduğunu söyleyebilirim.
- Test cihazında stop-o-v ve her türlü numara olmadan çalıştırdım.
SanAlex:Gösterge hakkında hiçbir şey söyleyemem. Ve grafikte büyüme sadece% 10'luk bölümde.
Teşekkürler! iyi Gösterge. çok çok iyi olduğunu söyleyebilirsin.
Değerlerini beş teknik göstergenin verilerine göre oluşturan semafor sinyal göstergesi: LWMA, SMA, RSI, Stokastik, MACD.
