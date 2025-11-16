Göstergeler: Fx10

Değerlerini beş teknik göstergenin verilerine göre oluşturan semafor sinyal göstergesi: LWMA, SMA, RSI, Stokastik, MACD.

Author: Nikolay Kositsin

 
Merhaba, çok güzel bir gösterge, bunu MQ4'e kodlayabilir misiniz lütfen???
 
Merhaba, çok güzel bir gösterge, bunu MQ4'e kodlayabilir misiniz lütfen???
Görmek https://www.mql5.com/ru/code/7564
Teşekkürler! İyi Gösterge. Çok çok iyi olduğunu söyleyebilirim.

- Test cihazında stop-o-v ve her türlü numara olmadan çalıştırdım.

Teşekkür ederim! İyi bir Gösterge. Çok, çok iyi diyebiliriz.

- Test cihazında mola vermeden ve her türlü numarayı yaparak çalıştırdım.

Biraz değiştirdim - sinyal birdi.

Dosyalar:
7777.mq5  19 kb
 
Teşekkürler! iyi Gösterge. çok çok iyi olduğunu söyleyebilirsin.

Gösterge hakkında hiçbir şey söyleyemem. Ve grafikte büyüme sadece% 10'luk bölümde.
