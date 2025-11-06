Göstergeler: Waddah Attar Fibo
Yazar: Nikolay Kositsin
İyi günler Nikolay.
Bu gösterge ile ilgileniyorum.
Lütfen aşağıdaki ayarları göstergeye ekleyin:
1) Günün başlangıç saati.
2) Haftalık ve aylık.
3) Pazar çubuklarını Pazartesi gününe ekleyin.
Ve bir dilek olarak, seviyelerin normal çizgiler veya küçük kalın olmayan noktalar olarak görüntülenmesi gerektiğini söylemek isterim (mümkünse).
Göstergeler: Fibonacci geri çekilmesi
newdigital, 2013.11.21 12:06
Fibonacci Düzeltmeleri ( stockcharts makalesine dayanmaktadır)
Giriş
Fibonacci Düzeltmeleri, potansiyel geri dönüş seviyelerini belirlemek için kullanılan oranlardır. Bu oranlar Fibonacci dizisinde bulunur. En popüler Fibonacci Düzeltmeleri %61,8 ve %38,2'dir. 38,2'nin genellikle %38'e ve 61,8'in %62'ye yuvarlandığını unutmayın. Bir ilerlemenin ardından grafikçiler geri çekilme seviyelerini tanımlamak ve bir düzeltme veya geri çekilmenin boyutunu tahmin etmek için Fibonacci oranlarını uygular. Fibonacci Düzeltmeleri, karşı trend sıçramasının uzunluğunu tahmin etmek için bir düşüşten sonra da uygulanabilir. Bu geri çekilmeler, genel bir strateji oluşturmak için diğer göstergeler ve fiyat modelleriyle birleştirilebilir.Dizi ve Oranlar
Bu makale Fibonacci dizisi ve Altın Oran'ın arkasındaki matematiksel özellikleri çok derinlemesine incelemek için tasarlanmamıştır. Bu detaylar için pek çok başka kaynak bulunmaktadır. Ancak birkaç temel bilgi, en popüler sayılar için gerekli arka planı sağlayacaktır. Pisa'lı bir İtalyan matematikçi olan Leonardo Pisano Bogollo (1170-1250), Fibonacci dizisini Batı'ya tanıtmasıyla tanınır. Aşağıdaki gibidir:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610......
Bu dizi sonsuza kadar uzanır ve birçok benzersiz matematiksel özellik içerir.
- 0 ve 1'den sonra her sayı kendinden önceki iki sayının toplamıdır (1+2=3, 2+3=5, 5+8=13 8+13=21 vs...).
- Bir sayının bir önceki sayıya bölümü 1.618'e yaklaşır (21/13=1.6153, 34/21=1.6190, 55/34=1.6176, 89/55=1.6181). Sayılar arttıkça yaklaşım 1,6180'e yaklaşır.
- Bir sayının bir sonraki en yüksek sayıya bölümü .6180'e yaklaşır (13/21=.6190, 21/34=.6176, 34/55=.6181, 55/89=.6179 vb....). Sayılar arttıkça yaklaşık değer .6180'e yaklaşır. Bu, %61,8'lik geri çekilmenin temelidir.
- Bir sayının iki basamak daha yükseğe bölünmesi .3820'ye yaklaşır (13/34=.382, 21/55=.3818, 34/89=.3820, 55/=144=3819 vs....). Sayılar arttıkça yaklaşık değer .3820'ye yaklaşır. Bu, %38,2'lik geri çekilmenin temelidir. Ayrıca, 1 - .618 = .382 olduğuna dikkat edin
- Bir sayının üç basamak daha yükseğe bölünmesi .2360'a yaklaşır (13/55=.2363, 21/89=.2359, 34/144=.2361, 55/233=.2361 vb....). Sayılar arttıkça yaklaşık değer .2360'a yaklaşır. Bu, %23,6'lık geri çekilmenin temelini oluşturmaktadır.
1.618, Phi olarak da adlandırılan Altın Oran veya Altın Ortalama anlamına gelir. 1.618'in tersi .618'dir. Bu oranlar doğada, mimaride, sanatta ve biyolojide bulunabilir. Robert Prechter, Elliott Dalga Prensibi adlı kitabında William Hoffer'ın Smithsonian Magazine'in Aralık 1975 tarihli sayısından bir alıntı yapar:
.... .618034'e 1 oranı, oyun kartlarının ve Parthenon'un, ayçiçeklerinin ve salyangoz kabuklarının, Yunan vazolarının ve uzaydaki spiral galaksilerin şeklinin matematiksel temelidir. Yunanlılar sanat ve mimarilerinin çoğunu bu orana dayandırmışlardır. Buna altın ortalama diyorlardı.Uyarı Bölgeleri
Düzeltme seviyeleri, tüccarları veya yatırımcıları potansiyel bir trendin tersine dönmesi, direnç alanı veya destek alanı konusunda uyarır. Düzeltmeler önceki harekete dayanır. Bir sıçramanın önceki düşüşün bir kısmını geri çekmesi beklenirken, bir düzeltmenin önceki ilerlemenin bir kısmını geri çekmesi beklenir. Bir geri çekilme başladığında, grafik uzmanları izleme için belirli Fibonacci geri çekilme seviyelerini belirleyebilir. Düzeltme bu geri çekilmelere yaklaştıkça, grafik uzmanları potansiyel bir yükseliş dönüşü için daha uyanık olmalıdır. Grafik 1, Home Depot'un önceki yükselişinin yaklaşık %50'sini geri çektiğini göstermektedir.
Bunun tersi, bir düşüşün ardından yaşanan sıçrama ya da düzeltici ilerleme için de geçerlidir. Bir sıçrama başladığında, grafik uzmanları izleme için belirli Fibonacci geri çekilme seviyelerini belirleyebilir. Düzeltme bu geri çekilmelere yaklaştıkça, grafik uzmanları potansiyel bir düşüş eğilimi için daha uyanık olmalıdır. Grafik 2, 3M'in (MMM) önceki düşüşünün yaklaşık %50'sini geri çektiğini göstermektedir.
Bu geri çekilme seviyelerinin sert geri dönüş noktaları olmadığını unutmayın. Bunun yerine, potansiyel bir geri dönüş için uyarı bölgeleri olarak hizmet ederler. Bu noktada yatırımcılar bir dönüşü belirlemek ya da teyit etmek için teknik analizin diğer yönlerini kullanmalıdır. Bunlar mum çubukları, fiyat formasyonları, momentum osilatörleri veya hareketli ortalamaları içerebilir.Yaygın Geri Çekilmeler
StockCharts'taki Fibonacci Düzeltmeleri Aracı dört yaygın düzeltme gösterir: 23,6, %38,2, %50 ve %61,8. Yukarıdaki Fibonacci bölümünden, %23,6, %38,2 ve %61,8'in Fibonacci dizisi içinde bulunan oranlardan kaynaklandığı açıktır. 50 geri çekilme bir Fibonacci sayısına dayanmamaktadır. Bunun yerine, bu sayı Dow Teorisi'nin Ortalamaların genellikle önceki hareketlerinin yarısını geri çektiği iddiasından kaynaklanmaktadır.
Derinliğe bağlı olarak, %23,6'lık bir geri çekilmenin nispeten sığ olduğunu düşünebiliriz. Bu tür geri çekilmeler bayraklar veya kısa geri çekilmeler için uygun olacaktır. 38,2-%50 aralığındaki geri çekilmeler ılımlı olarak kabul edilir. Daha derin olsa da, %61,8'lik geri çekilme altın geri çekilme olarak adlandırılabilir. Ne de olsa Altın Oran'a dayanıyor.
Sığ geri çekilmeler meydana gelir, ancak bunları yakalamak daha yakın bir izleme ve daha hızlı tetik parmağı gerektirir. Aşağıdaki örneklerde 3-9 ayı kapsayan günlük grafikler kullanılmıştır. Odak noktası ılımlı geri çekilmeler (%38,2-50) ve altın geri çekilmeler (%61,8) olacaktır. Ayrıca bu örnekler, bir geri dönüşü teyit etmek için geri çekilmelerin diğer göstergelerle nasıl birleştirileceğini gösterecektir.Ilımlı Geri Çekilmeler
Grafik 3'te Target (TGT) bir önceki yükselişin %38'ini geri çeken bir düzeltme ile gösterilmektedir. Bu düşüş aynı zamanda düzeltici hareketler için tipik olan düşen bir kama oluşturdu. Bu kombinasyon tersine dönüş alarmını yükseltti. Hisse senedi Haziran sonunda yükselirken Chaikin Para Akışı pozitife döndü, ancak bu ilk tersine çevirme girişimi başarısız oldu. Evet, başarısızlıklar olacaktır. Temmuz ortasındaki ikinci geri dönüş başarılı oldu. TGT'nin yükseldiğine, kama trend çizgisini kırdığına ve Chaikin Para Akışının pozitife döndüğüne dikkat edin (yeşil çizgi).
Grafik 4, ılımlı bir %38 geri çekilme ve diğer sinyallerin bir araya geldiği Petsmart'ı (PETM) göstermektedir. Hisse senedi Eylül-Ekim aylarında geriledikten sonra Kasım ayında 28 civarına geri döndü. 38'lik geri çekilmeye ek olarak, kırılan desteğin bu alanda dirence dönüştüğüne dikkat edin. Bu kombinasyon potansiyel bir geri dönüş için uyarı görevi gördü. William %R de -%20'nin üzerinde işlem görüyor ve aşırı alım yapıyordu. Sonraki sinyaller tersine dönüşü doğruladı. İlk olarak, Williams %R tekrar -%20'nin altına indi. İkinci olarak, PETM yükselen bir bayrak oluşturdu ve Aralık ayının ikinci haftasında sert bir düşüşle bayrak desteğini kırdı.
Altın Düzeltmeler
Grafik 4, Pfizer'in (PFE) %62 geri çekilme seviyesine yakın bir yerde dip yaptığını gösteriyor. Bu başarılı sıçramadan önce, %50 düzeltme seviyesinin yakınında başarısız bir sıçrama yaşanmıştır. Başarılı geri dönüş, yüksek hacimli bir çekiçle gerçekleşti ve birkaç gün sonra bir kırılma ile devam etti.
Grafik 5, JP Morgan'ın (JPM) %62 düzeltme seviyesinin yakınında zirveye ulaştığını gösteriyor. 62'lik düzeltme seviyesine yükseliş oldukça güçlüydü, ancak MACD'den (5,35,5) gelen bir geri dönüş onayıyla direnç aniden ortaya çıktı. Kırmızı mum çubuğu ve aşağı yönlü boşluk, %62'lik düzeltme seviyesine yakın direnci teyit etti. İki gün boyunca 44,5'in üzerinde bir sıçrama yaşandı, ancak MACD sinyal çizgisinin (kırmızı noktalı çizgi) altına indiği için bu sıçrama hızla başarısız oldu.
Sonuçlar
Fibonacci geri çekilmeleri genellikle bir düzeltmenin veya karşı trend sıçramasının sonunu belirlemek için kullanılır. Düzeltmeler ve karşı trend sıçramaları genellikle önceki hareketin bir kısmını geri çeker. 23,6'lık kısa geri çekilmeler meydana gelse de, %38,2-61,8 daha fazla olasılığı kapsar (ortada %50 ile). Bu bölge büyük görünebilir, ancak sadece bir geri dönüş uyarı bölgesidir. Bir geri dönüşü teyit etmek için başka teknik sinyallere ihtiyaç vardır. Dönüşler mum çubukları, momentum göstergeleri, hacim ya da grafik formasyonlarıyla teyit edilebilir. Aslında, ne kadar çok teyit edici faktör olursa sinyal o kadar sağlam olur.
Waddah Attar Fibo:
Gösterge, Fibo seviyelerini kullanarak renkli noktalar şeklinde olası direnç ve destek çizgileri oluşturur.
Author: Nikolay Kositsin