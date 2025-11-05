Göstergeler: FraktalSeviyeler

FractalLevels göstergesi, fraktallar kullanılarak oluşturulmuş bir kanalı görüntüler.

Author: Nikolay Kositsin

 

Merhaba Bay Kositsin.

Fraktal kopuşu göstermek için noktaları ekleyerek bu kullanışlı göstergeyi oluşturduğunuz için teşekkür ederiz.

Koparma mumu fraktal çizginin dışında kapandığında bir uyarı (ses ve açılır pencere) eklemeniz mümkün mü?

Teşekkür ederim.

Nedenini bilmiyorum ama gösterge yeni fiyatlarla güncellenmiyor... grafiği güncellemek için göstergeyi silmeniz ve tekrar eklemeniz gerekiyor.

Utanç verici, günlük ticaret için iyi sinyaller veriyor gibi görünüyor.

