Göstergeler: FraktalSeviyeler

Merhaba Bay Kositsin.
Fraktal kopuşu göstermek için noktaları ekleyerek bu kullanışlı göstergeyi oluşturduğunuz için teşekkür ederiz.
Koparma mumu fraktal çizginin dışında kapandığında bir uyarı (ses ve açılır pencere) eklemeniz mümkün mü?
Teşekkür ederim.
RDG
FractalLevels göstergesi, fraktallar kullanılarak oluşturulmuş bir kanalı görüntüler.
Author: Nikolay Kositsin