Göstergeler: ZigZag_INT

ZigZag göstergesinin hesaplama hızı açısından optimize edilmiş versiyonu.

Author: Nikolay Kositsin

 

EA'mda zikzak göstergesini kullanmak istiyorum, bunu bilen var mı pls. bana bildirin.

 
Şu şekilde olmalıdır
//+----------------------------------------------+
//| Göstergenin giriş parametreleri |
//+----------------------------------------------+
giriş int HLPeriod = 12; // Gösterge periyodu (ZigZag göstergesinin ExtDepth'ine benzer)
input int MinHight = 1; // Minimum dikey diz yüksekliği (nokta olarak)
 

satış sinyali vermiştir.

Zig-Zag göstergesi, klasik grafik desenlerini tanımlamak için mükemmel bir teknik analiz aracıdır. Zig-Zag göstergesi ayrıca gürültüyü azaltmada ve teknik yatırımcının gerçek piyasa yönünü görmesine yardımcı olmada da etkilidir.


 
Orijinal ZigZag Göstergesi olarak yeniden boyanıyor mu?
