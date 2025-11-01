Göstergeler: ZigZag_INT
EA'mda zikzak göstergesini kullanmak istiyorum, bunu bilen var mı pls. bana bildirin.
Şu şekilde olmalıdır
//+----------------------------------------------+
//| Göstergenin giriş parametreleri |
//+----------------------------------------------+
//+----------------------------------------------+
//| Göstergenin giriş parametreleri |
//+----------------------------------------------+
giriş int HLPeriod = 12; // Gösterge periyodu (ZigZag göstergesinin ExtDepth'ine benzer)
input int MinHight = 1; // Minimum dikey diz yüksekliği (nokta olarak)
satış sinyali vermiştir.
Zig-Zag göstergesi, klasik grafik desenlerini tanımlamak için mükemmel bir teknik analiz aracıdır. Zig-Zag göstergesi ayrıca gürültüyü azaltmada ve teknik yatırımcının gerçek piyasa yönünü görmesine yardımcı olmada da etkilidir.
Orijinal ZigZag Göstergesi olarak yeniden boyanıyor mu?
ZigZag_INT:
ZigZag göstergesinin hesaplama hızı açısından optimize edilmiş versiyonu.
Author: Nikolay Kositsin