Göstergeler: SVS_Trend
К величайшему сожалению, сам автор не оставил никаких комментариев к своему гениальному творению, и поэтому полный и исчерпывающий смысл сигналов, которые оно генерирует остается неясным.
Nikolay, bu göstergeyi yeniden yazmak için seni motive eden neydi?
Siz kullanıyor musunuz? Biri mi istedi? Her şeyi yeniden mi yazıyorsun?
Karşı bir soru: Neden kişisel olarak ondan bu kadar hoşlanmıyorsunuz da bu tür, en hafif tabiriyle pek de nazik olmayan sorular soruyorsunuz? Ben şahsen onu yeterince ilginç buldum, hepsi bu. Peki, neden bazen sadece yeterince ilginç şeyler yapmayalım? Ve bence bu şahesere yorum yapılmamasından bu kadar endişe duyuyorsanız, MQL4 kod tabanını doldururken neredeydiniz? Orada muhtemelen böyle bir iyiliğin yarısı vardır. Üstelik kodun kalitesi benimkine yakın bile değildi!
Nikolay, bu göstergeyi yeniden yazmak için seni ne motive etti?
Sanırım paradan başka hiçbir şey, bu tür hacimlerde şüpheli fayda kodunu taşımak için sizi daha fazla motive edemez.
Sadece LYSENKO yoldaşların zamanının çok uzun bir süre geçtiğine ve dişsiz ve alakasız yorumlardan başka bir şey yapamadıklarına sevinebiliriz!
) Sen umurumda bile değilsin. Sadece fikrimi belirttim, bu arada sadece benim değil, görünüşe göre.
Sizi kırmak istememiştim. Kodları taşıma konusundaki çabalarınız şüphesiz teşviki hak ediyor. Sadece neden böyle bir saçmalığı yeniden yazmanız gerektiğini gerçekten anlamıyorum.
mql4 veritabanı ilk merkezi ve halka açık veritabanıydı, bu nedenle "Neden yeniden yazalım?" sorusu orada sorulamazdı.
Ve eğer orada bir moderatör olsaydım, inanın bana, içinde çok daha az bok (oh, pardon, işe yaramaz, bence kodlar) olurdu.
Sinirime dokunduysa tekrar özür dilerim. Sinirlenmemeliydin...
Para - dolaylı olarak, reyting-popülerlik-siparişler yoluyla mı?
Anladığım kadarıyla MQ kodlar için ödeme yapmıyor, bu yüzden doğrudan bir fayda yok.
Ve bu şekilde kazanılan reytingin fiyatı bence çok yüksek değil...
SVS_Trend:
Trend Göstergesi.
Author: Nikolay Kositsin