Göstergeler: SVS_Trend

Yeni yorum
 

SVS_Trend:

Trend Göstergesi.

SVS_Trend

Author: Nikolay Kositsin

 

К величайшему сожалению, сам автор не оставил никаких комментариев к своему гениальному творению, и поэтому полный и исчерпывающий смысл сигналов, которые оно генерирует остается неясным.

Nikolay, bu göstergeyi yeniden yazmak için seni motive eden neydi?

Siz kullanıyor musunuz? Biri mi istedi? Her şeyi yeniden mi yazıyorsun?

 
komposter:

Nikolay, bu göstergeyi yeniden yazmak için seni motive eden neydi?

Siz kullanıyor musunuz? Biri mi istedi? Her şeyi yeniden mi yazıyorsun?

Karşı bir soru: Neden kişisel olarak ondan bu kadar hoşlanmıyorsunuz da bu tür, en hafif tabiriyle pek de nazik olmayan sorular soruyorsunuz? Ben şahsen onu yeterince ilginç buldum, hepsi bu. Peki, neden bazen sadece yeterince ilginç şeyler yapmayalım? Ve bence bu şahesere yorum yapılmamasından bu kadar endişe duyuyorsanız, MQL4 kod tabanını doldururken neredeydiniz? Orada muhtemelen böyle bir iyiliğin yarısı vardır. Üstelik kodun kalitesi benimkine yakın bile değildi!

 
komposter:

Nikolay, bu göstergeyi yeniden yazmak için seni ne motive etti?

Sanırım paradan başka hiçbir şey beni bu tür hacimlerde şüpheli yararlılık kodunu taşımaya motive edemez.
 
TheXpert:
Sanırım paradan başka hiçbir şey, bu tür hacimlerde şüpheli fayda kodunu taşımak için sizi daha fazla motive edemez.

А! Hepsi aynı yüzler! Bir başka prova senaryosu! Sadece LYSENKO yoldaşların zamanının uzun bir süre geçtiğine ve dişsiz ve alakasız yorumlardan başka bir şey yapamadıklarına sevinebiliriz!

 
GODZILLA:
Sadece LYSENKO yoldaşların zamanının çok uzun bir süre geçtiğine ve dişsiz ve alakasız yorumlardan başka bir şey yapamadıklarına sevinebiliriz!
) Size ne ihtiyacım var ki? Ben sadece fikrimi ifade ettim, bu arada, görünüşe göre sadece benim değil.
 
TheXpert:
Bence paradan başka hiçbir şey sizi bu tür hacimlerde kullanışlılığı şüpheli kodları taşımaya motive edemez.
Bir kişi kaliteli kod yazıyor. Tanrıya şükür. Birileri bunu faydalı bulacaktır. Sadece teşekkür edelim.
 
TheXpert:
) Sen umurumda bile değilsin. Sadece fikrimi belirttim, bu arada sadece benim değil, görünüşe göre.
Bütün gününü forumlarda oturarak geçiren bir kişinin programlama hakkındaki görüşü, bir programlama sitesinde yayınlamaya değmez! Böyle bir kişi bunu anlayacak ve bu konuda aklı başında bir yargıda bulunacak kadar programcı niteliğine nasıl sahip olabilir?
 
GODZILLA:
Kişisel bir şey. Demek ki tutuyor :) . Bu bir smaç.
 
GODZILLA:

Karşı bir soru: kişisel olarak onun nesini sevmiyorsunuz da böyle, en hafif tabirle, nazik sorular soruyorsunuz? Ben şahsen onu yeterince ilginç buldum, hepsi bu. Peki, neden bazen sadece yeterince ilginç şeyler yapmayalım? Ve bence bu şahesere yorum yapılmamasından bu kadar endişeleniyorsanız, MQL4 kod tabanını doldururken neredeydiniz? Orada muhtemelen böyle bir iyiliğin yarısı vardır. Üstelik kodun kalitesi benimkine yakın bile değildi!

Sizi kırmak istememiştim. Kodları taşıma konusundaki çabalarınız şüphesiz teşviki hak ediyor. Sadece neden böyle bir saçmalığı yeniden yazmanız gerektiğini gerçekten anlamıyorum.

mql4 veritabanı ilk merkezi ve halka açık veritabanıydı, bu nedenle "Neden yeniden yazalım?" sorusu orada sorulamazdı.

Ve eğer orada bir moderatör olsaydım, inanın bana, içinde çok daha az bok (oh, pardon, işe yaramaz, bence kodlar) olurdu.


Sinirime dokunduysa tekrar özür dilerim. Sinirlenmemeliydin...

 
TheXpert:
Bence paradan başka hiçbir şey sizi bu tür hacimlerde kullanışlılığı şüpheli kodları taşımaya motive edemez.

Para - dolaylı olarak, reyting-popülerlik-siparişler yoluyla mı?

Anladığım kadarıyla MQ kodlar için ödeme yapmıyor, bu yüzden doğrudan bir fayda yok.

Ve bu şekilde kazanılan reytingin fiyatı bence çok yüksek değil...

12
Yeni yorum