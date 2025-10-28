Göstergeler: VQ çubukları

Trendin yönüne göre fiyat grafiğine renkli noktalar koyan bir trend göstergesi.

Author: Nikolay Kositsin

 

Bu göstergeyi derlerken 20 hata ile karşılaştım. Bu sorunu yaşayan tek kişi ben miyim? Eğer öyleyse, neyi yanlış yapıyorum?

İşte burada,

can't open "C:\Users\Owner\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\02E1FE87175CB18640D627D59E4CB3DF\MQL5\include\SmoothAlgorithms.mqh" include file VQbars.mq5 35 11
'CXMA' - türü olmayan bildirim VQbars.mq5 38 1
'CMomentum' - türü olmayan bildirim VQbars.mq5 39 1
'Smooth_Method' - türü olmayan bildirim VQbars.mq5 73 7
'XMAO' - bildirilmemiş tanımlayıcı VQbars.mq5 93 21
'VQMA_Method' - bildirilmemiş tanımlayıcı VQbars.mq5 93 39
'XMAO' - yapı veya sınıf türü bekleniyor VQbars.mq5 93 21
'XMAO' - yapı veya sınıf türü bekleniyor VQbars.mq5 97 4
'XMAO' - yapı veya sınıf türü bekleniyor VQbars.mq5 98 4
'XMAO' - bildirilmemiş tanımlayıcı VQbars.mq5 166 12

'XMAC' - bildirilmemiş tanımlayıcı VQbars.mq5 167 12
'XMAC' - yapı veya sınıf türü bekleniyor VQbars.mq5 167 12
'XMAH' - bildirilmemiş tanımlayıcı VQbars.mq5 168 12
'XMAH' - yapı veya sınıf türü bekleniyor VQbars.mq5 168 12
'XMAL' - bildirilmemiş tanımlayıcı VQbars.mq5 169 12

'XMAL' - bildirilmemiş tanımlayıcı VQbars.mq5 169 12
'XMAL' - yapı veya sınıf türü bekleniyor VQbars.mq5 169 12
'MOM' - bildirilmemiş tanımlayıcı VQbars.mq5 170 15
'MOM' - yapı veya sınıf türü bekleniyor VQbars.mq5 170 15
20 hata(lar), 0 uyarı(lar) 21 1

herhangi bir cevap takdir edilecektir

 
Sorunu düzelttim. Cevap vermenize gerek yok.
 
MT4'te bir kod var mı?
 
Makale içindeki metin:

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 17.07.2008 tarihinde Code Base на mql4.com adresinde yayınlanmıştır.
 
VQ, orijinal olarak easylanguage'dan mql4'e ve ardından mql5'e çevrilmiş olan Volatilite Kalite Endeksidir. Genel olarak - gerçekten iyi bir gösterge, birkaç iyi Uzman Danışman buna dayanıyor.
