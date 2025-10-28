Göstergeler: VQ çubukları
Bu göstergeyi derlerken 20 hata ile karşılaştım. Bu sorunu yaşayan tek kişi ben miyim? Eğer öyleyse, neyi yanlış yapıyorum?
İşte burada,
can't open "C:\Users\Owner\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\02E1FE87175CB18640D627D59E4CB3DF\MQL5\include\SmoothAlgorithms.mqh" include file VQbars.mq5 35 11
'CXMA' - türü olmayan bildirim VQbars.mq5 38 1
'CMomentum' - türü olmayan bildirim VQbars.mq5 39 1
'Smooth_Method' - türü olmayan bildirim VQbars.mq5 73 7
'XMAO' - bildirilmemiş tanımlayıcı VQbars.mq5 93 21
'VQMA_Method' - bildirilmemiş tanımlayıcı VQbars.mq5 93 39
'XMAO' - yapı veya sınıf türü bekleniyor VQbars.mq5 93 21
'XMAO' - yapı veya sınıf türü bekleniyor VQbars.mq5 97 4
'XMAO' - yapı veya sınıf türü bekleniyor VQbars.mq5 98 4
'XMAO' - bildirilmemiş tanımlayıcı VQbars.mq5 166 12
'XMAC' - bildirilmemiş tanımlayıcı VQbars.mq5 167 12
'XMAC' - yapı veya sınıf türü bekleniyor VQbars.mq5 167 12
'XMAH' - bildirilmemiş tanımlayıcı VQbars.mq5 168 12
'XMAH' - yapı veya sınıf türü bekleniyor VQbars.mq5 168 12
'XMAL' - bildirilmemiş tanımlayıcı VQbars.mq5 169 12
'XMAL' - bildirilmemiş tanımlayıcı VQbars.mq5 169 12
'XMAL' - yapı veya sınıf türü bekleniyor VQbars.mq5 169 12
'MOM' - bildirilmemiş tanımlayıcı VQbars.mq5 170 15
'MOM' - yapı veya sınıf türü bekleniyor VQbars.mq5 170 15
20 hata(lar), 0 uyarı(lar) 21 1
herhangi bir cevap takdir edilecektir
VQ çubukları:
Trendin yönüne göre fiyat grafiğine renkli noktalar koyan bir trend göstergesi.
Author: Nikolay Kositsin