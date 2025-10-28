Kütüphaneler: IncTemaOnArray
in MaxBars = 500; int limit=(int)MathMin(rates_total-prev_calculated,MaxBars);
Yalnızca mevcut 50 çubuğun hesaplanmasını ve görüntülenmesini istiyorum.
Kodu nasıl değiştirebilirim?
IncTemaOnArray:
CTemaOnArray sınıfı, gösterge tamponunu kullanarak Üçlü Üstel Hareketli Ortalama (TEMA) göstergesinin değerlerini hesaplamak için tasarlanmıştır.
Author: Dmitry Fedoseev