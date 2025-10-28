Kütüphaneler: IncTemaOnArray

IncTemaOnArray:

CTemaOnArray sınıfı, gösterge tamponunu kullanarak Üçlü Üstel Hareketli Ortalama (TEMA) göstergesinin değerlerini hesaplamak için tasarlanmıştır.

IncTemaOnArray

Author: Dmitry Fedoseev

in MaxBars = 500;
int limit=(int)MathMin(rates_total-prev_calculated,MaxBars);
  

Yalnızca mevcut 50 çubuğun hesaplanmasını ve görüntülenmesini istiyorum.

Kodu nasıl değiştirebilirim?

