Göstergeler: Break_Lag_ATR
Grafikten, göstergenin mevcut çubuğun değil, önceki çubuğun mum gövdesinin boyutunu gösterdiği açıktır.
Metinden bunun kasıtlı olarak yapıldığı sonucuna varıyorum:
133 ExtSubCOBuffer[i]=MathAbs(Close[i-1]-Open[i-1]); // ABS(AÇIK-KAPALI)
ama neden?
Grafikten, göstergenin mevcut çubuğun değil, önceki çubuğun mum gövdesinin boyutunu gösterdiği açıktır.
Metinden bunun kasıtlı olarak yapıldığı sonucuna varıyorum:
ama neden?
Göstergeler: ATR_MA_Oscillator
newdigital, 2013.10.23 18:52Durakları Ayarlamanın Kolay ve Gelişmiş Bir Yolu
Konuşma Noktaları:
- Durdurmalar bir gerekliliktir çünkü hiçbir ticaret stratejisi zamanın %100'ünde kazanmaz
- Yatırımcılar, son fiyat faaliyetlerine dayalı olarak durma mesafelerini hesaplamak için ATR'yi kullanabilir
- Fiyat Hareketi, trend veya değişen piyasa ortamlarında durakları ayarlamak için kullanılabilir
Ancak ticaret alanında, risk yönetimi yalnızca bir tercih değil; bir gerekliliktir.
Bunun nedeni de basittir: Çünkü geleceği söyleyemezsiniz. Bu da ne kadar uğraşırsanız uğraşın ya da ne kadar iyi bir tüccar olursanız olun, kaybetmekten asla tamamen kaçınamayacağınız anlamına gelir. Ve bu gerçeğin doğal bir uzantısı olarak, bazı işlemlerde kaybedeceğiniz için, özensiz risk yönetimine sahip olmak, bir veya iki kaybedenin birçok küçük kazananın kazancını silebileceği anlamına gelir.
Bunun kulağa çok basit gelebileceğini biliyorum; ancak Forex Yatırımcılarının Yaptığı Bir Numaralı Hata olarak bulunan şey tam olarak budur: Genellikle kaybettiklerinden daha sık kazanırlar - ancak yanıldıklarında o kadar çok kaybederler ki, kazananlarından elde ettikleri tüm kazançları ve daha sonra bazılarını siler.
Ortalama kayıplar (kırmızı renkte) ortalama kazançları (mavi renkte) çok geride bırakır:
Forex Yatırımcılarının Yaptığı Bir Numaralı Hatadan kaçınmanın ilk adımı bir stop belirlemektir. Bu, herhangi bir işlemdeki riski sınırlamanıza olanak tanır, böylece sizin yönünüze gitmezse, çok dayanılmaz hale gelmeden önce kanamayı durdurabilirsiniz.
Aşağıda, stop koymanın iki popüler ancak farklı yoluna bakacağız. Genellikle profesyonel yatırımcılar tarafından basitlik adına kullanılan kolay bir yol; ve belirli yatırım tarzlarına daha uygun olabilecek daha gelişmiş başka bir yöntem.
Kolay Yol
Öncelikle, bunun bir stop belirlemenin daha kolay bir yolu olması, onu daha az geçerli kılmaz. Bu 'kolay yol' olarak sınıflandırılır çünkü çoğu yatırımcı bunu hemen şimdi alabilir ve minimum talimatla anında kullanmaya başlayabilir.
Ortalama Gerçek Aralık, birçok profesyonel yatırımcının favori göstergesidir ve bununla ilgili en güzel şeylerden biri, tasarımında oldukça basit olmasıdır. Birçok gösterge birden fazla şapka takıp aynı anda birkaç farklı şey yapmaya çalışırken, ATR yalnızca belirli bir süre içindeki fiyat hareketlerinin bir ölçüsüdür.
Bu hareketlerin değeri artarsa, ATR yükselir. Bu hareketler azalırsa ATR düşer (aşağıya bakın).
ATR oynaklığı ölçer ve bu, yatırımcıların gerçek piyasa davranışına dayalı duraklar belirlemesine olanak tanır:
Yatırımcıların uygulamadan önce bilmesi gereken birkaç ATR nüansı vardır. Bunları ATR ile Riski Yönetmek makalesinde derinlemesine ele alıyoruz. Birincisi, göstergenin değerleri gösterdiği biçimdir. RSI gibi bir osilatör gibi görünürken ve ADX gibi bir göstergeye benzer şekilde hareket ederken; ATR'nin gerçek değeri değerindedir. Son x döneminin 'Ortalama Gerçek Aralığını' ölçecektir, burada x seçtiğiniz girdidir. ATR için varsayılan ve en yaygın girdi 14 dönemdir. ATR'nin değeri, analiz edilen döviz çiftinin fiyat formatında okunacaktır. Örneğin; EURUSD'de .00760 değeri gösteriliyorsa, bu 76 pip anlamına gelir (ondalık sayının sağındaki 4. sıra, fiyat teklifinde tek bir piptir).
ATR, değerleri döviz çiftinin fiyatı biçiminde görüntüler :
Biraz daha kolay bir seçenek vardır ve kısa vadeli teknikler kullanan tüccarlar için bu son derece yararlı olabilir. Trading Station masaüstü için ATR'yi otomatik olarak hesaplayan ve grafik üzerinde okunması çok kolay bir formatta görüntüleyen özel bir gösterge mevcuttur. Bu tamamen ücretsizdir ve FXCM App Store'dan bu bağlantıdan (link) indirilebilir. Aşağıda görebileceğiniz gibi, yalnızca ATR'yi görüntülemekle kalmaz, aynı zamanda '.6' kesirli pipi uygun şekilde yuvarlar.
'ATR_Pips' Göstergesi, Ortalama Gerçek Aralığı okunması kolay bir biçimde görüntüler:
Gelişmiş Yol
Fiyat Hareketi, bir tüccarın performansı üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Fiyat hareketinin bir yaklaşıma dahil edilmesi, genellikle tüccardan veya yapılan ticaret türünden bağımsız olarak gerçekleşecektir. Fiyat hareketi, yatırımcıların trendleri okumasına, destek ve direnç bulmasına ve belki de en önemlisi riskleri yönetmesine yardımcı olabilir.
Çünkü, sonuçta - fiyatlar yükselme eğilimindeyse ve sürekli yüksek-yüksekler ve yüksek-düşükler görüyorsak, trend tersine dönerse ticareti kapatmayı düşünmek mantıklı olmaz mı?
Unutmayın, bu tüccarların yaptığı bir numaralı hatadır ve stopların bu kadar önemli olmasının nedeni budur. Trend tersine dönerse, tüccarın en iyi tavsiyesi genellikle ticareti kapatmak ve başka bir yerde daha yeşil mera aramaktır... çünkü tersine dönüş tüccarın aleyhine devam ederse, bir kayıp birçok kazancı silebilir.
Tüccarlar bir trendin ticaretini yapıyorlarsa, durdurma yerleşimi için önceki karşı taraftaki salınıma bakabilirler. Dolayısıyla, bir yükseliş trendi alınıp satılıyorsa, daha yüksek-yüksekler ve daha yüksek-düşükler görebilmeliyiz. Yükseliş trendinde yer almak için satın alıyorsak, durağımızı önceki düşük salınımın altına yerleştirebiliriz (resme bakın).
Bir yükseliş trendi sırasında, stoplar önceki en düşük seviyenin altına yerleştirilebilir:
Öte yandan, bir düşüş trendinde satış yapıyorsak, stopumuzu önceki salınımın en yüksek seviyesinin üzerine yerleştirmek isteriz.
Düşüş trendi sırasında, stoplar önceki en yüksek seviyenin üzerine yerleştirilebilir
Fiyat Hareketi ile Aralıklar Nasıl Analiz Edilir ve İşlem Yapılır bölümünde,
aralığa bağlı piyasalarda stop yerleştirme konusuna bakacağız. Bir aralıkta işlem yapılıyorsa, 'tepe-yüksek' ve 'tepe-düşük' belirlenmelidir (aşağıya bakınız).
Yatırımcılar, stoplarını pozisyonlarının karşı tarafının tepe noktasının hemen dışına yerleştirebilirler. Dolayısıyla, alım yapıyorlarsa stoplarını tepe-düşüğün hemen altına; satış yapıyorlarsa tepe-yükseğin hemen üstüne yerleştirmeye çalışabilirler. Bu şekilde, aralık tüccar aleyhine bir kırılmaya dönüşürse, bir kaybeden birçok kazananın kazançlarını silmeden önce kanama durdurulabilir.
Daha iyi bir Fiyat Hareketi tüccarı olmak istiyorsanız, temel bilgileri bir Brainshark müfredatında bir araya getirdik. Aşağıdaki bağlantı sizi doğrudan derse götürecek ve ziyaretçi defterine birkaç bilgi girdikten sonra oturum başlayacaktır.
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Break_Lag_ATR:
Volatilite kırılmasını histogram şeklinde gösteren ve bir pozisyonun açılması/kapatılması/tersine çevrilmesi veya hacminin artırılması için sinyaller veren bir gösterge.
Author: Anatoli Kazharski