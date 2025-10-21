Göstergeler: NonLagDot

NonLagDot:

Nonlagdot, piyasa güçlerinin hakimiyeti göz önüne alındığında olası bir eğilimi hesaplayan bir arz ve talep göstergesidir.

Author: Nikolay Kositsin

 

Bu göstergeyi gerçekten beğendim

 

Gösterge harika görünüyor!

Ancak, grafikte otomatik olarak güncellenmiyor.

MetaEditor'da göstergeyi açmalı ve her çubuğu yeniden derlemelisiniz.


