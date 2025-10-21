Göstergeler: NonLagDot
Bu göstergeyi gerçekten beğendim
Merhaba,
Gösterge harika görünüyor!
Ancak, grafikte otomatik olarak güncellenmiyor.
MetaEditor'da göstergeyi açmalı ve her çubuğu yeniden derlemelisiniz.
Teşekkürler,
NonLagDot:
Nonlagdot, piyasa güçlerinin hakimiyeti göz önüne alındığında olası bir eğilimi hesaplayan bir arz ve talep göstergesidir.
Author: Nikolay Kositsin