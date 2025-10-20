Göstergeler: BykovTrend_HTF_Sinyali
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
BykovTrend_HTF_Sinyali:
BykovTrend_HTF_Signal göstergesi, BykovTrend göstergesinden gelen bir anlaşmanın trend yönünü veya sinyalini, bir anlaşmanın trendini veya yönünü renkli bir şekilde gösteren grafiksel bir nesne biçiminde görüntüler ve uyarılar veya ses sinyalleri verir.
Author: Nikolay Kositsin