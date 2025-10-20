Göstergeler: BykovTrend_HTF_Sinyali

BykovTrend_HTF_Sinyali:

BykovTrend_HTF_Signal göstergesi, BykovTrend göstergesinden gelen bir anlaşmanın trend yönünü veya sinyalini, bir anlaşmanın trendini veya yönünü renkli bir şekilde gösteren grafiksel bir nesne biçiminde görüntüler ve uyarılar veya ses sinyalleri verir.

Author: Nikolay Kositsin

 
Merhaba Nikolai, bir soru SSP parametresi ne anlama geliyor , şimdiden teşekkürler
