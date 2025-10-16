Göstergeler: İkili Dalga (The Binary Wave)
Bu konsepti ve kodu paylaştığınız için teşekkür ederiz.
EA'mı tamamlayacak bir panel arıyordum, ancak ikili dalga ile çok daha fazla bilgi edindim ve EA sonuçlarımı daha iyi filtrelemek için ağırlığı kullanabilirim.
EA'dan göstergeye geçtiğim için kodum muhtemelen dağınık ve şimdi göstergenin daha basit bir EA'da kullanılabileceğini düşünüyorum.
Harika sonuçlar.
Marcelo Plaza
Herkese Merhaba,
BinaryWave'i iCustom ile kullanmaya çalışıyorum, aralık dışı hatası döndürüyor
Çözmeme yardım edebilir misiniz?
işte benim kodum :
int TradeSignalBinaryWave() { SignalBinaryWave=0; if(MyBinaryWaveDef==INVALID_HANDLE) { MyBinaryWaveDef=iCustom(_Symbol,_Period,"\\ABSEA\\binarywave",1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,13,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,12,26,9,PRICE_CLOSE, 12,26,9,PRICE_CLOSE,14,PRICE_MEDIAN,14,PRICE_CLOSE,14,1,0,MODE_JJMA,5,100); return(0); } else { if(CopyBuffer(MyBinaryWaveDef,0,0,20,BinaryWaveArray)<20) return(0); if(!ArraySetAsSeries(BinaryWaveArray,true)) return(0); } //--- koşulun kontrolünü gerçekleştirin ve SignalBinaryWave için değeri ayarlayın if(BinaryWaveArray[1]>0) SignalBinaryWave=1; else if(BinaryWaveArray[1]<0) SignalBinaryWave=-1; else SignalBinaryWave=0; //--- işlem sinyalini döndürür return(SignalBinaryWave); }
Merhaba
Test etmeyi merak ediyorum.
"smoothalgorithms.mqh" dosyasını "terminal_data_folder\MQL5\Include" klasörüne kopyaladım
Editörümde "binarywave.mq5" var
Ancak, editörde derlerken, çoğunlukla "smoothalgorithms.mqh " dosyasına atıfta bulunan 42 hata alıyorum
Hatasız güncellenmiş bir sürüm var mı acaba?
Saygılarımla
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
İkili Dalga (The Binary Wave):
İkili dalga, gösterge okumalarının nasıl yorumlandığına bağlı olarak pozitif veya negatif bir değer döndürür.
Author: Nikolay Kositsin