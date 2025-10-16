Göstergeler: İkili Dalga (The Binary Wave)

İkili Dalga (The Binary Wave):

İkili dalga, gösterge okumalarının nasıl yorumlandığına bağlı olarak pozitif veya negatif bir değer döndürür.

Author: Nikolay Kositsin

 

Bu konsepti ve kodu paylaştığınız için teşekkür ederiz.

EA'mı tamamlayacak bir panel arıyordum, ancak ikili dalga ile çok daha fazla bilgi edindim ve EA sonuçlarımı daha iyi filtrelemek için ağırlığı kullanabilirim.

EA'dan göstergeye geçtiğim için kodum muhtemelen dağınık ve şimdi göstergenin daha basit bir EA'da kullanılabileceğini düşünüyorum.

Harika sonuçlar.

Marcelo Plaza

 
Derleme hataları
 
Teşekkürler
 

Herkese Merhaba,

BinaryWave'i iCustom ile kullanmaya çalışıyorum, aralık dışı hatası döndürüyor

Çözmeme yardım edebilir misiniz?


işte benim kodum : 

int TradeSignalBinaryWave()
{
SignalBinaryWave=0;

if(MyBinaryWaveDef==INVALID_HANDLE)
{
MyBinaryWaveDef=iCustom(_Symbol,_Period,"\\ABSEA\\binarywave",1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,13,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,12,26,9,PRICE_CLOSE,
12,26,9,PRICE_CLOSE,14,PRICE_MEDIAN,14,PRICE_CLOSE,14,1,0,MODE_JJMA,5,100);
return(0);
}
else
{
if(CopyBuffer(MyBinaryWaveDef,0,0,20,BinaryWaveArray)<20)
return(0);
if(!ArraySetAsSeries(BinaryWaveArray,true))
return(0);
}
//--- koşulun kontrolünü gerçekleştirin ve SignalBinaryWave için değeri ayarlayın
if(BinaryWaveArray[1]>0)
SignalBinaryWave=1;
else if(BinaryWaveArray[1]<0)
SignalBinaryWave=-1;
else SignalBinaryWave=0;

//--- işlem sinyalini döndürür
return(SignalBinaryWave);
}
 
Harika iş!!! Çok teşekkür ederim.
 

Merhaba

Test etmeyi merak ediyorum.

"smoothalgorithms.mqh" dosyasını "terminal_data_folder\MQL5\Include" klasörüne kopyaladım

Editörümde "binarywave.mq5" var

Ancak, editörde derlerken, çoğunlukla "smoothalgorithms.mqh " dosyasına atıfta bulunan 42 hata alıyorum

Hatasız güncellenmiş bir sürüm var mı acaba?

Saygılarımla

 
Bazı nedenlerden dolayı gösterge mt5'te görünmüyor, göstergeler listesinde görünmüyor
