"Dürtü" stratejileri mümkün mü? Yani güçlü bir hareketin devamını yakalamak için... - sayfa 2
Geriye dönük testlerde garip şeyler alıyorum.
10 dakika boyunca, yaklaşık 50 piplik büyük SL=TP'li stratejilerle iyi sonuçlar verilir,
Bu benim için çok garip, çünkü pozisyondaki zamanın büyük olduğu ortaya çıkıyor - yaklaşık birkaç saat
- bu mantığa aykırı gibi görünüyor - 10 dakikalık bir dürtüye dayanarak, birkaç saatliğine karar veriyoruz.
Bu olabilir mi?
Dahası, sonuçlar "kararlı" - Bir bağımlılık grafiği oluşturdum, SL=TP = 10-20 - kırmızıda kararlı, SL=TP = 40-50 - siyahta kararlı.
İstikrarlı - euro döneminde - bu yıl. Süre N=10 dakika, eşik değişiklikleri ve TP=SL değişiklikleri.
Bu kadar basit stratejileri kim bilir:
N-dakika olarak fiyat "X" eşiğinden daha fazla değiştiyse, hareket yönünde bir pozisyon açın ve kar al veya zararı durdur için bekleyin.
Herhangi bir yorum için minnettar olurum.
not
Bu stratejiyi kendim modelledim.
Tarihte bu tür parametreler vardır, ancak geleceğe devam edersek, o zaman özellikle iyi bir şey olmaz.
Örneğin, Şubat-Nisan 2015 için EURUSD,
N= 8 dakika için, X=8 pip, TP=SL=50 pip
2000 pip kazanalım.
Ancak, sorun - uzun süre bir pozisyonda oturuyoruz - bu, bunun geçici kazanç olduğunun bir işaretidir.
Bu parametreler, 2013 yazından itibaren bir buçuk yıl boyunca yönlendirilirse, ayrıca 1792 piplik bir artı olacaktır, ancak tüm kazançlar esas olarak dönem sonundadır.
Lideri takip etme girişimi vardı - ilişkili çiftlerdeki takipçi ... fikir terk edildi ... belki de takipçinin kim olduğunu ve kimin bir sarsıntıdan hemen sonra boğulacak bir dürtüye sahip olduğunu kesin olarak söylemek imkansız olduğu için ...
Dikey kırmızı çizgi, katsayıların yeniden hesaplanmasının bittiği çubuktur, ardından - OOS. 500 dakika farkla çizimler.
Bağlantılar için çok teşekkürler!
Arbitraj veya piyasa yapımını denediniz mi? Ve bu fikri benzer amaçlar için mi kullanıyorsunuz?
Bir arzu varsa. O zaman burada bu konuyla uğraşanları eritmek için kişisel bir sürgünde olabilirim. Ben kendim zaten robotu almak istedim ... sonra test ettim ve belirsiz sonuçlara ulaştım. Diğer linklere gittim...
Bu konuyu kendim test ettim. Sonuçlar yine karışık. Belirli sayıda kene geçtikten sonra - saçmalığı tamamlayın !!! Belki ben de bir şey bilmiyorum ve onu hesaba katmadım ... Haberlerde - daha da saçma - yayılma presleri, kayma presleri - gerçekçi değil - sadece önceden hangi yolu açacağınızı biliyorsanız, ancak burada 50/50. Bu arada, şimdi düşünemeyecek kadar tembelim - belki biri soruma cevap verir - haberlerde yayılma neden genişliyor, tam olarak kim ve ne için genişletiyor?
bir arzu var ))
Bu konuyu kendim test ettim. Sonuçlar yine karışık. Belirli sayıda kene geçtikten sonra - saçmalığı tamamlayın !!! Belki ben de bir şey bilmiyorum ve onu hesaba katmadım ... Haberlerde - daha da saçma - yayılma presleri, kayma presleri - gerçekçi değil - sadece önceden hangi yolu açacağınızı biliyorsanız, ancak burada 50/50. Bu arada, şimdi düşünemeyecek kadar tembelim - belki biri soruma cevap verir - haberlerde yayılma neden genişliyor, tam olarak kim ve ne için genişletiyor?
Böyle bir deney (yanlışlıkla yapılmış, ancak ilginç olabilir).
Strateji - yukarıda açıklandığı gibi - ancak giriş eşiği çok küçüktür - yani, bir pozda değilse, hemen gireceğiz.
Aynı geriye dönük testte (bir pip spread eklenmesiyle) yaklaşık olarak aynı miktarda kazanabileceğimiz ortaya çıktı - büyük olasılıkla, bu fazla uydurma
İlk sayfada haberlerin üzerine salgının yayılmasıyla ilgili varsayımlarımı yazdım.