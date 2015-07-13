&quot;Dürtü&quot; stratejileri mümkün mü? Yani güçlü bir hareketin devamını yakalamak için... - sayfa 5

forexman77 :
Bu nasıl önlenir?
Hiçbir şekilde, hızlı piyasayı atlayın veya en azından bu anlarda sipariş vermeyin.
 
forexman77 :

Peki sonuçta belli bir puanlık bir kayma belirtsem ve kayma aşıldığında piyasa kızışmaya başlarsa emir açılacak mı?

Bu, sipariş açmak için geçerlidir. Ve stop veya kar gelince, kaymanın hiç belirtilmediği görülüyor, en azından ben bulamadım.

Teorik olarak, bir emrin açılışında kayma belirtilebilirse, stop loss'un kaldırılmasında meydana gelebilir mi?

Bana öyle geliyor ki, emirlerin yıkılması, sunucu tarafındaki çok sayıda istekten kaynaklanıyor, komisyoncunun hepsini işlemek için zamanı yok ve emir yürütme fiyatını değiştiriyor.

Mesela ben böyle görüyorum. Boroker, açılış emirleri için başvurular, anında ve bekleyen, yavaş bir piyasada, anlık olanlar hemen gerçekleştirilir ve bekleyenler paketleri oluşturur, diyelim bir paket = 1000 bekleyen emir, belirtilen fiyattan. Hızlı bir piyasada, mümkün olandan daha fazla paket varsa, uygulama için paketlerin fiyatında bir kayma olur ve siparişler yıkılmaya başlar.

 
forexman77 :

Uzun zaman önceydi... En basit şey, deneyimi tekrarlamaktır. Ama hafızam bana doğru hizmet ederse, emir yine de yerine getirilecek. Kullanılan ana hesap türü her zaman ECN olmuştur, sipariş açılış şablonunda her zaman bir hesap kayması olmuştur - siparişler her zaman yerine getirilmiştir! Bu arada, bunu manuel olarak yapmayı deneyebilir misiniz - bir ECN hesabındaki bir Piyasa emrine bir kayma koyabilir misiniz? Yine, eğer hafıza hizmet veriyorsa, bu pencere orada aktif değildir.
 

Millet, keneler üzerinde işlem yapmayın!

Yalnızca gerçekten yüksek frekanslı ticarette kenelerden kazanabilirsiniz; bu, bilgisayar stok odasındaysa ve önce teklif alırsa mümkündür. Hiçbir mutfak size böyle bir hizmet sunmaz.

Saatler ve üzeri ticaret - ve tüm araçlar çok daha kararlı hale gelecektir.

 
George Merts :

Millet, keneler üzerinde işlem yapmayın!

Yalnızca gerçekten yüksek frekanslı ticarette kenelerden kazanabilirsiniz; bu, bilgisayar stok odasındaysa ve önce teklif alırsa mümkündür. Hiçbir mutfak size böyle bir hizmet sunmaz.

Saatler ve üzeri ticaret - ve tüm araçlar çok daha kararlı hale gelecektir.

Evet, kenelerle ilgili değil. Diyelim ki robotumda kalıcı, kısa bir durağım var. Teorik olarak, bir hesabı birleştirmek için bir komisyoncu, örneğin, bir işlemi iptal etmek için bir gece boyunca bir süre, birkaç saniye boyunca spread'i genişletebilir. Anladığım kadarıyla stoploss'ta kayma belirtilmiyor ama olsa iyi olur.
 
forexman77 :
Evet, kenelerle ilgili değil. Diyelim ki robotumda kalıcı, kısa bir durağım var. Teorik olarak, bir hesabı birleştirmek için bir komisyoncu, örneğin, bir işlemi iptal etmek için bir gece boyunca bir süre, birkaç saniye boyunca spread'i genişletebilir. Anladığım kadarıyla stoploss'ta kayma belirtilmiyor ama olsa iyi olur.
Durdurma emri bir piyasa emridir. Yürütmeye göre yukarıda yazdım)) Sizin lehinize, hiçbir durumda oynamayacak !!!
 
Daniil Stolnikov :
Durdurma emri bir piyasa emridir. Yürütmeye göre yukarıda yazdım)) Sizin lehinize, hiçbir durumda oynamayacak !!!
Evet, benim lehime bir kayma görmedim.
 
Alexey Busygin :
Evet, benim lehime bir kayma görmedim.
Gopher'ı görüyor musun? ben de değil. ve o

ZY Şaka bir yana. Var diyorlar. Yalan söylemeyeceğim, ama sanırım gördüğüm için şanslıydım))
 
Daniil Stolnikov :
Gopher'ı görüyor musun? ben de değil. ve o

ZY Şaka bir yana. Var diyorlar. Yalan söylemeyeceğim, ama sanırım gördüğüm için şanslıydım))
Bu muhtemelen milyonda bir olan bir durumdur, birlikte oynanan pazardı, ancak kayma değil
 
Kaymanın doğasını anlamak için, gerçek borsada "camda" satmaya veya satın almaya çalışın. ve forex'in "doğası" bu etkiden tam olarak yararlanır.
