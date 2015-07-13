"Dürtü" stratejileri mümkün mü? Yani güçlü bir hareketin devamını yakalamak için... - sayfa 5
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu nasıl önlenir?
Peki sonuçta belli bir puanlık bir kayma belirtsem ve kayma aşıldığında piyasa kızışmaya başlarsa emir açılacak mı?
Bu, sipariş açmak için geçerlidir. Ve stop veya kar gelince, kaymanın hiç belirtilmediği görülüyor, en azından ben bulamadım.
Teorik olarak, bir emrin açılışında kayma belirtilebilirse, stop loss'un kaldırılmasında meydana gelebilir mi?
Bana öyle geliyor ki, emirlerin yıkılması, sunucu tarafındaki çok sayıda istekten kaynaklanıyor, komisyoncunun hepsini işlemek için zamanı yok ve emir yürütme fiyatını değiştiriyor.
Mesela ben böyle görüyorum. Boroker, açılış emirleri için başvurular, anında ve bekleyen, yavaş bir piyasada, anlık olanlar hemen gerçekleştirilir ve bekleyenler paketleri oluşturur, diyelim bir paket = 1000 bekleyen emir, belirtilen fiyattan. Hızlı bir piyasada, mümkün olandan daha fazla paket varsa, uygulama için paketlerin fiyatında bir kayma olur ve siparişler yıkılmaya başlar.
Peki sonuçta belli bir puanlık bir kayma belirtsem ve kayma aşıldığında piyasa kızışmaya başlarsa emir açılacak mı?
Bu, sipariş açmak için geçerlidir. Ve stop veya kar gelince, kaymanın hiç belirtilmediği görülüyor, en azından ben bulamadım.
Teorik olarak, bir emrin açılışında kayma belirtilebilirse, stop loss'un kaldırılmasında meydana gelebilir mi?
Millet, keneler üzerinde işlem yapmayın!
Yalnızca gerçekten yüksek frekanslı ticarette kenelerden kazanabilirsiniz; bu, bilgisayar stok odasındaysa ve önce teklif alırsa mümkündür. Hiçbir mutfak size böyle bir hizmet sunmaz.
Saatler ve üzeri ticaret - ve tüm araçlar çok daha kararlı hale gelecektir.
Millet, keneler üzerinde işlem yapmayın!
Yalnızca gerçekten yüksek frekanslı ticarette kenelerden kazanabilirsiniz; bu, bilgisayar stok odasındaysa ve önce teklif alırsa mümkündür. Hiçbir mutfak size böyle bir hizmet sunmaz.
Saatler ve üzeri ticaret - ve tüm araçlar çok daha kararlı hale gelecektir.
Evet, kenelerle ilgili değil. Diyelim ki robotumda kalıcı, kısa bir durağım var. Teorik olarak, bir hesabı birleştirmek için bir komisyoncu, örneğin, bir işlemi iptal etmek için bir gece boyunca bir süre, birkaç saniye boyunca spread'i genişletebilir. Anladığım kadarıyla stoploss'ta kayma belirtilmiyor ama olsa iyi olur.
Durdurma emri bir piyasa emridir. Yürütmeye göre yukarıda yazdım)) Sizin lehinize, hiçbir durumda oynamayacak !!!
Evet, benim lehime bir kayma görmedim.
ZY Şaka bir yana. Var diyorlar. Yalan söylemeyeceğim, ama sanırım gördüğüm için şanslıydım))
Gopher'ı görüyor musun? ben de değil. ve o
ZY Şaka bir yana. Var diyorlar. Yalan söylemeyeceğim, ama sanırım gördüğüm için şanslıydım))