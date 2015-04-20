kuantum mekanik yöntemler - sayfa 11
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
çok komik. Hâlâ öyle, ama ya dördüncü boyut zaman ise ve buraya dördüncü boyutta yaşayan bir yaratığı davet ederseniz (bir kişi üçüncü boyutta yaşar). Düşünün, her şeyi tam olarak görebiliyor, bir A olayı vs. olsaydı ne olduğunu biliyor.
Doğal olarak, ne olduğunu ve ne olacağını biliyor (onun için kesinlikle ilgi çekici olmayan finansal piyasalar dahil).
sadece aynı anda dört boyutta (yani dördüncü boyuttan) olduğunuzu hayal edin, çünkü ne olduğunu ve ne olacağını görebilirsiniz.
Başka bir soru, ne olacağını görmek istememenizdir.
Not: işte üçüncü boyuttan bir taş
Zaten öyleydi.
https://www.mql5.com/ru/forum/114318
Herkes piyasadaki nicelik vizyonunu gösterirdi.
"Kuantum" bilgisayarlar, "kuantum" işlemciler ve diğer "kuantum donanımı"nın bununla hiçbir ilgisi yoktur. Anladığım kadarıyla, hangi ilkelere dayandığına bakılmaksızın veya daha doğrusu, "koçlarımızın" hangi ilkelere dayandığına bakılmaksızın, "koyunlarımıza" uygulanan bazı operatör yöntemlerinin geliştirilmesinden bahsediyoruz. üzerine kuruludur.
Operatör yöntemleri ...... Peki, diyelim. Trend yükselirse, satın alın. Düşerse sat.
if(TREND_UP) {BAY}; if(TREND_DOWN) {SELL}; Ama trendin yönünü bilmiyoruz. Bilselerdi, "Bentley mi Moserati mi?" diye tartışırlardı.
Çünkü piyasa tıpkı bir atomun çekirdeği gibi sürekli süperpozisyon halindedir. Aynı anda hem aşırı alınıp hem de aşırı satılabilir, yukarı ve aşağı gidebilir. Piyasanın temel kanunu belirsizliktir. "Koçlarımız" (evet-hayır algoritmalarını kastediyorum) yardımıyla nasıl böleceğinizi biliyorsanız, nereye kazacağınızı yazın. Sır saklama.
PS Teşekkürler! Yükseltilen konu için şubenin yazarına. Kediler hakkındaki gönderiler için C-4, tüm hafta sonu için iyi bir ruh hali.
Konunun kime ilginç olduğunu yazdım ve bilgilerimi km ile tenkit edip kıyaslamamak, kişisel olarak veya buraya yazmak için daha sonra bunun tartışılacağı yerlere linkler göndereceğim, kimlerin tartışmaya davetli olduğu da yazıldı, gelişmeye hazır olanlar ve başkalarının kendi çalışmalarıyla geliştirdiklerini okumaktan hoşlanmayanlar - onlara hakim olmak için binlerce sayfalık kitaplar insanlar çalışır. Km'ye ihtiyacınız olup olmadığını cevaplamak için cevap olumlu olmalı ve ardından formüller görünecektir ...
Operatör yöntemleri ...... Peki, diyelim. Trend yükselirse, satın alın. Düşerse sat.
if(TREND_UP) {BAY}; if(TREND_DOUN) {SELL}; Ama trendin yönünü bilmiyoruz. Bilselerdi, "Bentley mi Moserati mi?" diye tartışırlardı.
Çünkü piyasa tıpkı bir atomun çekirdeği gibi sürekli süperpozisyon halindedir. Aynı anda hem aşırı alım hem de aşırı satım olabilir, yukarı ve aşağı gidebilir. Piyasanın temel kanunu belirsizliktir. "Koçlarımız" (evet-hayır algoritmalarını kastediyorum) yardımıyla nasıl böleceğinizi biliyorsanız, nereye kazacağınızı yazın. Sır saklama.
PS Teşekkürler! Yükseltilen konu için şubenin yazarına. Kediler hakkındaki gönderiler için C-4, tüm hafta sonu için iyi bir ruh hali.
Operatör yöntemleri biraz farklıdır.
Örneğin, Laplace operatörü, d'Alembert operatörü vb. -- "koçlarımız" ne olursa olsun, yalnızca operatör örnekleri olarak.
Burada bir trend belirlemek için uygun operatörler oluşturmaya çalışabilirsiniz. Ve sonra, zaten bir sonuç olarak, mevcut yönün kontrolleri ve ilgili eylemler geçerli olacaktır.
Ama bu benim anlayışım. Sorunun başka bir vizyonu ve anlaşılması da mümkündür.
Operatör yöntemleri biraz farklıdır.Örneğin , Laplace operatörü, d'Alembert operatörü , vb. -- "koçlarımız" ne olursa olsun, yalnızca operatör örnekleri olarak.
Teşekkür ederim. İlginç. Gradyanı ve ardından RSI sapmasını alın. Bir robot-"ram" yazabilirsiniz. Ancak bu, ataletle dalgalar halinde hareket eden bir piyasa içindir. Ve piyasanın eylemsiz olduğunu nasıl bilebilirim? Yine bir çıkmaz.
Döviz piyasasında dürtü stratejileri işe yaramaz. Donchian ile tüm para birimlerini kontrol ettim. Kural olarak, bir giriş yapıldığında bir geri dönüş olur ve çoğu durumda hareket devam etmez,
kısa bir durak ve uzun bir kar koysanız ve tekrar girseniz bile. Keltner kanalında da benzer bir durum denedim .
Bence burada tam tersi bir yaklaşıma ihtiyaç var. Geri dönüşleri aramaya çalışın.
Döviz piyasasında dürtü stratejileri işe yaramaz. Donchian ile tüm para birimlerini kontrol ettim. Kural olarak, bir giriş yapıldığında bir geri dönüş olur ve çoğu durumda hareket devam etmez,
kısa bir durak ve uzun bir kar koysanız ve tekrar girseniz bile. Keltner kanalında da benzer bir durum denedim.
Bence burada tam tersi bir yaklaşıma ihtiyaç var. Geri dönüşleri aramaya çalışın.
Uzun zamandır geri dönüşleri arıyordum. Bunun için Popüler Fiyatlar kodunu yazdım https://www.mql5.com/en/code/12310
Olasılık teorisine göre, en sık olan şey en olası olanıdır. Fiyat, en fazla teklifin bulunduğu bölgeden ayrıldıysa (buna "en iyi bölge" diyelim), daha iyi bölgeye geri dönme olasılığı, uzaklaşma olasılığından daha büyüktür. Bu, zamanla yeni bir daha iyi bölge oluşana kadar geçerlidir - yeni bir çekim bölgesi. Yukarıdakiler, önemli haberlere göre hareket eden bir pazar için geçerli değildir.
Uzun zamandır geri dönüşleri arıyordum. Bunun için Popüler Fiyatlar kodunu yazdım https://www.mql5.com/en/code/12310
Olasılık teorisine göre, en sık olan şey en olası olanıdır. Fiyat, en fazla teklifin bulunduğu bölgeden ayrıldıysa (buna "en iyi bölge" diyelim), daha iyi bölgeye geri dönme olasılığı, uzaklaşma olasılığından daha büyüktür. Bu, zamanla yeni bir daha iyi bölge oluşana kadar geçerlidir - yeni bir çekim bölgesi. Yukarıdakiler, önemli haberlere göre hareket eden bir pazar için geçerli değildir.
Bir Uzman Danışmana yerleştirilmişse kodunuz ne kadar kaynak yoğun? Ve bir danışmanda programlı olarak ondan veri almak mümkün müdür?
Bu konuda bir fikir var.