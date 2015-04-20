kuantum mekanik yöntemler - sayfa 4
Harika tema! Uzun zamandır buraya kedi göndermeye başlamak istiyordum. Tüm davalar ortaya çıkmadı.
Ben zaten deniyorum. Sorun, araca bağlanabilen az sayıda veri türü.
Km değil bir şeyden bahsediyor gibisiniz, gereken iki tür veri var.
Evet, fiyat ve fiyat üzerinde etkisi olduğu varsayılan ikinci bağımsız değişken.
Km cinsinden ikincisinin adı nedir (sıradan mekanikte buna da denir)?
Genel olarak, Malevich'in karesini çizmek daha doğru olur ve soru şu - kaç kedi ve hangi kutuyu belirleyin :-) :-) :-) Şaka.
"Böylece, geriye ve ileriye doğru yörüngelere bakar ve bilgilerini eşit olarak tartarsak, bir tür geçmişe yönelik tahmin veya geriye dönük tahmin elde ederiz."
İlgilenenler için işte makalenin kendisi http://hi-news.ru/science/v-kvantovom-mire-budushhee-vliyaet-na-proshloe.html.
Born denklemini buldum ama tüm arzumla hiçbir şey anlamadım, belki birlikte çözeriz?