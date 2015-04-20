kuantum mekanik yöntemler - sayfa 4

Harika tema! Uzun zamandır buraya kedi göndermeye başlamak istiyordum. Tüm davalar ortaya çıkmadı.

 
forexman77 :
Ben zaten deniyorum. Sorun, araca bağlanabilen az sayıda veri türü.
Görünüşe göre km değil bir şeyden bahsediyorsunuz, tüm temel hesaplamalar için gereken iki tür veri var. İki seçenek var - neredeyse boş zamanı basit stratejilere harcamak veya km yöntemlerinde ustalaşmak.
 
Lo083 :
Evet, fiyat ve fiyat üzerinde etkisi olduğu varsayılan ikinci bağımsız değişken.
 
forexman77 :
Km cinsinden ikincisinin adı nedir (sıradan mekanikte buna da denir)?
 
Lo083 :
Seni anladım. Schrödinger'in kedisini okuyacağım.
 


 
C-4 :

Genel olarak, Malevich'in karesini çizmek daha doğru olur ve soru şu - kaç kedi ve hangi kutuyu belirleyin :-) :-) :-) Şaka.
 
Lo083 :
C-4 :


Dadada, "hangi kedi üstüne atlayacak" ya da "hangi kedi üstüne atlayacak" gibi bir soru :-) :-) :-) :-) Kahretsin, güldürdüm seni ATP.
 
Bir bilim adamının Born denklemini kullanarak bir parçacığın gelecekteki konumunu %90 doğrulukla tahmin ettiğini okudum. Sadece biraz farklı bir şekilde yaptı, denklemi çevirdi ve gelecekteki verilere dayanarak geçmişi ve bu geçmiş verilere dayanarak geleceği tahmin etti))). Genel olarak, geleceğin geçmişi doğrudan etkilediği ortaya çıktı. İşte makaleden bir alıntı: " Sistemin belirli bir durumda olma olasılığını ifade eden Born denklemini kullanarak geleceği hesaplamak, size yüzde 50 doğru cevabı alma şansını garanti ediyor" diyor March. "Ama yapabilirsiniz. ayrıca belirli bir matris efekti kullanarak tam tersi şekilde hesaplayın. Sadece tüm denklemleri alın ve çevirin. Çalışacaklar ve yörüngeyi geriye doğru çalıştırabilirsiniz."

"Böylece, geriye ve ileriye doğru yörüngelere bakar ve bilgilerini eşit olarak tartarsak, bir tür geçmişe yönelik tahmin veya geriye dönük tahmin elde ederiz."

İlgilenenler için işte makalenin kendisi http://hi-news.ru/science/v-kvantovom-mire-budushhee-vliyaet-na-proshloe.html.

Born denklemini buldum ama tüm arzumla hiçbir şey anlamadım, belki birlikte çözeriz?

