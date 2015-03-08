Piyasada moderasyon - sayfa 5
"gülen - başımı tutarak"
Talimatları okumadan ne satın alınır? Bu çok fazla lüks! ÜCRETSİZ sürüm - belki de öyle. Deniyorlar, olmuyor, sonra talimatları okuyorlar.
Pekala, zaten satın aldıysanız ve talimatları okumadıysanız ve hiçbir şey işe yaramıyorsa, yine de talimatları ve önerileri okumaya geri dönmeli ve SONRA talepte bulunmalı ve sorular sormalısınız!
Bu garip mantık neden? Her kullanıcı aynı göstergeyi kendi yöntemiyle yorumlayabilir - "to" veya "dan", "geri tepme" veya "arıza" vb.
Yoksa alıcının, yazılanların özüne bile girmeden göstergenin resmi için para ödediğini mi düşünüyorsunuz?
Gösterge grafikte görünmedi, ancak günlükte belirli alıntıların eksik olduğuna dair bir mesaj "çizdi", moderatör buna dikkat etmeye bile tenezzül etmedi!
Talimatlarda siyah beyaz yazılmış olmasına rağmen, kelimenin tam anlamıyla: "Piyasa İzleme penceresinde 8 para birimini (USD, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD, JPY) içeren 28 döviz çiftinin hepsinin bulunduğundan emin olun.
Ve "gösterge çizmiyor" cevabı - Bunu aptalca, işe yaramaz, bilgilendirici değil ve doğru değil! Buradaki herkes gibi ben de medyum değilim!
Bildirimler esas olarak geliştiriciler için yazılır ve kullanıcılar için değil, kullanıcılar bilgileri esas olarak ana pencereden okurlar ve medyum olmaları ve derginin veya uzman olaylarının nerede olduğunu aramaları gerekmez.
Bazı alıntılar eksikse, türkiye bu mesajı ana pencerede göstermeli, kullanıcıyı bu konuda bilgilendirmeli, çünkü bu önemli bir bilgidir ve kim bilir nereye yazmamalıdır.
Moderatör bana ne dedi ve ben neyi anlamadım? Ve çok düşünen biri hakkında - kendiniz yargılamamalısınız! Sana yakışmıyor.
bir seçenek olarak - hiç rahatsız olabilirsiniz - moderatör çok beceriksiz - sizinle aynı fikirde olmayan forum üyeleri hiçbir şey anlamıyor.
sonuç orada ve henüz değişmiyor - ürününüz yayınlanmadı.
Demek öyle? Gerçekten? Bence bu sadece bir şey anlamına geliyor - moderatör yetkin değil ve testten önce önerileri okumaya bile zahmet etmedi, göstergenin doğru çalışması için neyin gerekli olduğunun bir açıklaması, yani 28 döviz çiftinin varlığı!
Burada boşunasın, o yüzden dinlen. O kadar çok kişi aynı şeyi söyledi ki...
Tüm bu önerilere diğer taraftan bakın: program kullanıcıya kendi başına ne kadar çok şey söylerse, kullanıcı o kadar az "aptal" sorularla sizi oyar. El kitabını okumak en son şeydir. En iyi ihtimalle, çoğu programın genel açıklamasını okur. Ve sizi soru yağmuruna tutmaları daha olasıdır, çünkü bu en kolay yoldur. Peki, neden aynı soruları tekrar tekrar yanıtlayarak değerli zamanınızı boşa harcıyorsunuz (cevap kaba bir "RTFM" olsa bile)? Program ve kullanıcı arasındaki iletişim mekanizmalarının anlamlı tasarımı ve uygulanması için harcanan zaman sonunda çok daha az olacaktır.Ve bu, programlama başlangıçlarınız için harika bir meydan okuma değil mi? Kullanıcıların "aptallığını" olabildiğince yakalayan bir program yazar mısınız? Bu zanaatın romantizmi değil mi, bu lanet olası kusurlu dünyayı biraz "doğru" yapma şansı yok mu? :)
Genel olarak şunu söylemeliyim ki bazen moderatörlerin yorumları ürün yararına oluyor.
Ama Allah aşkına, sevmediklerini hemen söylesinler ki satıcı etkili önlemler alsın yoksa hepimizin medyum olması gerektiği ortaya çıkıyor.
PP Bu arada , kullanıcıların tüm "aptallığını" kucaklamak imkansız mı? - o sınırsız
En azından moderatör size hiçbir şey çizmediğini söyledi, anladığım kadarıyla hiçbir şey, hiçbir şey, göstergenin kendisi hakkında hiçbir bilgi yok, hata uyarısı yok ya da başka bir şey, moderatör probleminizin ne olduğunu nasıl tahmin etmeli, lütfen açıklayın ?
Yani haritaya bir hindi attı ve hiçbir şey çizilmedi, sorunun ne olduğunu nasıl tahmin etmeli veya size ne yazmalı? Kendinizi moderatör yerine koydunuz, programı başlattınız, sonuç yok, programcıya ne yazacaksınız?
İşin garibi, o medyum olmak istemiyor ve biz de öyle olmalıyız.
Kim, UTB medyum olmak istemiyorum!?
Gerçekten medyum olmak istiyorum ama bazen olmuyor.
Lütfen bana senin için nasıl olduğunu söyle?
Anlaşıldı mı?