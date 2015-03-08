Piyasada moderasyon - sayfa 10

DiPach :
Desteğin için teşekkürler Roman.

Selamlar Dean - biz sizinleyiz

 
server :

Teşekkürler Sunucu!

Ve yukarıdaki mesajımı gönderdim ve ancak o zaman seninkini gördüm. Teşekkür ederim!

 
deskipper :
Sanırım Dina'ya karşı yanlış bir tavır takındın. Dina harika bir kodlayıcı ve bir insan, makul bir şekilde nasıl diyalog kuracağınızı bilmiyorsanız, bu kaba ifadeler kullanmak için bir neden değil, bir kadınla tartışmada kaybetmenin hoş olmadığını anlıyorum, ancak bir erkek daha çok bir adam yenilgiyi yeterince kabul ettiğinde.

Sana zaten 2 kez cevap verdim, bu konuda ne düşünüyorum ....

biri gönderiyi silmiş

demokrasi için teşekkürler

 
stenrobot :

Demokrasinin kabalık ve kabalık olduğunu mu düşünüyorsunuz? Anladığım kadarıyla Dina'ya kırgınsın? Eh, bir köşeye saklan ve ağla, kimse yasaklamaz.
 

Sevgili, lütfen kişiselleşme!

Madem böyle bir dans gitti konu kapanabilir!

