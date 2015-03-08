Piyasada moderasyon - sayfa 2
Yönetim, lütfen bana pazardaki ürün denetiminin neden bu kadar uzun sürdüğünü ve bunun neyle bağlantılı olduğunu söyleyin?
Ve moderatör neden bu kadar beceriksiz olabilir?
Moderatörden bir mesaj geldi - " Gösterge hiçbir şey çizmiyor ". Ne olmuş? Böyle bir mesaja nasıl cevap verilir ve ne cevap verilebilir?
Moderatör, "Uzman" ve "Günlük" sekmelerinde herhangi bir mesaj olup olmadığını açıklama zahmetine bile girmedi ve göstergeyi başlatmadan önce her şeyi önerilerde açıklandığı gibi yapıp yapmadığı bile benim için net değil!
Zaten bir gün cevap yok, merhaba yok!
Ne olmuş ?
Size göre, piyasa yönetiminin iyi tavrından memnun olmalı ve zevk almalıyım.
Tabii ki "2 gün beklemek" zorundayım, her açıklamadan sonra hataları kaldırmam gerekiyor vb.
Yapacak bir şey yok ne de olsa ağzımda gümüş kaşıkla doğanlardan değilim.
profiline baktım
Ücretsiz ürünleriniz var ve parası ödenmiş ve piyasadan pratikte kazanç elde edilmiş tek bir EA yok.
Ve bunu yapmak kolay değil.
Sanırım bu yüzden ne zaman böyle bir ürün yapsam "iğne deliğinden geçiyorum"
Yine de, muhtemelen örneğini takip edeceğim ve ücretsiz bir şey koyacağım.
Seninle tanışmak bir zevkti
Piyasanın kurallarına aşina olmanızı ve bu kurallarla ve bu arada hayatın gerçekleriyle olan memnuniyetsizliğinizi karşılaştırmanızı tavsiye ettim. Ve bu, mutlaka memnun olma ve sevinme tavsiyesine eşit olmayabilir. /*sıcak, mutlaka yumuşak ile aynı şey değildir.*/
Memnun olmak ve sevinmek için, inanıyorum ki, benim tavsiyem olmadan da yapabilirsiniz.
Piyasa hakkında olumsuz konuşmanız için sebep veren gerçekleri asla yazmadınız. Hala. Teknik bir forumda olmanıza rağmen.
İfadelerinizden, yalnızca (öyle miydi? Gerçekten mi?) Şunlardan memnun olmadığınız varsayılabilir:
Eğer böyleyse, aslında Market kurallarını okumamışlar, Market'in ürününüzü sizin için düzeltmemesi gerektiğini bilmiyorlardı. Ya da başka birinin ürünü başkası için. Ayrıca, kod orada kapalı bir biçimde sağlanır (ex4 veya ex5 dosyası).
Ayrıca, Market çalışanlarının telepat olması gerekmediğini bile bilmiyor gibiydiniz ve muhtemelen bu yüzden size soruları/yorumları olduğunda çileden çıktınız (gerçekten mi?).
Yine de Market çalışanlarının açıklamalarının objektif olmadığını, size yaptıkları açıklamalarda doğru olmadığını düşünüyorsanız, Servis Masası'nda gerçekleri ayrıntılı olarak açıklayın ve kanıt ekleyin.
Her ihtimale karşı, referans için: Servis Masası bir Market değildir.
Ama oraya yazmayın. Ya da şöyle bir şey yazın.
Kendi adıma, kendi pratiğimde Piyasa çalışanlarının tarafsızlığından veya yeterliliğinden şüphe etmek için henüz bir neden olmadığını söyleyeceğim. Çeşitli konularda yapılan iç yazışmalarda herhangi bir yanlışlık yoktu . Ve onları zaman kaybetmekle suçlamak için hiçbir nedenim yoktu. Ücretli kontrol ederken veya ücretsiz kontrol ederken herhangi bir fark görmedim.
Ve son yazınızdan yola çıkarak kişisel olarak sizden gelen olumsuzluğun sadece ürün/ler için bir nevi reklam olabileceğini varsayarsam yanılmış olmayacağımı düşünüyorum.
Ve unutmayın, bu başlıkta hiçbir zaman sizin "kâse"niz veya sizinkine benzer bir düşüncemi ifade etmedim, bu yüzden lütfen programlarım hakkında aceleci ve / veya demagojik sonuçlar, değerlendirmeler ve / veya olumsuz yön duyuruları yapmaya devam etmeyin. .
Moderasyon gerçekten oldukça yavaş. Ve bu özellikle "bir, tek ve tek" serbest bırakılmaya hazırlanırken sinir bozucu oluyor)
Ancak ona karşı güvenli bir numara var: kuralları, önerilen makaleleri okuyun ve tüm gereksinimleri kusursuz bir şekilde takip edin. Hata olmayacak - yorum olmayacak.
Not: Dina, çok güzelsin)
Moderasyon gerçekten oldukça yavaş. Ve bu özellikle "bir, tek ve tek" serbest bırakılmaya hazırlanırken sinir bozucu oluyor)
Ancak ona karşı güvenli bir numara var: kuralları, önerilen makaleleri okuyun ve tüm gereksinimleri kusursuz bir şekilde takip edin. Hata olmayacak - yorum olmayacak.
Not: Dina, çok güzelsin)
Hindim iki hafta boyunca modellendi. Kafamı çoktan kırdım - sorun ne? Son olarak 4 moderasyondan sonra telepat olmadığımı moderatöre bildirdikten sonra görüntünün kalitesini beğenmediği anlaşıldı :-D
Sayın moderatörler mümkünse sebebini daha detaylı belirtiniz ;)
Hindim iki hafta boyunca modellendi. Kafamı çoktan kırdım - sorun ne? Son olarak 4 moderasyondan sonra telepat olmadığımı moderatöre bildirdikten sonra görüntünün kalitesini beğenmediği anlaşıldı :-D
Resim doğru muydu? İngilizce metinle mi? Görebilir miyim?
Bulunamadı. Genel olarak, daha büyük bir boyuta yeniden örneklenerek artırıldı)) Yeni bir çözünürlükte vuruş yapmak zorunda kaldım))
Not: Dina, çok güzelsin)
Teşekkürler Andrey!
ve telepatik yetenekleri açın. Hayattan:
Gösterge bilgi göstermiyorsa, nedenini zaten anlamalısınız, o zaman çalışmıyor. Ve bunun nedenini dergide ve Uzman Danışman'da kendiniz arayın.
Ne yazdığını sanıyordun? Neyim ben, psişik mi? Gösterge biri için çalışmıyorsa, bu hiç çalışmadığı anlamına gelmez, ancak yalnızca birinin ellerinin eğri olduğu veya birinin talimatları okumaya zahmet etmediği anlamına gelir!
Ve her şey yolunda gidiyorsa, terminalinizdeki nedeni nasıl arayabilirsiniz! Ve büyük MODERATÖR'lere günlük mesajlarına bakmalarını ve bunları bana bildirmelerini hatırlatmalı mıyım?
Ve sadece " Gösterge hiçbir şey çizmiyor " abonelikten çıkmak değil.