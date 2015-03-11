Uzman Danışmanların (ticaret robotları) alıcılarına ve müşterilerine adanmıştır. - sayfa 7
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hangi matematiksel modeli kuracağınıza karar vermeniz gerekecektir.
1) Girişte bir "Market" OHLCV var, orada bir para ağacı büyüyor;))
2) Çıktı, şampanya ve diğer özelliklerle birlikte Nakit olmalıdır;))
Önemli olan küçük - "input" --> "output" dönüşümünün matematiksel bir modelini oluşturmak için ;))
Geriye sadece hayallerinizi gerçekleştirmek ;)
İyi! eğer bir para ağacıysa, o zaman buradasın
zaten oradan olsan da
İyi! eğer bir para ağacıysa, o zaman buradasın
zaten oradan olsan da
Topu şeytan yönetiyor - Faust - Mephistophiles'in Aria'sı
dinleme
Excel konusunda ciddi misin? gülümsedi.
Bahsettiğiniz set dünkü ve çok etkili değil.
Tabii ki, bir uzman için bir modele ihtiyaç var. Ve Tanrıya şükür, bugün onlardan çok var. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok şey var.
Uzmanın davranışındaki değişikliği izlemenin imkansızlığı ile ilgili olarak - fazlalık.
Gerekirse anında eğitilen ve yeniden eğitilen bir model denizi, anında tekrar optimize edilir. Kalite ve optimallik kriterini doğru bir şekilde belirlemek gerekir. Ve bu sadece tüccarın görevidir.
Bunun için ihtiyacınız olan her şey ve çok daha fazlası R dilinde.
Araç setini güncellemeniz iyi olur.
İyi şanlar
Merhaba Vladimir,
Size başarılar dilediğiniz için teşekkür ederiz ve sizin için de aynısı!
Konuyla ilgili mantıklı yorumları okumak güzel.
Ecxel'e ek olarak ilerleme hazinelerine aşinayım, ancak bu benim kişisel analiz araçlarım hakkında değil. Sana nasıl açıklayabilirim? Burada “ Üst ” seviyedeki matematiksel modellerden bahsetmiyoruz. arasında .." Bu konuyu birkaç konuyu daha tartışmak için açtım. Buraya yorum bırakanların çoğu muhtemelen:
A) Yükseköğretim ve/veya
B) MQL bilgisi ve/veya
C) Diğer dillerde programlama becerileri vb. vb.
Aynı zamanda konuya hakim olanlar ile... Diyelim ki çok bilgili olmayanların oranı, muhtemelen 1/100 veya belki de. 1000'e (?) ve bu, her ikisinin de ticaret operasyonlarına yatırım yapmak ve para kazanmak istemesine rağmen. Peki ya hiç program yapmayanlar? "Strateji test cihazını" bile kullanmak için (avantajları ve dezavantajlarından bahsetmiyoruz), ticaret kurallarınızı Expert Advisor'da belirlemeniz gerekir. Nasıl alınır? Tabii ki, sipariş. Sadece sipariş vermek için burada, "ne"? Kural olarak, bu tür müşteriler ne istedikleri hakkında yalnızca genel bir fikre sahiptir ve bu nedenle doğru yazılmış bir TOR bile nadirdir. Kaç kişinin "stratejilerini" yalnızca Meta penceresinde geliştirdiğini hayal edebiliyor musunuz? Tüccar , görsel gözlemler ve manuel hesaplamalar yoluyla, ayrıca çok kısa zaman aralıklarında, herhangi bir analiz aracına başvurmadan? Kimseyi gücendirmek istemiyorum, ancak yazışmalardan ve kişisel iletişimden böyle sonuçlar çıkarıyorum. Bu "stratejiler" Expert Advisor'da yerleşik olarak bulunur ve elbette işe yaramaz.
Öyleyse neden hala Excel ile bir konuşma başlatıyorum? Basitçe, diğer çeşitli programlardan farklı olarak, belki de daha gelişmiş, özel sorunları çözmek için keskinleştirilmiş olduğundan, Excel , Microsoft Office paketinin bir parçası olarak hemen hemen her bilgisayarda bulunur. MQL'den farklı olarak bile tanınıyor, korkmuyor. Aşırı durumlarda, bu program için çok sayıda öğretici vardır. Aynı zamanda, bir kez matematiksel bir model alan bir tüccar, içindeki kuralları, koşulları, ayarları (ve çok hızlı bir şekilde) değiştirebilir, çeşitli ticaret koşullarını simüle edebilir, vb. ve en azından burada tatmin edici bir sonuç almış, evet, bir Uzman Danışman sipariş edin .
Her tüccar, bir yandan para kazanma arzusuyla, diğer yandan her şeyi kaybetme korkusuyla hareket eder. Böyle bir analiz, birçok kişinin eylemlerinin sonucunun ne olacağını anlamasına yardımcı olsa bile, bazı yoldaşlara böyle bir olasılık ne kadar komik görünse de, çok havalı olacaktır. Bu benim kriterim.
Öyleyse neden konuşmaya hala Excel ile başlıyorum? Basitçe, diğer çeşitli programlardan farklı olarak, belki de daha gelişmiş, özel sorunları çözmek için keskinleştirilmiş olduğundan, Excel, Microsoft Office paketinin bir parçası olarak hemen hemen her bilgisayarda bulunur. MQL'den farklı olarak bile tanınıyor, korkmuyor. Aşırı durumlarda, bu program için çok sayıda öğretici vardır. Aynı zamanda, bir kez matematiksel bir model alan bir tüccar, içindeki kuralları, koşulları, ayarları (ve çok hızlı bir şekilde) değiştirebilir, çeşitli ticaret koşullarını simüle edebilir, vb. ve en azından burada tatmin edici bir sonuç almış, evet, bir Uzman Danışman sipariş edin .
Bazı nedenlerden dolayı, basit bir şah mat örneği vermeyi inatla reddediyorsunuz. modeli ve "bir kez matematiksel bir model alan bir tüccar, içindeki kuralları, koşulları, ayarları (ve çok hızlı bir şekilde) değiştirebilir, çeşitli ticaret koşullarını simüle edebilir, vb."
Excel'in avantajlarını, örneğin, böyle bir analizle gösterin - "ZigZag üstlerini kırmak için gecikmelerle çalışma" - MT'de yerleşik bir gösterge olduğu için ZigZag'dan hoşlanmıyorsanız - o zaman "çalışarak" görevini hassaslaştırabilirsiniz. yerel bir minimum / maksimumu aşmak için gecikmeler".
Merhaba Vladislav,
Size başarılar dilediğiniz için teşekkür ederiz ve sizin için de aynısı!
Konuyla ilgili mantıklı yorumları okumak güzel.
Ecxel'e ek olarak ilerleme hazinelerine aşinayım, ancak bu benim kişisel analiz araçlarım hakkında değil. Sana nasıl açıklayabilirim? Burada “ Üst ” seviyedeki matematiksel modellerden bahsetmiyoruz. arasında .." Bu konuyu birkaç konuyu daha tartışmak için açtım. Yorumlarını buraya bırakanların çoğu muhtemelen:
A) Yükseköğretim ve/veya
B) MQL bilgisi ve/veya
C) Diğer dillerde programlama becerileri vb. vb.
Aynı zamanda konuya hakim olanlar ile... Diyelim ki çok bilgili olmayanların oranı, muhtemelen 1/100 veya belki de. 1000'e (?) ve bu, her ikisinin de ticaret operasyonlarına yatırım yapmak ve para kazanmak istemesine rağmen. Peki ya hiç program yapmayanlar? "Strateji test cihazını" bile kullanmak için (avantajları ve dezavantajlarından bahsetmiyoruz), ticaret kurallarınızı Expert Advisor'da belirlemeniz gerekir. Nasıl alınır? Tabii ki, sipariş. Sadece sipariş vermek için burada, "ne"? Kural olarak, bu tür müşteriler ne istedikleri hakkında yalnızca genel bir fikre sahiptir ve bu nedenle doğru yazılmış bir TOR bile nadirdir. Kaç kişinin "stratejilerini" yalnızca Meta penceresinde geliştirdiğini hayal edebiliyor musunuz? Tüccar , görsel gözlemler ve manuel hesaplamalar yoluyla, ayrıca çok kısa zaman aralıklarında, herhangi bir analiz aracına başvurmadan? Kimseyi gücendirmek istemiyorum, ancak yazışmalardan ve kişisel iletişimden böyle sonuçlar çıkarıyorum. Bu "stratejiler" Expert Advisor'da yerleşik olarak bulunur ve elbette işe yaramaz.
Öyleyse neden hala Excel ile bir konuşma başlatıyorum? Basitçe, diğer çeşitli programlardan farklı olarak, belki de daha gelişmiş, özel sorunları çözmek için keskinleştirilmiş olduğundan, Excel , Microsoft Office paketinin bir parçası olarak hemen hemen her bilgisayarda bulunur. MQL'den farklı olarak bile tanınıyor, korkmuyor. Aşırı durumlarda, bu program için çok sayıda öğretici vardır. Aynı zamanda, bir kez matematiksel bir model alan bir tüccar, içindeki kuralları, koşulları, ayarları (ve çok hızlı bir şekilde) değiştirebilir, çeşitli ticaret koşullarını simüle edebilir, vb. ve en azından burada tatmin edici bir sonuç almış, evet, bir Uzman Danışman sipariş edin .
Her tüccar, bir yandan para kazanma arzusuyla, diğer yandan her şeyi kaybetme korkusuyla hareket eder. Böyle bir analiz, birçok kişinin eylemlerinin sonucunun ne olacağını anlamasına yardımcı olsa bile, bazı yoldaşlara böyle bir olasılık ne kadar komik görünse de, çok havalı olacaktır. Bu benim kriterim.
Yalnızca Excel %95'i maksimum %5'i bilir. İçindeki bir şeyi analiz etme derecesinden bahsediyorum. Yüzde 40'ını tanıdığımı söyleyebilirim ama bu yüzde 40 ortalamanın çok üzerinde. Filistin seviyesi için - Nasıl kullanılacağını biliyorum, genellikle %5 yeterlidir. Bu da çok nadir olmasına rağmen. Sıradan bir kullanıcı, Excel'i olasılıkların %2-3'ü kadar bilir.
gerçekten bir şey ifade etmiyor
Bazı nedenlerden dolayı, basit bir şah mat örneği vermeyi inatla reddediyorsunuz. modeli ve "bir kez matematiksel bir model alan bir tüccar, içindeki kuralları, koşulları, ayarları (ve çok hızlı bir şekilde) değiştirebilir, çeşitli ticaret koşullarını simüle edebilir, vb."
Excel'in avantajlarını, örneğin, böyle bir analizle gösterin - "ZigZag üstlerini kırmak için gecikmelerle çalışma" - MT'ye yerleşik bir gösterge olduğu için ZigZag'ı sevmiyorsanız - o zaman "çalışarak" görevini hassaslaştırabilirsiniz. yerel bir minimum / maksimumu aşmak için gecikmeler".
Yalnızca Excel %95'i maksimum %5'i bilir. İçindeki bir şeyi analiz etme derecesinden bahsediyorum. Yüzde 40'ını tanıdığımı söyleyebilirim ama bu yüzde 40 ortalamanın çok üzerinde. Filistin seviyesi için - Nasıl kullanılacağını biliyorum, genellikle %5 yeterlidir. Bu da çok nadir olmasına rağmen. Sıradan bir kullanıcı, Excel'i olasılıkların %2-3'ü kadar bilir.
Gerçekten hiçbir şey ifade etmiyor
Разворот со стабильной прибыли в чистый убыток произошел не за месяц и не за неделю… и даже не за день. Это произошло за 1 час! Это не было резкой сменой типа и направления тренда. Нет. Это было мгновенным изменением правил. Отследить такое изменение визуально на свечном графике невозможно. Так изменить правила может только… назовём его «архитектор рынка». А Вы, сможете это отследить?
Bu, 2000 yılında bu "mimar"ın hangi kurallara göre çalıştığını tahmin ettiniz ve bu kuralları bu Uzman Danışman'da uyguladınız mı? Ve sizce, BUGÜN kurallarını ne sıklıkla değiştiriyor?
Bu, 2000 yılında bu "mimar"ın hangi kurallara göre çalıştığını tahmin ettiniz ve bu kuralları bu Uzman Danışman'da uyguladınız mı? Ve size göre BUGÜN kurallarını ne sıklıkla değiştiriyor?
İkinci soruya gelince, o gün ve saatte sadece bir kez yazdığım böyle bir "kurallarda değişiklik" veya "yönetim modelinde değişiklik" gözlemledim.
Vobshche konuşuyor, anlamadı... Peki ya Excel'de öyle değil mi?
Bu elektronik tablo, teklifleri analiz etmek için çok iyidir, ayrıca herhangi bir MQL Uzman Danışmanı bunun içinde kodlanabilir ve test edilebilir. Tek soru, sıfırdan yazılması gerekecek olan alıntılara ve önceden yazılmış araçlara erişim kolaylığıdır.