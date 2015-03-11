Uzman Danışmanların (ticaret robotları) alıcılarına ve müşterilerine adanmıştır. - sayfa 5
Görüşlerin bölündüğünü görüyorum. Bu nedenle, sürenin bitiminden hemen sonra veya kısa bir süre önce tahkime başvurabilir.
Hiçbir anlamı yok, arbitraj taktiği "haftasonuna kadar bekleyelim", yani. burada hiçbir şey sanatçıya bağlı değildir ve gecikme herhangi bir zamanda olabilir
bu yüzden servis masasına yazıyorum , her durumda, bu herkesin başına gelebilir. ve sipariş hakkında, şimdi sadece umut et ve inan, yarın hala bir gün var))
Ivan, model Excel gibi iyi bilinen ve güçlü bir veri analiz aracında oluşturuldu. Statistica programı kullanılır. Çeşitli özel analiz yöntemleri için özel programlar yazılmıştır. Sonuç çok görsel grafikler ve analitik hesaplamalardır. Bu şekilde oluşturulan matematiksel model gerektiğinde çok hızlı bir şekilde değiştirilebilir, düzeltilir ve yeni sonuçlar elde edilir.
ne tür bir gecikmeden bahsettiğiniz net değil - devam eden tek bir siparişiniz yok
bu garip
bu kaynağın daha tuhaf arayüzü:
bu garip
Garip olan ne?
Belki de işin sonunda görünmelidir. Ayrıca yorumlardan bir ekran görüntüsü de gösterebilirim - ve TK ile ilgili anlaşma onaylandı, vb.
sadece bu tür güncellemeler var - bir yerde güncellendi, diğerinde değil.
gecikmeye dikkat etmeyin - herkeste var - birkaç kişi ona bakıyor.
Tahkime başvururken ekstra "artı" çok daha önemli - bu yüzden beklerken müşteriyi bekleyin.
tahkimde bir "artı" yerine gecikmede bir "artı" olması daha iyidir - sadece tahkime daha fazla dikkat ederler, ancak aynı zamanda hiç de kritik değildir.
tahkimde acele ederseniz, tahkimde bir "artı" ve gecikmede bir "artı" elde edersiniz.