Uzman Danışmanların (ticaret robotları) alıcılarına ve müşterilerine adanmıştır. - sayfa 5

Yeni yorum
 
Marys_fals :
Görüşlerin bölündüğünü görüyorum. Bu nedenle, sürenin bitiminden hemen sonra veya kısa bir süre önce tahkime başvurabilir.
Hiçbir anlamı yok, arbitraj taktiği "haftasonuna kadar bekleyelim", yani. burada hiçbir şey sanatçıya bağlı değildir ve gecikme herhangi bir zamanda olabilir
 
f2011 :
Hiçbir anlamı yok, arbitraj taktiği "haftasonuna kadar bekleyelim", yani. burada hiçbir şey sanatçıya bağlı değildir ve gecikme herhangi bir zamanda olabilir

bu yüzden servis masasına yazıyorum , her durumda, bu herkesin başına gelebilir. ve sipariş hakkında, şimdi sadece umut et ve inan, yarın hala bir gün var))

 
katerus :
Ivan, model Excel gibi iyi bilinen ve güçlü bir veri analiz aracında oluşturuldu. Statistica programı kullanılır. Çeşitli özel analiz yöntemleri için özel programlar yazılmıştır. Sonuç çok görsel grafikler ve analitik hesaplamalardır. Bu şekilde oluşturulan matematiksel model gerektiğinde çok hızlı bir şekilde değiştirilebilir, düzeltilir ve yeni sonuçlar elde edilir.
Mat. Her zamanki anlamıyla bir model, matematiksel analiz yöntemleri hakkında mevcut fikirleri kullanarak oluşturmak o kadar kolay değildir. Piyasa, bizim yöntemlerimizden ve onu genelleştirme girişimlerimizden çok daha karmaşıktır. Sadece bir çeşidini önerdiğim evrensel bir model onunla rekabet edebilir. Ancak, hiç kimse onun özünü araştırmak bile istemez ve bu nedenle önemsiz bir yaklaşıma yönelik tüm girişimler mahkumdur.
 
Marys_fals :

bu yüzden servis masasına yazıyorum , her durumda bu herkesin başına gelebilir. ve sipariş hakkında, şimdi sadece umut et ve inan, yarın hala bir gün var))

ne tür bir gecikmeden bahsettiğiniz net değil - devam eden tek bir siparişiniz yok
 
abolk :
ne tür bir gecikmeden bahsettiğiniz net değil - devam eden tek bir siparişiniz yok

bu garip

 
Marys_fals :

bu garip

bu kaynağın daha tuhaf arayüzü:

 
Marys_fals :

bu garip

Garip olan ne?
 
abolk :

bu kaynağın daha tuhaf arayüzü:

Belki de işin sonunda görünmelidir. Ayrıca yorumlardan bir ekran görüntüsü de gösterebilirim - ve TK ile ilgili anlaşma onaylandı, vb.
 
Alexey :
Garip olan ne?
Forum üyelerine göre birdenbire yapacak bir işim olmaması garip.
 
Marys_fals :
Belki de işin sonunda görünmelidir. Ayrıca yorumlardan bir ekran görüntüsü de gösterebilirim - ve TK ile ilgili anlaşma onaylandı, vb.

sadece bu tür güncellemeler var - bir yerde güncellendi, diğerinde değil.

gecikmeye dikkat etmeyin - herkeste var - birkaç kişi ona bakıyor.

Tahkime başvururken ekstra "artı" çok daha önemli - bu yüzden beklerken müşteriyi bekleyin.

tahkimde bir "artı" yerine gecikmede bir "artı" olması daha iyidir - sadece tahkime daha fazla dikkat ederler, ancak aynı zamanda hiç de kritik değildir.

tahkimde acele ederseniz, tahkimde bir "artı" ve gecikmede bir "artı" elde edersiniz.

12345678
Yeni yorum