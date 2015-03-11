Uzman Danışmanların (ticaret robotları) alıcılarına ve müşterilerine adanmıştır. - sayfa 6
sadece bu tür güncellemeler var - bir yerde güncellendi, diğerinde değil.
gecikmeye dikkat etmeyin - herkeste var - birkaç kişi ona bakıyor.
Tahkime başvururken ekstra "artı" çok daha önemli - bu yüzden beklerken müşteriyi bekleyin.
tahkimde bir "artı" yerine gecikmede bir "artı" olması daha iyidir - sadece tahkime daha fazla dikkat ederler, ancak aynı zamanda hiç de kritik değildir.
tahkimde acele ederseniz, tahkimde bir "artı" ve gecikmede bir "artı" elde edersiniz.
Zdrastvuyte mne nujen sovetnik katoriy otpravlyayet android i iphone N kolicestvo userov üzerinde push bildirimi . Kim mojet pomoqat me v etom teme?
Bir sipariş oluşturun ve özel bir hizmette ihtiyacınız olan programlayıcıyı seçin:
https://www.mql5.com/en/job
Bu ne tür bir hayvan - "matematiksel model"? Matematiksel bir model, "herkese uyan tek beden" bir ürün olarak anlaşılmamalıdır. Kişisel matematiksel modeliniz bireyseldir. Bu, sizin tarafınızdan karar vermek için bir kurallar dizisidir (!) Tam olarak sayılar ve formüller dilinde açıklanmıştır.
Bu konuyu açtığımda, karmaşık analiz ve matematiksel bir model kavramlarının herkese yakın ve anlaşılır olacağını düşündüm, ancak belki de konunun ana bloğunu bazı örneklerle destekleyerek insanların görsel bir fikre sahip olması gerektiğini düşündüm. konu. Hemen yapacağıma söz vermiyorum. Çok iş ama kesinlikle yapacağım.
Herkese iyi şanslar ve kazançlar!
Ivan, model Excel gibi iyi bilinen ve güçlü bir veri analiz aracında oluşturuldu. Statistica programı kullanılır. Çeşitli özel analiz yöntemleri için özel programlar yazılmıştır. Sonuç çok görsel grafikler ve analitik hesaplamalardır. Bu şekilde oluşturulan matematiksel model gerektiğinde çok hızlı bir şekilde değiştirilebilir, düzeltilir ve yeni sonuçlar elde edilir.
Excel konusunda ciddi misin? gülümsedi.
Bahsettiğiniz set dünkü ve çok etkili değil.
Tabii ki, bir uzman için bir modele ihtiyaç var. Ve Tanrıya şükür, bugün onlardan çok var. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok şey var.
Uzmanın davranışındaki değişikliği izlemenin imkansızlığı ile ilgili olarak - fazlalık.
Gerekirse anında eğitilen ve yeniden eğitilen bir model denizi, anında tekrar optimize edilir. Kalite ve optimallik kriterini doğru bir şekilde belirlemek gerekir. Ve bu sadece tüccarın görevidir.
Bunun için ihtiyacınız olan her şey ve çok daha fazlası R dilinde.
Araç setini güncellemeniz iyi olur.
İyi şanlar
Dürüst olmak gerekirse, strateji test cihazından neden memnun olmadığınız açık değil mi? Test cihazında elde edilen sonuçlarla ilgili hangi iddialarınız var?
Sonuçta, test cihazı mattır. hem göstergeleri hem de uzman danışmanları test eden bir model. Neden benzer bir şey icat etmeye çalışıyorsun, ama açıkçası daha kötüsü?
Görünüşe göre strateji test cihazına aşina değilsiniz veya nasıl çalıştığını anlamadınız.
Test cihazı hiç bir mat değil. modeli. Ve o ve çalışmalarının sonuçları mükemmelliğin zirvesi değil. Evet, bir tahmin.
Bazıları sonuçlardan memnun, bazıları değil. Ve buna benzer hesaplamaları bir Expert Advisor'da yapmak ve hatta daha iyisi sorun değil.
Bu nedenle ifadeleriniz yanlıştır.
İyi şanlar
Laryx , aşırıya kaçmayalım !)))
. Ancak son on yılın tarihsel aralığında TS çalışmalı.
Sonsuzluğu kucaklamak imkansız. Ve neden? TS'nin belirli bir süre içerisinde olumlu sonuç vermesi garanti edilmelidir. TS işleminin kalitesi için kriteri belirleyin ve belirlediğiniz sınırın altına düşerse, modeli yeniden eğitin veya parametrelerini optimize edin. Expert Advisor'da bunu doğru yapın ve ne sıklıkta olduğu sorusuna izin vermeyin. Bunun bir mat uzmanına açıklanması gerektiğine şaşırdım. modeller.
Sadece merak ediyorum: Hangi belirli modelleri yaptınız? Regresyon, sınıflandırma? Daha spesifik ne olabilir?
Çok genel bir ifade olan "matematiksel model" aynı genel tartışmaya yol açar.
İyi şanlar
wikipedia'dan akıllı adamlar için:
Şimdi soruyu cevaplayın: Test cihazı mat tanımına uyuyor mu? modeller?
Tam uymuyor. Teklifinizi dikkatlice okuyun ve nedenini anlayacaksınız. Bu arada, sizin için en güvenilir kaynaktan bir alıntı?
TS ve sizin gibiler zaten 7. sayfada bir model olduğunu açıklamaya çalışıyorlar. Model mükemmel değil ama bence mevcut olanların en iyisi. MT5 test cihazı.
Testçi, piyasadaki emirlerin yürütülmesini aptalca taklit eder. Daha fazlası değil. Model nerede? Bunu anlamak gerçekten bu kadar zor mu?
Daha iyi bir şeyin var mı? Göstermek.
İyi bilmiyorum. Ustalaşmaya çalışın https://www.mql5.com/en/articles/1103 belki o zaman matematiksel bir model olduğunu anlarsınız.
İyi şanlar
katerus :
«Математическая модель»
Hangi matematiksel modeli kuracağınıza karar vermeniz gerekecektir.
1) Girişte bir "Market" OHLCV var, orada bir para ağacı büyüyor;))
2) Çıktı, şampanya ve diğer özelliklerle birlikte Nakit olmalıdır;))
Önemli olan küçük - "input" --> "output" dönüşümünün matematiksel bir modelini oluşturmak için ;))
Geriye sadece hayallerinizi gerçekleştirmek ;)