Büyük bankalar için Bankanızda bir tüccar olarak iş tekliflerini değerlendiriyorum.

Mevduat para biriminde aylık %1.0'dan başlayan büyüme.

Kişisel bir teklif, pliz.

 
Bence bankaların buna ihtiyacı yok, kredi vererek daha fazlasını yapabilirler. Ve yüz kat daha güvenilir.
 
IvanIvanov :

Onu bende yapabilirim! Bir bankadan para alıp %15-17'ye başka bir bankaya yatırın Şimdi böyle oranlar var, bankayı alacaklıya yılda %12, %100 garantili olarak garanti ediyorum.

Ve ayrıca yılda% 12'de kişisel samimi amaçlar için herhangi bir miktarı alacağım))))

Eh, yönetim için bana fon tahsis edecek böyle bankalar var .. Sizden büyükanneler benden yılda% 12 ...

 
IvanIvanov :

Büyük bir bankanın ilgisini çekmek için, kendinizden bir şey de sunmanız gerekir ... büyük, sağlam, vb. Bu zaman.

İkincisi, banka genellikle %100 bir garanti isteyecektir. varlıklar genellikle. Onlar. Ay için vaat edilen yüzdeyi getirmezseniz, banka varlığın değerinden beklenen tutarı lehine yazacaktır...

Hazır? :-)

Stasikusssss :
Bence bankaların buna ihtiyacı yok, kredi vererek daha fazlasını yapabilirler. Ve yüz kat daha güvenilir.
Bankaların USD cinsinden mevduat tekliflerine bakmaya çalışıyorsunuz.
denkir :

Bir bankada çalıştın mı?
VOLDEMAR :

Bayrak senin elinde... sadece bensiz... ulusal para birimini dolarla karıştırıyorsun...
 
IvanIvanov :
Bankaların USD cinsinden mevduat tekliflerine bakmaya çalışıyorsunuz.

Aylık büyük harfle %1'lik teklifiniz yılda yaklaşık %12-13 verecek, örneğin %25 oranında kredi (tüketici / iş için) verebilirsiniz.

Artı, buradaki risk derecesi, daha düşük bir büyüklük sırası olacaktır.

Stasikusssss :

Evet, mevduattan bahsetmiyorum, bankanın pozisyonundan borç vermekten bahsediyorum.
Stasikusssss :
O zaman anlamıyorum... şimdi kiminle konuşuyorsun... Ayda +%1 mevduat artışının saçma olduğunu düşündüğünü anlıyorum... ya da yanılmışım...
