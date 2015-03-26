Büyük bankalar için Bankanızda bir tüccar olarak iş tekliflerini değerlendiriyorum.
Mevduat para biriminde aylık %1.0'dan başlayan büyüme.
Kişisel bir teklif, pliz.
Onu bende yapabilirim! Bir bankadan para alıp %15-17'ye başka bir bankaya yatırın Şimdi böyle oranlar var, bankayı alacaklıya yılda %12, %100 garantili olarak garanti ediyorum.
Ve ayrıca yılda% 12'de kişisel samimi amaçlar için herhangi bir miktarı alacağım))))
Eh, yönetim için bana fon tahsis edecek böyle bankalar var .. Sizden büyükanneler benden yılda% 12 ...
Mevduat para biriminde aylık %1.0'dan başlayan büyüme.
Kişisel bir teklif, pliz.
Büyük bir bankanın ilgisini çekmek için, kendinizden bir şey de sunmanız gerekir ... büyük, sağlam, vb. Bu zaman.
İkincisi, banka genellikle %100 bir garanti isteyecektir. varlıklar genellikle. Onlar. Ay için vaat edilen yüzdeyi getirmezseniz, banka varlığın değerinden beklenen tutarı lehine yazacaktır...
Hazır? :-)
Bence bankaların buna ihtiyacı yok, kredi vererek daha fazlasını yapabilirler. Ve yüz kat daha güvenilir.
Büyük bir bankanın ilgisini çekmek için, kendinizden bir şey de sunmanız gerekir ... büyük, sağlam, vb. Bu zaman.
İkincisi, banka genellikle %100 bir garanti isteyecektir. varlıklar genellikle. Onlar. Ay için vaat edilen yüzdeyi getirmezseniz, banka varlığın değerinden beklenen tutarı lehine yazacaktır...
Hazır? :-)
Onu bende yapabilirim! Bir bankadan para alıp diğer bankaya %15-17 oranında koyun Şimdi böyle oranlar var, bankayı alacaklıya yılda %12, %100 garantili olarak garanti ediyorum.
Ve ayrıca yılda% 12'de kişisel samimi amaçlar için herhangi bir miktarı alacağım))))
Eh, yönetim için bana fon tahsis edecek böyle bankalar var .. Sizden büyükanneler benden yılda% 12 ...
Bankaların USD cinsinden mevduat tekliflerine bakmaya çalışıyorsunuz.
Aylık büyük harfle %1'lik teklifiniz yılda yaklaşık %12-13 verecek, örneğin %25 oranında kredi (tüketici / iş için) verebilirsiniz.
Artı, buradaki risk derecesi, daha düşük bir büyüklük sırası olacaktır.
Evet, mevduattan bahsetmiyorum, bankanın pozisyonundan borç vermekten bahsediyorum.
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Mevduat para biriminde aylık %1.0'dan başlayan büyüme.
Kişisel bir teklif, pliz.