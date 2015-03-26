Büyük bankalar için Bankanızda bir tüccar olarak iş tekliflerini değerlendiriyorum. - sayfa 5

Yeni yorum
 
BÜYÜK bankalar bankalararası piyasada para kazandılar ve kazanmaya devam ediyorlar. Kesinlikle çok daha iyi sonuçlarla.

Bu teklif, istikrarlı bir şekilde tasarruf edebilecekleri ve artırabilecekleri az ya da çok etkileyici bir mevduatı olan yatırımcılar için geçerlidir.
[Silindi]  

ayda %1


[Silindi]  

şubeyi aktif olarak tanıtmayı bıraktığı bir şey =) Bankayı işe bırakmış gibi görünüyor (=

işte burada =)

 

Forex merkezinin nerede olduğunu kim bilebilir? Oraya bir general olarak gideceğim! Ilan'ın sahibi ben değilim!

[Silindi]  
dimeon :

Forex merkezinin nerede olduğunu kim bilebilir? Oraya bir general olarak gideceğim! Ilan'ın sahibi ben değilim!

şehrinizdeki herhangi bir kantorun temsilciliğini açın ve genel müdür olarak çalışın =)
 
gözüme çarptı http://algoritmus.ru/treyder-v-globalnom-banke/ ilgilenen olabilir..
Трейдер в глобальном банке
Трейдер в глобальном банке
  • 2015.02.28
  • algoritmus.ru
Валютный трейдер крупного иностранного банка рассказал о страхе отлучиться в туалет, синдроме рассеянного внимания и почему рискованным активом становятся отношения Виктор Фещенко Источник: http://www.the-village.ru/village/city/howtobe/176985-trader-v-globalnom-banke О таких разных трейдерах Среди трейдеров много «ремесленных каст». Низшая — это частники, которые торгуют на «Форексе» или из дома. Высшая — институциональные buy side- и sell side-трейдеры. Первые управляют деньгами пенсионных фондов или управляющих компаний. Они собирают деньги у бабушек в ПИФ, [...]
[Silindi]  
thejobber :
gözüme çarptı http://algoritmus.ru/treyder-v-globalnom-banke/ ilgilenen olabilir..
+
 
avtomat :

ayda %1


:) 1.01^12

Peki, bana 2x2'yi nasıl doğru hesaplayacağımı göster?

[Silindi]  
Integer :

:) 1.01^12

Peki, bana 2x2'yi nasıl doğru hesaplayacağımı göster?

Bu, 1.01 üzeri 12. kuvvet anlamındadır.
 
Bir fabrikaya gitmek, bir bankada tüccar olmaktan daha iyidir. Genellikle işe yaramaz aktivite.
123456789101112
Yeni yorum