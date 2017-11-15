Rastgele diziler için hafıza teoremi - sayfa 18

Yury Reshetov :
Bir şeyi kabul ettin mi? Her nasılsa iyi çalışmıyor. Aynı ruhla sebat etmeye devam etmek daha iyidir. Ve sonra konu "bilim adamları" palyaçolar olmadan sıkıcı hale gelecek.

Bilimsel palyaçolar olmadan mı? Konuyu bırakmaya karar verdiniz mi?

Ne anlaşması? Sordum ve sonunda bir cevap aldım. Şimdi ne olacak? Tablonun düşüşe göre sıralanmadığını kanıtlamanız mı gerekiyor? Bu tür şeyleri kanıtlamak senin görevin.

Dmitry Fedoseev :
Bu kelimelerde okuma tavsiyesini nerede gördünüz? Hatta herhangi bir tavsiye?
Ivan Vagin :
Anlamadım - o zaman neden Yuri, kendisine “yapışacakları” için olmasa bile, kendi konusunu yarattı ???? İnternet forumlarındaki konuların anlamını bile anlıyor musunuz?

 

Yura baltadan yulaf lapası yapmayı sever. Ve bazen (bazıları için) işe yarıyor. Kendisi de böyleydi.

Ona karşı hiçbir şeyim olmamasına rağmen. Akıllı adam (nedir). Ancak temalarına eleştirel yaklaşmak gerekiyor. Bir yerde bir ders öğrenebilirsin, ama bir yerde değil.

Дмитрий :

Anlamadım - o zaman neden Yuri, kendisine “yapışacakları” için olmasa bile, kendi konusunu yarattı ???? İnternet forumlarındaki konuların anlamını bile anlıyor musunuz?

banyo çarşafı kıçına yapışıyor

Forum başlıklarının anlamını 2002 yılında, şu anda iyi bilinen DC'lerden birinin forumunda ilk başlıklardan birini oluşturduğumda keşfettim.
 
Ivan Vagin :
Eh, böyle bir bilim ve sağduyu tecavüzüne karşı koyamazsınız.
 
Dmitry Fedoseev :
Bu Reshetov cinsel bir manyak. Sistematik olarak, herkesin önünde akademik "bilim"in talihsiz temsilcilerine cinsiyet, yaş, "akademik" derece veya "bilimsel" dergilerdeki yayın sayısı ne olursa olsun tecavüz ediyor. Ve en önemlisi, onun üzerinde hiçbir kontrol yok çünkü. Reshetov'un gücü fazlasıyla yeterli. Reshetov'un gözlerini yakalamak için sadece "bilimsel" bir koca veya kız gerekir ve manyak tarafından tecavüz kaçınılmaz hale gelecektir.

Bir kez daha, "bilimsel" kardeşlerin temsilcilerinin akademinin toplantı salonunda bir geçit toplamasını ve Reshetov'u Lahey Mahkemesine götürmesini öneriyorum.

 
Yury Reshetov :

Hepiniz yanlış anladınız. Aslında, sadece kendi aptallığınızı, megalomaninizi (her zamanki gibi) ve temel kavramları anlama eksikliğinizi gösterdiniz. Yuri, tedavi olman gerekiyor. Yuri, zihinsel olarak sağlıklı olduğuna emin misin?

Memnun oldum, güç, tecavüz ... Başka bir palyaço tekrarı (genel matematiksel mastürbasyon unsurlarıyla), sen, Yuri, canlandırdın. Ama kendinizi en azından Napolyon, en azından Banoparte olarak düşünebilirsiniz (hemen yapabilirsiniz, ayrı ayrı yapabilirsiniz).

evet aşıksın
 
Ivan Vagin :
evet aşıksın
Neden gelip onların duygularını rahatsız ediyorsun?
