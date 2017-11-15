Rastgele diziler için hafıza teoremi - sayfa 15
...
Sütunları kazmak, "burs" un açık bir işaretidir.
Görünmezlik şapkası internette satılıyor. Eşek kulakları iyi gizlenmiştir.
Peki, anlıyorsunuz - bu "teorem" ne hakkında?
Bir şeyi anlamamış olsam bile, bu bana bunun sapkınlık olduğunu söyleme hakkını vermez.
Bu sadece konu üzerinde daha çok çalışmak için bir bahane.
Teoremi temel alan bir Uzman Danışman oluşturdu. Test cihazında test ederken.
Grafik şöyle görünür:
Yatay - koruyucu durakların boyutu, mesafe - çubuk cinsinden süre
İşte forvet sonuçları:
Danışmanı daha yakından incelediğimizde, tıpkı ilk yazıdaki zarlı oyunda olduğu gibi, içinde bir teorem ipucu bulunmadığı ortaya çıkarsa, bu çok şaşırtıcı olmayacaktır.
Veya danışmanın momentum üzerinde çalıştığı gerçeği.
Ancak, siz "burs"unuzla profesyonelsiniz. Serinin geçmiş değerlerini en az iki derinliğe kadar analiz ederseniz, Expert Advisor bir kez daha fiyat zaman serisinin bir hafızası olduğunu doğrular. Ve bu nedenle bu tür sonuçlar forvetlerde bile. Her ne kadar beklentinin daha ince olacağını varsaydım.
Veya danışmanın momentum üzerinde çalıştığı gerçeği.
Ancak, "sürpriz yok" ile profukalsya. Serinin geçmiş değerlerini en az iki derinliğe kadar analiz ederseniz, Expert Advisor bir kez daha fiyat zaman serisinin bir hafızası olduğunu doğrular. Ve bu nedenle bu tür sonuçlar forvetlerde bile. Her ne kadar beklentinin daha ince olacağını varsaydım.Hemen hemen. Onlar. daha basit - barların açılış fiyatlarındaki fark. Ve sonuç olarak, göstergeleri ve TA osilatörleri olmayan bir danışman. Yalnızca üç giriş parametresi vardır ve bu nedenle tüm aralıkta tam optimizasyon yalnızca 6000 geçiştir. Test hızı hızlıdır, çünkü TA göstergeleri uygulanmaz ve test modu çubuk açılış fiyatlarına dayanır.
Şimdi rastgele olması gerekmeyen verilerle denemeler yapıyorsunuz. Ama her şey bir yığında var ... bu da artık şaşırtıcı değil. Buna ek olarak, rastgele verilerden, ancak sınırlı bir aralıkta kâr (geçmişte) olabileceği uzun zamandır bilinmektedir.
İki fiyat arasındaki fark momentumdur, bir gösterge şeklinde mi yoksa doğrudan EA'da mı olduğu önemli değildir.
İleri testi. Burada yine de test sonuçlarının nasıl sıralandığını görmeniz gerekiyor. Geriye dönük test karlılığına göre sıralayın ve burada ileriye bakın, sadece karlı ileriye dönükler olduğu gerçeğine değil. Tablo nasıl sıralanır?
orada ... terminalde, momentuma ek olarak, birçok başka gösterge var: stokastik , rsi, vb. vb.
Bu arada, inanılmaz derecede karlı olduğuna dair teoriler ve kanıtlarla stokastik hakkında neredeyse bütün bir kitap var.
Veya bir kitaptaki bir bölüm (ki bu da küçük değil), tam olarak hatırlamıyorum, üzgünüm.