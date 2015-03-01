MetaTrader 5 ticaret stratejisi test cihazının ideolojisi: aracılar - sayfa 9
:)) Açık artırmaya ihtiyacımız var - birileri daha ucuza satmak istiyor - bir pazara ihtiyacımız var. :)
Terminal, strateji test cihazının uzak aracılarının kaynaklarını, onlara ağ üzerinden bağlanarak kullanabilir.
Uzaktan test aracısının ilk lansmanı şöyle görünür (test, ticaret terminali tarafından kontrol edilir):
İlk başlangıçta, aracı yöneticisi, erişim için parolayı ve istenen bağlantı noktalarını belirterek, mantıksal işlemci çekirdeklerinin sayısına göre birkaç aracı başlatmayı önerir. İşlem terminali, görevleri uzaktan test aracılarına dağıtırken daha sonra bu bağlantı noktalarına bağlanacaktır.
"Yükle" düğmesine tıkladıktan sonra, aracı hizmetleri yüklenecek ve aracı yöneticisi bunları listede gösterecektir:
Bu pencereden, Remote Agent'ın her bir kopyasını kolayca yönetebilirsiniz.
Terminal, yerel aracıları (çekirdek sayısına göre de) kullanma yeteneğine sahiptir - komut satırında belirtilen tüm parametrelerle otomatik olarak bir grafik arabirim olmadan başlatılırlar.
sinir ağları ile ilgili bir soru...
Sinir ağının eğitimi de paralel mi olacak yoksa sadece kendi kalıntıları pahasına mı gerçekleşecek?
Bu, sinir ağı eğitiminin uygulanmasına bağlı olacaktır. Terminalin kendisi düzenli sinir ağı mekanizmaları sağlamaz.
MetaTrader 5 test cihazı, genetik algoritmalar kullanarak toplu optimizasyon imkanı sunar - sadece onlar için, birçok ajan hesaplamaları büyüklük sıralarına göre hızlandıracaktır.
Soru daha önce sorulmuş olabilir, bilmiyorum. Test Cihazında birkaç enstrümanın paralel olarak test edilme olasılığı olacak mı? Zamana göre senkronize edilmiş geçmiş veriler?? Arbitraj, çift alım satım ve çoklu para birimi Uzman Danışmanlarını test etmek için?
Koruma mekanizmaları:
Aynı paylaşılan dosyalara yazmanın kullanılması durumunda şunları kullanabilirsiniz:
Temel olarak, belirli bir sabit dosyanın kontrol terminaline geri gönderilmesini yapabiliriz. Expert Advisor, kendi sonuçlarını buna yazabilir ve ardından bunları terminal tarafında kullanabilir.
- seri modda sadece bir ajan
- veya çalıştırma sonuçlarını toplamak için kendi sisteminizi uygulayın.
evet... Uzman Yazarın seçtiği rastgele bir dosya kümesinin parçası olarak Uzman Danışmanın tüm çalışma ortamını aracılara/temsilcilerden sürükleme görevi ve dahası, klonlanan dosyalardan kaydedilen sonuçların birleştirilmesi ajanlar tek bir anahtar teslimi çıktı setinde ve ayrıca yöneticinin kendisinin terminalinin düzenli işleviyle - tüm bunlar FORMALİZE EDİLEMEZ, çünkü her bir durumda ortam çok bireysel olacaktır. Ama ne diyebilirim ki, kendi içinde böyle bir özellik kitleler arasında hiç talep görmüyor. Bu nedenle, mümkün olan tek pratik çözüm, önceden tanımlanmış bir çıktı dosyasına sahip sürümünüzdür.
Genel olarak, bazı nedenlerden dolayı, sonuçları sihirbaza sürükleyerek aracıların yanındaki bir dosyaya yazdırmayı ima ettim: Dört Test Cihazının ' Optimizasyon Sonuçları ' sekmesindeki değişkenlere ek olarak, biraz daha tahmini değerlere sahip olun - örneğin, Rapor sekmesinde sunulanlardan bazıları (en azından karlı işlemlerin yüzdesini alın), ancak gerçekten çok sarhoş olursanız, Şampiyonalarda hesaplanan göstergeler bir şeye değer , eğer bakarsanız. Her ne kadar bu, tamamen dönüşmüş bir izleyici için zaten fırfırlar aleminden olsa da, elbette. Evet, hala kendini düşünüyorsun ...
Ve test edilen parametrelerin değerlerini yüklemek ve önceden hazırlanmış bir geçmişe dayalı çoklu para birimini taklit etmek için kişisel olarak aracıların tarafındaki metin dosyalarını okumam gerekiyor. Evet, son seçenek, dördünün mono-para birimi test cihazından bir miras, ancak bu özellik bir süreliğine bütün bir arabamı yediği için şimdi buna alıştım. Neyse ki, Five Tester'da bile geçerli kalacak başka avantajlar da taşıyor.
Renat, kontrol terminali, uzmana eşlik eden metin dosyalarını, okuyabilmesi için acentelere rastgele bir sayıda gönderebilecek mi? Kayıtla - ana hatlarıyla belirttiğiniz bakış açıları az ya da çok, teşekkür ederim. Ama okuyarak, neyi umabileceğinizi netleştirmenizi istiyorum.