MetaTrader 5 ticaret stratejisi test cihazının ideolojisi: aracılar - sayfa 10
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Güvenlik adına, başka kişilerin dosyalarını uzak aracılara aktarmayacağız.
Belki de aracıdan küçük boyutlu bir sabit kodlanmış sanal (diskten değil) dosya aktaracağız.
Sanırım her zaman %70-90 CPU gücüne ve sabit kodlanmış bir zaman dilimine erişim için biraz $ kazanmaya istekli insanlar olacak.
bu yönde bir şey yapılacak mı?
Yapı 270'te bir aracı aracılığıyla bağlanmayı başaran var mı?
Dürüst olmak gerekirse, yıprandım, ajan çalışmıyor ve çatlasan bile ...
270 derlemesinde uzak aracıları yeni başlattım. Her şey çalışıyor.
Terminal, strateji test cihazının uzak aracılarının kaynaklarını, onlara ağ üzerinden bağlanarak kullanabilir.
Uzaktan test aracısının ilk lansmanı şöyle görünür (test, ticaret terminali tarafından kontrol edilir):
Test cihazı komut satırı üzerinden nasıl çalıştırılır?
Uzak bir makinede otomatik yüklemeye bir toplu iş dosyası eklemeniz gerekir.
270 derlemesinde uzak aracıları yeni başlattım. Her şey çalışıyor.
Ve hemen nasıl çalıştı, yoksa acı çekmek zorunda mıydın?
Evet, hemen oldu.
Böyle mi yaptı:
1. Uzak bir makinede metatester.exe'yi çalıştırıyorum (MetaTrader'ı yüklemeye gerek yok);
2. Şifreyi MetaTester'dan 1'e değiştirin;
3. Yükle düğmesine tıklıyorum.
Herşey.
Aracılar, yeniden başlatmanın ardından bile her zaman çalışır.
Bir DC reklamı olarak almayın, resimde sadece bir yapı belirtilmiştir.
Evet, hemen oldu.
Ve yönetimde de IP sıfır mı gösteriyor?
Bu parametreler nasıl değiştirilir? Kim söyleyebilir? Sıfırlar ne Allah aşkına!?
Normal parametrelerle bir toplu iş dosyası oluşturmaya çalıştım... Sonuç sıfır!