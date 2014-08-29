MQL5'te birlikte öğrenme ve yazma - sayfa 20
Bana örneğin nasıl değiştirileceğini söyle. mql5'te stop loss değerini değiştirin. Dördüncüde, kolayca yapabilirim. Bu yüzden robotu sürüm 5 için yeniden yapmaya başladım ve takıldım.
Test cihazı, gerekli göstergeler, stokastik bir çizgi vb. olmadan bir grafik tükürür, ardından otomatik olanların eklenmesi için nasıl yapılacağını eklemeniz gerekir.
Gerekli şablonu kullanın, şablonlar hakkında terminal yardım bölümünden okuyabilirsiniz MetaTrader 5 Yardım → Grafiklerle Çalışma → Şablonlar ve Profiller :
Terminalde önceden tanımlanmış birkaç şablon adı vardır:
Gerekli parametrelerle bir şablon oluşturmak (veya mevcut olanı değiştirmek) için, grafiği gerektiği gibi ayarlayın ve uygun komutu kullanarak şablonu gerekli ad altında kaydedin.
Konuyla ilgili örnekler, makaleler önerebilecek olan var mı?
İstemci terminalinin genel değişkenleri.
Konuyu açmalıyız. Yardım'da tek bir gerçek örnek bulamadım. Burada oturuyorum, böyle bir değişkenin nasıl yaratılacağını bulmaya çalışıyorum. Seçeneklerimdeyken hata veriyor.
https://www.mql5.com/ru/docs/globals
Bir el kitabını içmeyi öğreniyoruz, çünkü insanlar harfleri kelimelere yazıp onları eklediler ve siz onları bu şekilde görmezden geliyorsunuz.
GlobalVariableSet ("değişken_adı", küme_değeri)
Global bir değişken için yeni bir değer ayarlar. Değişken yoksa, sistem yeni bir global değişken oluşturur .
Teşekkürler, işte burada:
Isıtılmamış bir çaydanlık olarak tırnak işaretlerini nasıl bilebilirim?))
mql5 referansı için örnek yok))
Kılavuz, global bir değişkenin adının bir dize olarak verildiğini, tırnak işaretlerinin bir dize belirtmenin olağan yolu olduğunu söylüyor.
Kuralları okuyun çünkü onlar kuraldır .
Bunu şu şekilde ayarlayabilirsiniz:
{ // .. yeni çubuk
statik tarihsaat New_Time=0; // Geçerli çubuğun zamanı
New_Bar=yanlış; // Yeni çubuk yok
if(New_Time!=Time[0]) // Zamanı Karşılaştır
{
New_Time=Zaman[0]; // Şimdi zaman
New_Bar=true; // Yeni bir çubuk aldım
}
}
Burada onu mql5 olarak değiştirdim:
{ // .. yeni çubuk
statik tarihsaat New_Time=0; // Geçerli çubuğun zamanı
New_Bar=yanlış; // Yeni çubuk yok
MqlTick last_tick;//Son gelen tick'in fiyatları burada saklanacak
SymbolInfoTick(_Symbol,last_tick);//last_tick yapısını mevcut sembolün son fiyatları ile doldurun.
if(New_Time!=last_tick.time) // Zamanı Karşılaştır
{
New_Time=last_tick.time; // Şimdi zaman
New_Bar=true; // Yeni bir çubuk aldım
}
}
Muhtemelen bir şekilde yeni çubuğun zamanını doğru bir şekilde çıkarmıyorum.
Ama burada New_Bar değişkeninin her tikte doğru olduğu bir şey var.
Muhtemelen bir şekilde yeni çubuğun zamanını doğru çıkarmıyorum.
çünkü her seferinde yeni bir tik süresi alıyorsunuz ve elbette bir öncekine eşit değil.
ve önceki fonksiyonda çubuğun başlangıç zamanını aldınız. yani burada kene değil, çubuğun zamanını alın.