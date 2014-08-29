MQL5&#39;te birlikte öğrenme ve yazma - sayfa 20

Yeni yorum
 

MQL5'teki Yaz ve Kazan dalından taşındı



Khomtchenko 2011.05.07 22:01

Bana örneğin nasıl değiştirileceğini söyle. mql5'te stop loss değerini değiştirin. Dördüncüde, kolayca yapabilirim. Bu yüzden robotu sürüm 5 için yeniden yapmaya başladım ve takıldım.


 
Bu makaleyi okuyun Kendi İz Bırakan Durağınızı nasıl oluşturabilirsiniz
 
Test cihazı, stokastik vb. gibi gerekli göstergeler olmadan bir grafik tükürür, o zaman onu eklemelisiniz, otomatik olanlar eklenecek şekilde nasıl yapılır?
 
customprogrammi :
Test cihazı, gerekli göstergeler, stokastik bir çizgi vb. olmadan bir grafik tükürür, ardından otomatik olanların eklenmesi için nasıl yapılacağını eklemeniz gerekir.

Gerekli şablonu kullanın, şablonlar hakkında terminal yardım bölümünden okuyabilirsiniz MetaTrader 5 YardımGrafiklerle ÇalışmaŞablonlar ve Profiller :

Terminalde önceden tanımlanmış birkaç şablon adı vardır:

  • default.tpl , yeni bir grafik oluştururken otomatik olarak uygulanan temel şablondur;
  • tester.tpl , test sonuçlarını görüntüleyen bir grafik için kullanılan bir şablondur;
  • debug.tpl , MetaEditor'dan bir MQL5 programında hata ayıklarken oluşturulan grafiğe uygulanan bir şablondur.

Gerekli parametrelerle bir şablon oluşturmak (veya mevcut olanı değiştirmek) için, grafiği gerektiği gibi ayarlayın ve uygun komutu kullanarak şablonu gerekli ad altında kaydedin.

 
AUser :

Konuyla ilgili örnekler, makaleler önerebilecek olan var mı?

AUser :

İstemci terminalinin genel değişkenleri.


Konuyu açmalıyız. Yardım'da tek bir gerçek örnek bulamadım. Burada oturuyorum, böyle bir değişkenin nasıl yaratılacağını bulmaya çalışıyorum. Seçeneklerimdeyken hata veriyor.

Konuyla ilgili örnekler, makaleler önerebilecek olan var mı?


https://www.mql5.com/ru/docs/globals

Bir el kitabını içmeyi öğreniyoruz, çünkü insanlar harfleri kelimelere yazıp onları eklediler ve siz onları bu şekilde görmezden geliyorsunuz.

GlobalVariableSet ("değişken_adı", küme_değeri)

Global bir değişken için yeni bir değer ayarlar. Değişken yoksa, sistem yeni bir global değişken oluşturur .

 
AUser :

Teşekkürler, işte burada:

Isıtılmamış bir çaydanlık olarak tırnak işaretlerini nasıl bilebilirim?))

mql5 referansı için örnek yok))

 datetime    GlobalVariableSet (
   string   name,       // имя
   double   value       // устанавлимое значение
   );

Kılavuz, global bir değişkenin adının bir dize olarak verildiğini, tırnak işaretlerinin bir dize belirtmenin olağan yolu olduğunu söylüyor.

Kuralları okuyun çünkü onlar kuraldır .

Bunu şu şekilde ayarlayabilirsiniz:

 string   name= "Глобальная_переменная" ;
double   value= 123.0456 ;
GlobalVariableSet(name,value);
Mql4'te yeni bir çubuğun başlangıcını belirlemek için bir prosedürüm var:
void Fun_New_Bar() // Algılama işlevi ..
{ // .. yeni çubuk
statik tarihsaat New_Time=0; // Geçerli çubuğun zamanı
New_Bar=yanlış; // Yeni çubuk yok
if(New_Time!=Time[0]) // Zamanı Karşılaştır
{
New_Time=Zaman[0]; // Şimdi zaman
New_Bar=true; // Yeni bir çubuk aldım
}
}
Her şey saat gibi çalıştı.

Burada onu mql5 olarak değiştirdim:
void Fun_New_Bar() // Algılama işlevi ..
{ // .. yeni çubuk
statik tarihsaat New_Time=0; // Geçerli çubuğun zamanı
New_Bar=yanlış; // Yeni çubuk yok
MqlTick last_tick;//Son gelen tick'in fiyatları burada saklanacak
SymbolInfoTick(_Symbol,last_tick);//last_tick yapısını mevcut sembolün son fiyatları ile doldurun.
if(New_Time!=last_tick.time) // Zamanı Karşılaştır
{
New_Time=last_tick.time; // Şimdi zaman
New_Bar=true; // Yeni bir çubuk aldım
}
}
Ama burada New_Bar değişkeni her tikte gerçek oluyor.

Muhtemelen bir şekilde yeni çubuğun zamanını doğru bir şekilde çıkarmıyorum.
Khomtchenko :
Ama burada New_Bar değişkeninin her tikte doğru olduğu bir şey var.

Muhtemelen bir şekilde yeni çubuğun zamanını doğru çıkarmıyorum.

çünkü her seferinde yeni bir tik süresi alıyorsunuz ve elbette bir öncekine eşit değil.

ve önceki fonksiyonda çubuğun başlangıç zamanını aldınız. yani burada kene değil, çubuğun zamanını alın.

 
Hiç şüphem yok, ama sadece gösteri için soruyorum, aynı Expert Advisor'ı mql4 ve mql5 üzerinde oluşturup test sonuçlarını karşılaştıran var mı? Görünüşe göre kod doğru bir şekilde dönüştürülmüşse mükemmel olmalı? Ya da ben hatalıyım..?
