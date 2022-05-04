Çift işlemcili bir bilgisayarda optimizasyon - sayfa 3

Yeni yorum
 
Şimdi dizüstü bilgisayar çekirdeğim i7 2.2 GHz 8 akışlarını optimize ediyorum. Örneğin 30 saat belirli bir süre optimizasyon yapıyor ve oğlumun bilgisayarlarını internet üzerinden bağladığımda 12 thread için 5 3600 var o zaman süre 3 saate düşüyor)))
 
Sergei Makarevich :
Arkadaşlar az önce MT5'in çift işlemcili bir anneyi tanıyıp tanımadığına dair bir sorum olacaktı, hepsi bu. Bu amaçla 512G NVMe SSD Dual Xeon İşlemcili E5 2678 V3 64GB 8*8GB 1866 REG ECC Bellek Soğutma İşlemcili Ali HUANANZHI X99-T8D Anakart almak istiyorum. Windows 10, 2 işlemcinin varlığını kolayca tanır. Soru özellikle MT5 ile ilgiliydi. Pekala, çiğneyeceğini anlıyorum. 2,5 GHz hızında iki işlemci ve 48 iş parçacığı sonunda istediğimi yapacak. Umarım Çinli yoldaşlarımız kalite konusunda sizleri yarı yolda bırakmaz)

Bu kadar çekirdek için 4 bellek kanalı yeterli olmayabilir.

 
Sergei Makarevich :
Şimdi dizüstü bilgisayar çekirdeğimde i7 2.2 GHz 8 akışlarını optimize ediyorum. Örneğin 30 saat belirli bir süre optimizasyon yapıyor ve oğlumun bilgisayarlarını internet üzerinden bağladığımda 12 thread için 5 3600 var o zaman süre 3 saate düşüyor)))

1-1.5 saate düşecek :))

 
Aliaksandr Hryshyn :

Bu kadar çekirdek için 4 bellek kanalı yeterli olmayabilir.

Bu yüzden bu konuda tecrübesi olan var mı diye sordum. Veya artık buharlı değil, bir işlemle normal bir bilgisayar alın, ama ne !!!)))) AMD Ryzen 9 3900X, 64 operatör.


 
Sergei Makarevich :

Bu yüzden bu konuda tecrübesi olan var mı diye sordum. Veya artık buharlı değil, bir işlemle normal bir bilgisayar alın, ama ne !!!)))) AMD Ryzen 9 3900X, 64 operatör.


Evet, daha iyi, işlemcinin hızı benzer (alik ile iki ile karşılaştırıldığında). Daha az sayıda iş parçacığı nedeniyle, optimizasyon için daha az bellek gereksinimi vardır (hem hacim hem de hız açısından, iş parçacıkları arasında daha az rekabet).

 

Yapılandırmadan bekleyebileceğiniz şey budur, önemli olan diğerleriyle karşılaştırmadır:


 
Aliaksandr Hryshyn :

Yapılandırmadan bekleyebileceğiniz şey budur, önemli olan diğerleriyle karşılaştırmadır:


Piyasası yok, sunucu annesinin fiyatı ve maliyeti duruyor ..... 120 ruble sadece yüzde .... 3970'den bahsediyorum

 
Sergei Makarevich :

Piyasası yok, sunucu annesinin fiyatı ve maliyeti duruyor ..... 120 ruble sadece yüzde .... 3970'den bahsediyorum

Bu güçlü bir şey.)

 
Sergei Makarevich : Umarım Çinli yoldaşlarımız sizi kalite konusunda hayal kırıklığına uğratmazlar)

2011-3 için bir bilgisayar topladım ... e2673 v3 12 çekirdek 24 iş parçacığı 64 GB ddr3 ... Bilgisayar olmadığı için fiyatların zirvesinde almak zorunda kaldım ama zorunda kaldım ... ve ... Sık sık açılmayan bir anakartım var. Posta kodu FF. Çinli annelerin ortak sorunu. Havalar soğuyunca tahta çalışmaya başladı ama kirli bir numara beklentisi pek iç açıcı değil. Bugün "yedek" anne geldi.


Not: O sırada Avito, 30 ruble için 2xE2696v2 + anne + fanlar + 64 GB bellek satıyordu. almalıydım :)
 
Nikolay Kuznetsov :

2011-3 için bir bilgisayar topladım ... e2673 v3 12 çekirdek 24 iş parçacığı 64 GB ddr3 ... Bilgisayar olmadığı için fiyatların zirvesinde almak zorunda kaldım ama zorunda kaldım ... ve ... Sık sık açılmayan bir anakartım var. Posta kodu FF. Çinli annelerin ortak sorunu. Havalar soğuyunca tahta çalışmaya başladı ama kirli bir numara beklentisi pek iç açıcı değil. Bugün "yedek" anne geldi.


Not: O sırada Avito, 30 ruble için 2xE2696v2 + anne + fanlar + 64 GB bellek satıyordu. almalıydım :)

Bu 2673 v3 CPU, performans ve kıyaslamalarda daha iyidir

12345678
Yeni yorum