Çift işlemcili bir bilgisayarda optimizasyon - sayfa 5
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu arada ryzen konusunu incelerken ryzen 7 2700x için oldukça iyi bir teklif olduğunu öğrendim... 9k fiyatına komple bir bilgisayar toplayabilirsiniz (harici ekran kartı olmadan), ancak daha az çekirdek/iş parçacığı olabilir, ancak çekirdek/iş parçacığı başına maliyet daha düşüktür.
Tabii ki, MT için bir numara kırıcıya ihtiyacınız varsa, o zaman 2x xeon işlemciler muhtemelen fiyat / performans açısından rekabet dışı kalacaktır, ancak gelecekteki likiditeleri ve video işleme gibi diğer görevler için kullanımları büyük. sınırlı işlemci komutları seti ve düşük (modern CPU'lara göre) frekans nedeniyle soru ...
PS Bu konuya danışmanları optimize etme açısından da yaklaştım, ancak eski bir ofis bilgisayarında çalışırken konu bir şekilde kayboldu ve bir grup iş parçacığına / çekirdeğe olan ihtiyaç artık (veya henüz?) Gerekli değil.
3700'ün performans-fiyat oranı 2700'ünkinden daha yüksektir.
2700'den% 48 daha pahalı 3700'e sahibiz ve ekrana göre hız yaklaşık% 100.
3900X işlemcinin sonucunu 2/3 ile çarptığımızda yaklaşık 3700 ...Doğru, bir de anakartın maliyeti var.
Durmasına rağmen, kırılabilir ve kırılabilir. Bunu bir kez daha düşünmemiz gerekiyor. Bir şey karıştı.
Tabi ki yapabilirsin. Kafası karışmış.
2 seçenek vardır:
Toplamda, optimize edici için kabul edilemez olan 5,000,000,000 ortaya çıkıyor.
Optimizasyonu 10 bölüme ayırıyoruz:
Sonuçlar tek bir dosyada birleştirilir. İhtiyacınız olan tüm çizelgeleri oluşturuyoruz.
Belki yapıştırılmış sonuç bile MT'ye geri kaydırılabilir. Ama emin değilim.
Tabi ki yapabilirsin. Kafası karışmış.
2 seçenek vardır:
Toplamda, optimize edici için kabul edilemez olan 5,000,000,000 ortaya çıkıyor.
Optimizasyonu 10 bölüme ayırıyoruz:
Sonuçlar tek bir dosyada birleştirilir. İhtiyacınız olan tüm çizelgeleri oluşturuyoruz.
Belki yapıştırılmış sonuç bile MT'ye geri kaydırılabilir. Ama emin değilim.
Genellikle daha kolay ve daha ucuzdur. 10 AMD 14 yıl satın aldı. 2 çekirdek 3500, ddr3 8 gb, her biri 25 dolar, ssd 120 ile 20 dolar. Eski monitörler 8 dolar. Toplam 530$ Maliyet. Kiralık ofis 300$/aylık kiraya priz dahildir. Ve her şey yolunda. 10$ İnternet. Sihirli iş merkezinin adresi kimin umurunda, kişisel olarak bırakabilirim. Madencilikle oraya girmeye çalıştılar, her ofis için bir otomatik makineleri var. İşe yaramadı. Ancak her durumda, sürekli bilgi işlem gücüne ihtiyacınız varsa, çıkış yolu budur. Coğrafi olarak Moskova. Not: Mobilyalar kiraya dahildir.
Genellikle daha kolay ve daha ucuzdur. 10 AMD 14 yıl satın aldı. 2 çekirdek 3500, ddr3 8 gb, her biri 25 dolar, ssd 120 ile 20 dolar. Eski monitörler 8 dolar. Toplam 530$ Maliyet.
10 anne ve hafızanın hala sayılması gerekiyor. Ve BP, bundan tasarruf edemezsiniz.
Ancak SSD'lere gerek yoktur, bir ağ önyüklemesi ve bir ağ sürücüsü veya sunucusu vardır. Ve bunlar iş istasyonları değilse, monitörler / klavyeler / fareler gerekli değildir.
Genellikle daha kolay ve daha ucuzdur. 10 AMD 14 yıl satın aldı. 2 çekirdek 3500, ddr3 8 gb, her biri 25 dolar, ssd 120 ile 20 dolar. Eski monitörler 8 dolar. Toplam 530$ Maliyet. Kiralık ofis 300$/aylık kiraya priz dahildir. Ve her şey yolunda. 10$ İnternet. Sihirli iş merkezinin adresi kimin umurunda, kişisel olarak bırakabilirim. Madencilikle oraya girmeye çalıştılar, her ofis için bir otomatik makineleri var. İşe yaramadı. Ancak her durumda, sürekli bilgi işlem gücüne ihtiyacınız varsa, çıkış yolu budur. Coğrafi olarak Moskova. Not: Mobilyalar kiraya dahildir.
Office yıllık 3600$ + 530$ eski çöp
Bu, hayal edilebilecek en aptalca karardır.
Eski demir kırılacak mı? Yoksa sonsuz mu?
Bu paraya (4100 $) garanti kapsamında normal donanım satın alabilir ve evde kurabilirsiniz.
Performans aynı olacaktır. Ayrıca ücretsiz olarak yere teslim edecekler, ayrıca her türlü para iadesi ve ikramiye .....
Bir yıl içinde G demirinizi 100$'a kimseye satmayacaksınız ve normal, doların veya kripto paranın büyümesiyle fiyatı yükselebilir.
tüm zamanların en güvenilir bilgi işlem teknolojisi