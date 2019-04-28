Sinir ağı, işlemleri yalnızca geceleri açar. Saç derisini o mu keşfetti?
eğitim süresi boyunca kaç işlem?
Farklı koşular farklıdır. İlk bulduğumu aldım:
Eğitim: 25 Ocak 2018'den 18 Nisan 2018'e (3 ay),
Doğrulama süresi: 01/01/2017 - 31/12/2018 (2 yıl),
İleri: 1 Ocak 2019'dan şu anki zamana (3 buçuk ay).
Sonuç:
Eğitim döneminde: 51 işlem
Bu sizin Nöral Makinenizin işi mi? Sadece bir döviz çifti ve sadece bir lot büyüklüğü olması hoşuma gitti. Soru 1: Aynı anda kaç sipariş açılabilir? Soru 2: Sadece bir açık sipariş, sadece bir çift ve sadece sabit bir lot ile bir sinir ağı ile çalışmak mümkün müdür?
Evet.
1. Maksimum - 20 işlem.
2. Elbette yapabilirsiniz.
Gelecekte, ana dalların geri kalanını şarj etmek mümkündür.
Programın ilginç bir işlevi var: girdi olarak diğer döviz çiftlerinden veri girebilirsiniz ve program ortak davranışlarında kalıpları arayacaktır. Böylece tüm para birimlerini, metalleri, endeksleri, hisse senetlerini, terminaldeki her şeyi aynı anda aynı anda gönderebilirsiniz. Bilgisayar patlayana kadar.
Bunların hepsi bir angarya olduğu için, buna gelmedim. Daha sonra Euro'yu EURUSD ve GBPUSD'den veya petrollü altından veya dolara dayalı tüm majörlerden gelen verilerle eğitmeye çalışacağım. Bakalım daha sonra ne olacak.
Biraz sonra, sinir ağının başka bir gelişmiş versiyonunun sinyalini ve pamm'ını Andrey Dik kullanıcısından açacağım. Ayrıca harika bir resim var:
eğitim - 10 ay, eğitimden sonraki dönemde test - 6 ay.
Ancak gerçek hayattaki sonuç ilginç: Eğitimde gün içi zaman periyotları belirlenmemiş olmasına rağmen, tüm işlemler hala sabahları açılıyor. Tıpkı sakin bir pazarın aradığı gibi
Sinir ağını birkaç kez eğitti. Her birinin farklı bir getiri programı vardır, ancak her biri yalnızca geceleri ve sabahın erken saatlerinde alım satım açar.
Bu, sinir ağının çalışan bir strateji bulduğu anlamına mı geliyor? Yoksa bütün gün ticaret yapmak için eğitmek daha mı iyi?
Sinir ağını birkaç kez eğitti. Her birinin farklı bir getiri programı vardır, ancak her biri yalnızca geceleri ve sabahın erken saatlerinde alım satım açar.
Bu, sinir ağının çalışan bir strateji bulduğu anlamına mı geliyor? Yoksa bütün gün ticaret yapmak için eğitmek daha mı iyi?
belki geceleri ticaret yapıyordur çünkü güzel bir grafik var. ancak bir gecede devasa yayılma genişlemesi, onun gerçek para kazanmasına izin vermeyecektir.
ve ne, hangi saatlerde işlem yapacağını seçebilir mi?
Piyasada tek sipariş, sabit lot ile bir çift için denge ve ÖZKAYNAK tablosunu bir yerde görmek mümkün müdür?
Bu yüzden soruyorum, belki değil mi?) Ben de bu davranışı merak ediyordum. Amerika ve Avrupa'ya işlem yok
Bu onun dezavantajıdır, bir şeyi kendiniz değiştiremezsiniz.
Bunun için belgelere bakın, belki böyle bir fırsat vardır.
Soracak birini bulduk)) Ne cihazı, ne resmi satış öncesi açıklamasını, ne de müşterilere verilen rıhtımları bilmiyoruz.
