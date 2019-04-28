Sinir ağı, işlemleri yalnızca geceleri açar. Saç derisini o mu keşfetti? - sayfa 3
nasıl işlem gördüğünü bile sormadan 25 biçme makinesi satın alıyor musunuz? hmmm..ne komik
Peki bu istek ne verecek? Peki, size danışmanın eşi benzeri görülmemiş bir stratejiye göre işlem yaptığını söyleyecek, ona nasıl bir strateji soracaksınız? Muhtemelen sana ondan bahsetmeyecektir. Benim için asıl önemli olan şu cevapları aldım: martin yok, ortalama yok, oturma yok, arbitraj yok ve diğer şüpheli ticaret yöntemleri. Kendiniz kurabileceğiniz duraklar ve hareketler vardır. 100 puan TP ve SL, 1'e 1 koydum. Uzun yükselişlerden sonra keskin düşüşler olmaz, çünkü bu bir 20/80 stratejisi değildir. Hem durabilir hem de hastalıklı bir yakalama yapabilir.
Ve sonra - sadece denemek için bir risk.
Maksim Dmitrievski :
grafik, düz TS'nin durmadan/uzun duraklamalarla işlem gördüğünü gösterir. Nadir bir paket servisi, tüm kârı ve depozitonun diğer yarısını da tüketecektir.
TP=SL. Paket servis yok. Pratikte, şiddetli haberlere yakalanmadığınız sürece işlemler ne SL'ye ne de TP'ye ulaşmaz. SL ve TP bağımsız olarak kurulabilir, ancak bunu tamamen mücbir sebep olarak ayarladım, genellikle sistem TP veya SL'ye ulaşmadan bir dönüş sinyaliyle kapanır.
Maksim Dmitrievski :
Eğitim sırasında, yalnızca düşük volatilitede veya zamana göre ticarete izin veren filtreler olduğu açıktır. Sadece bir sınırlayıcı olabilir, Ulusal Meclis düzeyinde olması şart değildir.
Bir dereceye kadar özgürlüğe sahip sıradan bir kendi kendine öğrenen gibi görünüyor, yani. sözde rastgele bir şekilde eğitilir, bu nedenle sonuçlar eğitimden eğitime farklıdır, bu normaldir
başka bir konuda atılan videoda, bir paket modeli eğittiğini ve ardından genetik optimizasyonda olduğu gibi test süresine göre en iyisini ayarladığını da görebilirsiniz. Onlar. bu aynı zamanda bir tür ayarlamadır, ancak NN'ler farklı şekilde eğitilmemiştir
Döküm için teşekkürler! Keşke bu eğitim işe yarasaydı. Ben daha çok geleceğe ileriye bakabileceğinden endişeleniyorum çünkü bazen 6 ay boyunca istikrarlı bir kârla ileriye baktığı ortaya çıkıyor. Gerçek hayatta kontrol edelim.
Maksim Dmitrievski :
ve hala aynı özdat konuları bir demet nafig? Normal bir reklama benziyor
Bu makine öğrenimi mi? Bir buçuk bin sayfaya kadar şişirilmiş aptal bir konu, yarısı bir ülser ve kimin daha fazla .. aklı ve mantığı olduğunu bulmak. Daha önce nasıl olduğunu bilmiyorum, o kadar çok sayfa çevirmeyeceğim ama girmezsem orada yararlı bir şey bulamıyorum. Genellikle birkaç sayfa sonra robot yerleştirilir, diğer dallarda olduğu gibi herkes onu büker ve çevirir.
Maksim Dmitrievski :
ne yani, böyle sorular varsa backtester'da bile çalışmıyor mu?
Yazarlar müşteri odaklılıkla uğraşmıyorlar, o kadar çok şey eksik ki, özellikle MT test cihazının sahip olduğu çekicilikler.))
Eh, en azından bir çeşit manüel aklı başında yazılabilir. Örneğin, botun düşük volatilitede işlem yaptığını belirtin - bunda suç unsuru görmüyorum)
Döküm için teşekkürler! Keşke bu eğitim işe yarasaydı. Ben daha çok geleceğe ileriye bakabileceğinden endişeleniyorum çünkü bazen 6 ay boyunca istikrarlı bir kârla ileriye baktığı ortaya çıkıyor.
Pekala, trende (küçük alan) birçok kez eğitildiğine dair bir şüphe var ve ardından kaba kuvvetle onu teste göre ayarlıyor ve en uygun olanı (o eğitim varyantını) geri veriyor. Sonra hala küçük bir ileri kontrolochka üzerinde. Bu nedenle, testte her zaman böyle mükemmel sonuçlar vardır, ancak genel olarak, bunlar aracın dengesinin bir göstergesi değildir, sadece ileriye bakın o zaman
Son zamanlarda, yerel pazarda bu tür birçok kreasyon var. Makaleleri okuduktan ve nöronun ne olduğunu öğrendikten sonra sıvalarını satmaya başlarlar. Fitne güzel, cahil insanlar tahrik ediliyor. Önce bir sürü artıları var, sonra işe yaramadığını anladıklarında kızgın eleştiriler onların yetiştirildiğini yazmaya başlıyor :)
Bu bağlamda, alıcılara eğrilikten (özsermaye eğrisine sığdırmaktan) muzdarip olduklarını açıklamak zorunda kaldılar, böylece kimse soru kalmasın. Ayrıca bir geliştiricinin makine öğrenimi alanında nasıl bir deneyime sahip olduğunu öğrenmek de yararlıdır. En az 2 yaşında olmalı, tk. konu çok karmaşık.
Bu yüzden Megatrader'ın şimdiye kadar sıfıra yakın deneyime sahip olduğunu anlıyorum çünkü. ilk başta tahkimde uzmanlaştı ama o konu öldü, yenisine geçti
Ayrıca bir geliştiricinin makine öğrenimi alanında nasıl bir deneyime sahip olduğunu öğrenmek de yararlıdır. En az 2 yaşında olmalı, tk. konu çok karmaşık.
Bu yüzden Megatrader'ın şimdiye kadar sıfıra yakın deneyime sahip olduğunu anlıyorum, çünkü. ilk başta tahkimde uzmanlaştı ama o konu öldü, yenisine geçti
Evet, bu arada, önemli bir faktör: vapuru beceriksiz olandan ayırt etmek. Özellikle konuyu karıştırmayanlar için.
Maxim, ama fark etmedim, senin de kendi nöromakinen var. dürtmek zorunda kalacak
Ve Megatrader - evet, bir arbitraj uzmanı ve çift ticareti, temeli
Evet, bu arada, önemli bir faktör: vapuru beceriksiz olandan ayırt etmek. Özellikle konuyu karıştırmayanlar için.
Maxim, ama fark etmedim, senin de kendi nöromakinen var. dürtmek zorunda kalacak
Ve Megatrader - evet, bir arbitraj uzmanı ve çift ticareti, temeli
Bu konuda hiçbir şey satmıyorum (henüz), örnek ve kod içeren tüm makaleler açıktır.
piyasaya su basan şey gelecek için bir hazırlık, şu ana kadar projeyi desteklemek için kimseye satın almasını tavsiye etmiyorumAndrey çok deneyime sahip - tüylü yıllarından beri burada sinir ağlarını tartışıyor.
Bu konuda hiçbir şey satmıyorum (henüz), örnek ve kod içeren tüm makaleler açıktır.
piyasaya su basan şey gelecek için bir hazırlık, şu ana kadar projeyi desteklemek için kimseye satın almasını tavsiye etmiyorumAndrey çok deneyime sahip - tüylü yıllarından beri burada sinir ağlarını tartışıyor.
Anladım izliyorum Geliştirmeyi başarırsam, ben de destekleyeceğim. Beklentiler ve yetenekler yanınızda ve tarayıcınızın yer imlerinde tutulmalıdır)
Piyasada bir tür Progress P-NET'e dayanan başka bir sinir ağı buldum, genel olarak, denge çizgisi bir yıl boyunca geometrik düz bir çizgiden daha eşit. Test cihazında kontrol edildi - aynı resim. Eğlenmek için yazara baykuşlarının geleceğe bakıp bakmadığını sordu. Belki bazı yorumlar.
Andrey kucağında arabasıyla ve ağına bakılırsa, şu ana kadarki en ölümcül araba. Onunla rekabet edeceğim) Önümüzdeki hafta başlayacak.
P-Net'in burada @Ivan Negreshniy kullanıcısı tarafından fikri mülkiyeti olarak tartışılması ilginçtir. Bu projeyle nasıl bir bağlantısı var bilmiyorum.Evet, baykuşlar ondan sadece
Büyük ölçekte mi satın aldınız?
Demoyu bükmek ilginç olurdu.
Sinir ağı programının web sitelerinde olmaması garip. Ekran görüntülerine göre üretici bulundu, ancak programın kendisi bulunamadı.
Büyük ölçekte mi satın aldınız?
Demoyu bükmek ilginç olurdu.
Satmaya başlayacaklar ama tam olarak ne zaman başlayacakları bilinmiyor. Yazar arayacağına söz verdi, sayfamda rapor vereceğim.
Demo sadece megatrader için. Yavaş yavaş çift ticareti ve gecikmeli arbitrajdan uzaklaşıyorlar, ancak ikincisinin işlem masalarının özellikleri nedeniyle hala çalıştığını söylüyorlar: altı aya kadar bir süreleri var veya yürütmeyi iyileştiriyorlar, ancak daha sonra haberciler / arbitrajcılar / yüksek - frekans tüccarları onları soyarlar veya ikincisinin karlarından kaçınmak için koşulları kötüleştirirler, ancak daha sonra müşterilerini ve şalgamları kaybederler. İki ateş arasında denge kurarlar. Bu nedenle, tahkim iskonto edilmemelidir.
soyanların arbitrajcılar olduğu yanlış bir kanıdır. Dahil olmak üzere herhangi bir karlı tabakayı kırarlar. ve haberciler (haberlerde sunucuları kapatmak yaygın bir şeydir). Millet Meclisi süper karlar verecek olursa - onlar da yasaklanacak veya nafigi tamamen kapatacaklar ve yol orda :)
Megatrader kendisi hiçbir şey kazanmaz, yazılım (bot) satışından yaşar.