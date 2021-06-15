1200 abone!! - sayfa 22
Bu nedenle, havalı pazarlamayı bağlamanın bir yolu yoksa, sinyalle uğraşmanın olmadığı ortaya çıkıyor. Ayrıca, sinyal de en az bir yıl boyunca oynanmalıdır. Perspektif başlangıçta netse bu mantıklı mı? O zaman PAMM ile iletişime geçmek veya kendi başınıza ve gösteriler olmadan ticaret yapmak daha kolaydır.
Kolay yollar yoktur. Ancak birisi başarı öyküsünden ilham alacak ve bir olasılık dalgası yeni bir lider ortaya çıkaracak.
Konuyu dikkatlice okursanız, içinde Taras belirdi ve birkaç komik cümle attı - bunlardan biri:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
1200 abone!!
Taras Gonchar , 2017.01.16 20:27ama aynı zamanda "neden tam teşekküllü bir hesap oluşturalım, zaten varsa, ancak orada abone yok" diyebilirsiniz.
Bir kuruş hesabı olmasaydı emin değilim, sağlayıcı sonucu tekrar ederdi .. duygular kendilerini hissettirir
Kendisini neden üçüncü şahıs olarak adlandırdığını bilmiyorum - ve mesele Taras ile sağlayıcının aynı kişi olup olmadığı değil - ancak burada iki nokta izlenebilir:
- pazarlamanın katılımıyla - yeni bir lideri "yürütmek" o kadar kolay olmayacak
-- bu kadar çok aboneye sahip bir sinyal boşalırken -- yeni bir lideri "çıkarmak" da kolay olmayacak, çünkü "çıkarılan" lideri takip etmek isteyenlerin olmaması.
Konuyla ilgili bir iki düşünce var.
1 - Taras'ın, mevduatı birkaç büyüklük sırası ile aşan bir cent hesap tutarlarından bir sinyal kazanmayı başardığı - bu, şartlı olarak, örneğin 1: 1000000000000 gibi büyük bir kaldıraçla "marj ticaretine" atfedilebilir. aferin, kellesini kazandı ve çalmadı. Bir fotoğraf çekimi için sıfır IQ'ya sahip fotoğraf modelleri (az ya da çok üst olanlar) daha büyük miktarlarda sipariş alır ve bu kimseyi şok etmez.
2- Sinyal servisindeki katılımcıların yeteneklerini eşitleme (eşitleme ile karıştırılmamalıdır) açısından fikir şudur - artistik patinaj veya jimnastikte olduğu gibi sporcular değerlendirilir. "performans tekniği için" ve "ifade veya sanat için" gibi iki göstergeye göre, sinyallerle benzer bir şey yapın, 2 tür derecelendirme uygulayın: teknik göstergelerin bir kombinasyonu temelinde hesaplanan "teknik" ve "tüketici" , abone sayısına göre hesaplanan, abonelerin mevduat miktarı... Belki daha iyi olur? Çünkü reytingin hesaplanmasında abone sayısının dikkate alınmaması önerisi bana da adil gelmiyor.
.. bir kurbağa insanlara ne yapar .. ve boğulur .. ve boğulur ..
Bunu vasıfsız insanlarla yapıyor. Ve kalifiye ve deneyimli kişiler, böylesine riskli ve kaotik bir stratejinin sona ermesinden ve abonelerin parasının çoğunu tüketmesinden sonra birinin alacağı 5 milyon USD'lik "Abone Fonları" rakamına bakmalıdır.
Ve o "birilerinden" biri SEN olmalısın. Piyasadasın ve kazanıyorsun? Peki, bu kimin parası? Küçük açgözlü, bir yerde "ayda %50" mi?
Bu anti-kurbağa olmalı.
Başka bir şey, bazılarının opak sinyal derecelendirmesinden rahatsız olmasıdır. Ne olmuş? Peki, al ve başka bir yerde bulursan "şeffaf" olanı kullan. Burada, grafikler, tablolar, ayrıntılı raporlar ile birlikte ücretsiz sinyallerin barındırılması, el sanatlarınızın Market'te barındırılması sağlanır. Tüm bunları ticaret sistemlerinizi geliştirmek ve UZUN VADELİ YATIRIMCILARI ARAŞTIRMAK için kullanabilirsiniz. Ve küçük şeylere ve ayda 20 USD'ye tutunuyorsun. Evet, sinyaller veya Market'teki ürünler için ayda ekstra 100-200 USD'nin kimseye zararı olmaz. Ama burada ÖNCELİKLER inşa etmek gerekiyor. Tüccar olmak istiyorsanız, burada kimin ve ne kadar sattığına bakmamalısınız. Sadece ticaret sisteminizin karlılığına ve bunun hakkında yetkili erişimde bir raporun mevcudiyetine önem vermelisiniz. Hepsi orada ve ÜCRETSİZ.
Ve benden bir örnek alın: Meta alıntılar, Piyasadaki Uzman Danışmanımın indirme sayacını kasıtlı olarak aşağı indirdi (muhtemelen Renat ve Meta alıntılar benden eleştiriden hoşlanmıyor veya Uzman Danışmanım tüm Forex için bir tehdit oluşturuyor). Sitemden ve Market'ten indirme sayısına göre bir buçuk yıl üst üste gördüm. İndirmelerin korelasyonu sıfır veya hatta negatifti. Ve bir korelasyon olmalı, çünkü sitem bile MQL5'li birçok insan tarafından ziyaret edildi. Ve korelasyonu hesaplayabilirim.
Ne olmuş? Şikayet etmiyorum. Niye ya? Evet, çünkü MT4-MT5 ticaret platformunu ve MQL5.com sistemini kullanmanın avantajları (ve para tasarrufu) tüm dezavantajların toplamını fazlasıyla aşıyor.
Bu nedenle, biraz kaba ama doğrudan söyleyeceğim:
Daha iyi adamlar, susun ve ticaret sisteminizin karlılığı üzerinde çalışın; MQL5.com'daki Signals göstergelerini kullanarak zengin yatırımcıları arayın ve başka birinin cebindeki ayda 100...1000'i saymayın.
Ayda 1.000 dolar hedefi olan küçük açgözlü insanlar değil, on milyonlarca yatırımcı parasını yöneten tüccarlar olmak istiyorsanız, bu çok daha doğru olacaktır. Elindekini al ve şikayet etme.
Pazarlamayı tartışırken, DC'lerin artık iyi sinyal sağlayıcılarla hayati derecede ilgilendiğini anlamak gerekir. Artık bir PAMM hizmeti veya iyi bir sağlayıcı, belirli bir DC'nin müşterilerine sunabileceği tek benzersiz avantajdır. Diğer her şey, ticaret koşulları, enstrümanlar, yürütme gibi, DC'den DC'ye neredeyse ayna görüntüsüdür.
DC, onlar tarafından yüksek kaliteli bir sinyalin (PAMMA'dan bahsetmiyorum bile) yayınlanması durumunda, spread şeklinde komisyon ödeyen birçok niteliksiz yatırımcıyı cezbeder. Bu aynı zamanda DC'nin kendisinin en iyi tanıtımıdır: "Tüccarların bizimle ticaret yaptıklarına bakın", "Hangi sinyallere sahibiz" vb. Onlar. DC'nin buradaki ilgisi çok açık. Diğer bir sorun da DC'nin karşısına çıkan ilk sinyali duyurmayacağıdır. İlk olarak, sinyal kendini ilan etmeli ve olumlu sonuçlar elde etmelidir.
Geçilen piplere büyük ağırlıklar ve düşüşler vermek için reytingi dikkate almak gerektiğini düşünüyorum, ancak 1 işlem on küçük parçaya bölündüğünde ve günde bir rakam 10.000 pipsten çıktığında değil, reyting yükseliyor ve getiri ayda %4-5'tir. 1:1 kaldıraçlı ortalama düşüşlü ortalama getiri etkinliği olan saf pipler ve 1 kaldıracın üzerindeki herhangi bir şey göz ardı edilmelidir.
Şubeyi silinmeyecek şekilde oluşturdum. Artık sinyal işinin rekabet sorunlarının geri bildirim ve öneri, eleştiri ve tartışma niteliğindedir.
Bak, bir haftadan az bir sürede yirmi sayfa. Ve dalı incelerseniz, sağlam gerekçeler, eleştiriler ve öneriler bulacaksınız.
Sağlıklı rekabet istiyoruz, duyulmak istiyoruz.
tip serisinden