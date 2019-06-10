"New Neural", MetaTrader 5 platformu için bir sinir ağı motorunun Açık Kaynak projesidir. - sayfa 16
Projenin özünü anlayamıyorum. Örneğin, bir sinir ağı motoru nedir? Ve neden farklı ağ türleri için aynı olsun? Bazı ağlar bir şekilde etkili bir şekilde "hareket eder", diğerleri ise başka bir şekilde. Sırasıyla ağ yapısının açıklaması da farklı olabilir. Basit bir örnek için lineer denklemlerin çözümünü alın. Tabii ki, tüm lineer sistem türleri tek bir yöntemle çözülebilir - Gauss. Ancak, katsayılar matrisinin yapısını biliyorsak, o zaman çözmek için daha etkili yöntemler vardır. Aynı şey eğitim ağlarının görevidir. İleri yayılma ağları geri yayılma ile eğitilir, yankı ağları en küçük kareler ile eğitilir, vb. Neden bir motor yerine birkaç tane yaratalım? Neden aynı şey üzerinde çalışan ve aynı zamanda bir fikir birliğine varmaya çalışan bir programcı ekibine ihtiyacımız var? Bu durumda oybirliği yaratıcılığı engeller. Farklı programcıların, göstergelerden ve danışmanlardan arama imkanı ile bir kütüphane şeklinde farklı ağların kodlarını yazmasına izin verin. Bu durumda proje, programcılara kodlarını ağın, nasıl çalıştığının ve kullanım örneklerinin ayrıntılarını içeren bir makalenin eşlik ettiği kütüphane kod tabanına gönderen mevcut sistemden farklı değildir. Birkaç programcının aynı ağı bağımsız olarak kodlaması sorun değil. Doğrudan yayılma ağlarını eğitmek için düzinelerce seçenek vardır. Bu yaklaşımla, ağın nasıl doğru bir şekilde tanımlanacağını tartışmak için çok zaman harcamak yerine, insanlar bu ağlar için kodlar oluşturmaya çoktan başlayacaktı. Örneğin, TheXpert'in yankı ağları hakkındaki makalesini okumakla çok ilgileniyorum. Ama görünüşe göre yakında olmayacak.
Çok yönlülük istiyoruz. İç ve montaj elbette değişecektir. Olası görselleştirme ve komitelerle ilişkilendirme için birleştirme gereklidir.
Örneğin, TheXpert'in yankı ağları hakkındaki makalesini okumakla çok ilgileniyorum. Ama görünüşe göre yakında olmayacak.
Eh, açık kaynak çerçevesinde, muhtemelen okuyabilirsiniz :).
Ölçek gösterimi:
Aslında hepsi bu :)
Ağ temsili:
Örnek katman şablonu :
Bu, MLP'nin uygulanması için bir tahmindir, çoğu genel arayüze uyar.
Katmana dahil edilen sinaps vektörü. Bu sinapslar ve katmanın kendisi,
paylaşılan tampon Bu nedenle, arabellekteki bir değişiklik hem katman nesnesi hem de sinapslar tarafından hemen görülebilir.
Çıkış sinapsları, çıkış arabelleği aracılığıyla aynı şekilde bağlanır.
Sinapslar:
Sinapslarda da hatalar vardır.
Nöron hataları eşik öğrenme içindir, sinaps hataları sinaps öğrenme içindir.
Peki, gerçek ağırlık matrisi (manuel olarak ayarlanabilen ağırlıkların varlığının matrisi hala iyi bir şekilde yeterli değil) ve katmanlarla iletişim için tamponlar.
Ağ:
Ağın görünüşü bu.
En basit testte yapı ve kullanım:
Ayrıca, tipik konfigürasyonlar için şablonlar oluşturabilirsiniz.
Bu şekilde olmaz :) En azından neyi nasıl alacağınızı, neyi öğreteceğinizi ve nasıl değerlendireceğinizi bilmeniz gerekiyor. Ve bu şeylerin tutamaçlarla düzenlenmesi gerekiyor.
Aynen öyle. Ve bilmiyorum. Ayrıca, genellikle birleştirilmesi çok zor olan takımlar da vardır. Nöronlar sadece bir araçtır. Becerikli ellerde (en azından Leonid'i alın)) çok güçlü.
Merak ediyorum, danışmak istiyor mu?
Burada bir boşluk varken küçük bir IMHO.Sonuçta, işlevsellik açısından ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılayan, ancak potansiyel kullanıcıların diğer %99'u için tamamen uygun olmayan bir ürün oluşturma riskinden kaçınmanız gerekir.
Görev, izleyiciye yeni bir araç sağlamaksa, o zaman ideal olarak, hem terminali ilk kez açanlar hem de Quick'te yıllardır oturanlar ve hemen hemen herkes için ideal olarak tasarlanmalıdır. iki tane daha yüksek olanlar ve çay kaşığı olanlar.
Arayüz ve ürünün kendisi bir Lego seti gibi basit ve anlaşılır olmalıdır.
Görev, izleyiciye yeni bir araç sağlamaksa, o zaman ideal olarak, hem terminali ilk kez açanlar hem de Quick'te yıllardır oturanlar ve hemen hemen herkes için ideal olarak tasarlanmalıdır. iki tane daha yüksek olanlar ve çay kaşığı olanlar.
Tüccarlar arasında bir anket yapın. Ticarette hangi görevleri çözüyorlar? Çoğunluğun ihtiyacı olanı alın.