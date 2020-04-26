MathRand() nasıl değerler üretir? - sayfa 2
Lütfen bana MathRand()'ın değerleri nasıl aldığını söyleyin.
MathRand()'ın belirtilen aralıkta eşit olarak dağıtılması beklenebilir mi?
işte bir örnek, elbette başka, daha karmaşık algoritmalar da var ...
rand.c kaynağı:
RNG işlevi, Int sayısının 0'dan herhangi bir değere üretilmesi için gerekliydi.
Int'nin maksimum değeri = 2 147 483 647 olduğu için ona kadar hesaplıyoruz
Böyle bir fonksiyon var. Bence dağılım eşit .
Makalenin 4294967295'e kadar bir jeneratörü var
SB Alglib, yüksek hassasiyetli bir jeneratöre sahiptir
UPD: Bununla uğraşmaya çalıştım https://www.mql5.com/ru/forum/324066#comment_13500222 , işe yarıyor gibi görünüyor, ancak MQL5'te Alglib ile ilgili herhangi bir belge yok, Alglib web sitesini okumanız gerekiyor
Teşekkürler, hesaplamaların hızını karşılaştırdım.
Standart Rand() üzerindeki işlevim 2 kat daha yavaş çıktı. Kod çok daha basit gibi görünse de ...
SB Alglib, yüksek hassasiyetli bir jeneratöre sahiptir
Evet gördüm ama alglibsiz istiyorum. Ayrıca, bu fonksiyon kütle */% içerir. Hızı karşılaştırmadım, açıkçası daha yavaş. Makaledeki oluşturucu, bit düzeyinde ofsetlerle çalışır - hızlıdır.
Hızı optimize etmek için f-th'imi yeniden yazdım:Dağılım eşit çıktı. https://www.mql5.com/en/blogs/post/735953 blogunda deneyin resimlerine bakın
Makaleden RNG'yi yeniden yazdı.
Fazlalığı attı, işte olanlar:
Dağılım da tekdüzedir.
Her iki işlevin de hız karşılaştırmasını yaptım, makaledeki orijinali ve yalnızca MathRand():
Orijinal makale Rnd.Rand_01() - 602ms
rnu.Rand_01() makalesi ile kısaltılmıştır - 596 ms
Optimize edilmiş RandomInteger() sürümüm 840ms (eski sürüm 1200ms, yani %25 hızlandırılmış)
Basitçe MathRand() ile - 353 ms (en hızlı, ancak dağılım eşit olmayacak. Gerekli sayıların aralığı 32767'den fazlaysa, sonuç boşluklarla olacaktır. 32767'den küçükse, örneğin i=31111 , sonra bazı noktalara yuvarlama daha sık gerçekleşir.)
eğlence)
neden işleri bu kadar karmaşık hale getiriyorsun?
bunu şöyle yapabilirsiniz (kabaca konuşursak):
Ve etrafta oynamak veya ne gösterdiğini görmek istiyorsanız, şöyle yapın:
ve değerleri nasıl değiştirdiğini görün.
Referanstan gelen dağılımla karşılaştırıldığında, farkı görmüyorum