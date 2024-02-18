Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 116
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
(yorgunlukla) bu bir sorun olsaydı, "'k' - yeniden tanımlama; farklı tür değiştiriciler" hatası çıkıyordu, ancak ekranda değil. Yani derleyici umursamıyor ve mesele bu değil.
Oh iyi...
Oh iyi...
Peki, kendin derlemeye çalış. Eğer forumda bu konu hakkında yazı yazamayacak kadar tembel değilseniz, çok tembel olmayıp editöre sürüp F7 tuşuna basmalısınız. Çok daha hızlı.
Bir tamsayının ikili logaritmasını hesaplamanın hızlı bir yolu. MathLog ile hesaplamadan 3-5 kat daha hızlı çalışır.
Bir tamsayının ikili logaritmasını hesaplamanın hızlı bir yolu. MathLog ile hesaplamaya göre 3-5 kat daha hızlı çalışır.
Bunun gibi bir işlev kullanıyorum (saf şamanizm, ama işe yarıyor):
Her iki fonksiyon da doğru aynı cevabı veriyor, herhangi bir hata bulamadım.
İşin hızını karşılaştırmak ilginç. Benim versiyonumda biraz daha az kaydırma ve toplama işlemleri var ama sonunda çarpma var. Aleksey'nin versiyonunda biraz daha kaydırma ve toplama işlemleri var ama çarpma yok. Ne kadar hızlı?
Benim versiyonumda biraz daha az kaydırma ve toplama işlemleri var ama sonunda çarpma var. Aleksey'nin versiyonunda biraz daha kaydırma ve toplama işlemleri var ama çarpma yok. Ne kadar hızlı?
Kaydırma ve ekleme işlemlerim var - en fazla 6 (ikili arama). Shift (ulong)1<<k dikkate alınmaz, çünkü bu bir sabittir. Oraya giden tek şey aynı zamanda bir durum kontrolüdür. Bir koşul kontrolünüz yok, ancak her zaman 6 işlem, artı bir çarpma, artı bir vardiya daha ve ayrıca yönetilen bir diziye erişim (yani, dizini kontrol etme) vardır. Yani hız açısından, açıkçası seçeneğiniz daha yavaş olacak - büyükanneye de gitmeyin :)
Evet ve sürümünüz kesinlikle mistik görünüyor)
ps Eğer kodum if-else yoluyla bir karşılaştırmalar zincirine genişletilirse, tüm aritmetik işlemlerden kurtulursa, büyük bir hızlanma elde edebileceğinize dair bir varsayımım var. Ancak bu, kodun büyük bir ayak örtüsüdür. Makrolarda özyinelemeyi kullanabilseydiniz ...
İşin hızını karşılaştırmak ilginç.
Varyant log2 daha hızlıdır.
Varyant log2 daha hızlıdır.
Anladım.
Fonksiyonumu değiştiriyorum.