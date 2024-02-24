Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 84
evet ben de onlara her zaman söylüyorum ki 5 yıllık piyasa tahmini gerçekçi değil...
Konuşmak ve öğüt vermek işe yaramaz. Birçok insan, aralarında bilgi filtrelerinin de bulunduğu bilişsel çarpıtmalara sahiptir, örneğin: eğer bilgi dünya görüşüne uymuyorsa, o zaman ya hiç algılanmaz ya da öfkeli bir tepkiye neden olur.
Onlar. Buradaki sakinlerin çoğu ya konuşmalarınıza hiç dikkat etmeyecek ya da homurdanmaya ve size trol demeye başlayacak.
Ama mesele bu değil. Sonuç olarak, jPrediction'da 7. versiyondan başlayarak, tahmin edicilerin önemini değerlendirmek mümkün hale geldi. Bunu yapmak için, yeni bir model oluşturduktan (eğittikten) veya bir dosyadan önceden kaydedilmiş bir modeli yükledikten sonra, "Önemli bir tahmin ediciyi görüntüle" menü öğesini çağırmanız veya F5 kısayol tuşuna basmanız gerekir:
Ve tahmin edicilerin önemi tablosunu görebilirsiniz:
En iyi tahmin edici, en iyi - en önemli tahmin edicidir. Bu örnekten "Rekabetçilik" sütununu çıkarırsak, eğitimden sonra "Çöp içeri, Çöp dışarı" mesajını alırız.
En kötü yordayıcı, en kötü - en az anlamlı yordayıcıdır. "İşletme riski" sütunu bu örnekten çıkarılırsa, genelleme yeteneği kötüleşmeyecektir.
Açıklamada "-" olarak işaretlenen tahmin edicilerin geri kalanı ortalama bir öneme sahiptir. Bu örnekten çıkarılırlarsa, genelleme yeteneği gözle görülür şekilde kötüleşecektir.
Tahmin edicilerin önemi nasıl hesaplanır?
Çok kısa (ama çok net olmayan) bir şekilde, tahmin edicilerin önemi, eğitimden sonra elde edilen ağırlıklardan hesaplanır.
Tahmin edicilerin önemini hesaplamak için algoritma hakkında daha fazla ayrıntı jPrediction kaynaklarında bulunabilir. Ya da daha anlaşılır bir şekilde açıklamak için bütün bir makale yazmanız gerekiyor.
Teşekkürler!!! Son derece faydalı bir eklenti. Bükülmeye devam ediyorum .... karıştırıyorum ...
Ana şey, şimdi önemsiz tahmin edicileri çok hızlı bir şekilde hesaplayabilmeniz ve bunları başkalarıyla değiştirebilmenizdir. Değiştirmeden sonra, bakmak zorunludur: genelleme yeteneği arttı mı, artmadı mı? Artmazsa, değiştirme yanlış yapıldı, yani. daha anlamlı bir yordayıcı, daha az anlamlı bir yordayıcı ile değiştirildi.
Dün alıntılarla deneme yaptım. En önemli TA osilatörlerini hızla buldu. Ama sadece 5 tane vardı. Ve sonra genelleme yeteneği artık büyümez, en azından bir şeyi ikame eder. Onlar. TA göstergelerini ve osilatörleri nasıl sıralarsanız sıralayın, aslında hepsi aynı verilere dayanmaktadır - bu verileri biraz farklı şekilde işlemelerine rağmen, önceki geçmişin küçük bir bölümü (birkaç çubuk). Tüm TA göstergeleri ve osilatörler aynı "yumurtalar"dır, yalnızca yandan görünüm. Desteyi nasıl karıştırırsanız karıştırın, aynı kartları içerir. Tüm hindiler ve salınımlar birbirleriyle çok güçlü ve gelecekle çok zayıf bir şekilde ilişkilidir.
Genelleme yeteneğini artırmak için, alıntıları etkileyen ancak alıntılardan türetilmeyen bir yerden biraz daha veri almak gerekir. Onlar. bazı ek bilgi kaynaklarına ihtiyaç vardır. Ve nereden alacağım, asla bilemeyeceğim? Elbette, tahmin edici olarak deneyebilirsiniz: ayın evreleri, güneş lekelerinin hacmi, Muhosransk'taki bahçe futbol takımının oyunlarının sonuçları, Kokmuş Nehir'deki su seviyesi veya santimetre kare başına pire sayısı Melez Tuzik'in. Ama önemli olma ihtimalleri yok mu?
Astrolojiye gelince, bin yıllık uygulamayı reddetmezdim. Bir taraftar olarak favori takımınızı kaybetmenin verimliliği olumsuz etkilediğini söyleyebilirim. Muhosransk, Norilsk Nickel gibi bir tür hammadde tekeli olan tek sanayili bir şehirse, Vonyuchka Nehri'ndeki su seviyesindeki düşüşün dolaylı olarak kanıtladığı gibi, üretim düşebilir.
Hangi kelebeğin, nerede ve ne zaman bir kanat dalgasıyla tsunamiye yol açacağını tahmin etmek imkansızdır.
Kümülatif deltayı deneyin. Gerçek hacimlere göre birikim dağılımı..... Sistem Zscore/ Ye cjjndtcndtyyj dc` 'nj c hfpys[ gfh? vj;yjlf;t 'rpjnbxtcrb[? nfv rjhhtkzwbz ljk;yf jncencndjdfnm ^-)
Belki birisi ilgilenir, ticareti simüle edebileceğiniz ve quantstrat adlı ticaret sistemleri oluşturabileceğiniz bir paket buldum.
http://www.rinfinance.com/agenda/2013/workshop/Humme+Peterson.pdf