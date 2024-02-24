Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 612
Denemedi ama başardı.)) Beğenmenize sevindim. Ve daha fazlasını okumalısınız.) Aslında, çok zaman kazanılır - tekerleği yeniden icat etmeye gerek yoktur. her şey bizden önce düşünüldü.
Girdi tahmin edicilerinin görüntülere dönüştürüldüğü ve ağın bunlar üzerinde eğitildiği görülüyor.
burada .
http://www.valuesimplex.com/articles/JPM.pdf
İyi bir belge, birkaç ay önce bu bağlantıyı Gotai'de gördüm, ML'nin kendisi hakkında çok fazla şey yok, ancak kullandıkları veriler hakkında, çok değerli bilgiler olan sitelere geniş bir bağlantı koleksiyonu ile gerçekten değerli.
Wiener'e geçtim - ilginç, kahretsin .. bu kitaplar ne zaman bitecek :) aslında o da tahmin yapmaya çalıştı
Test sitesinde, çoğu gibi, hata %50'nin eşiğinde. Ama en azından Alglib'den on kat daha hızlı sayar. Burada modeli hesaplamak 40-100 dakika sürdüyse, Alglib'de aynı yapı için bir günden fazla bekledim, beklemedim ve hesaplamayı kapattım.
Şimdi bir döngüde modelleri seçmeniz gerekse de, yine çok zaman alacak .... Bu işi de programlamanız gerekiyor.
Genel olarak, MO'da kendinize zaman sınırları koymadığınız için bu uzun bir süredir.
İlginç - işte kazıyorum)
Şaşırmış. Bir saatten fazla sayan bu model nedir?
En fazla 1-2 dakika olmalıdır.
Abiler 1-2 dakikalık optimizasyonda Forex gibi karmaşık bir piyasa ile alakalı olacak bir modele nasıl sahip olmak istersiniz????
Bana göre bu mantıklı bir saçmalık. Sonuçta, bir model oluşturmak, maliyete çevrilebilecek bilgi işlem kaynaklarını etkiler. Her modelin, harcanan kesintiler şeklinde kendi maliyetinin olduğu bilinmektedir. oluşturmak için kaynaklar. Ve şimdi soru. Bir kuruşa mal olan modellerden para kazanmak ister misiniz??? Eh, muhtemelen bir kuruş kazanacaksınız, ama artık değil .... IMHO
Neden benim dışımda kimse burada model Kararsızlığı olarak listelenenleri tartışmıyor?
Abiler 1-2 dakikalık optimizasyonda Forex gibi karmaşık bir piyasa ile alakalı olacak bir modele nasıl sahip olmak istersiniz????
Bana göre bu mantıklı bir saçmalık. Sonuçta, bir model oluşturmak, maliyete çevrilebilecek bilgi işlem kaynaklarını etkiler. Her modelin, harcanan kesintiler şeklinde kendi maliyetinin olduğu bilinmektedir. oluşturmak için kaynaklar. Ve şimdi soru. Bir kuruşa mal olan modellerden para kazanmak ister misiniz??? Eh, muhtemelen bir kuruş kazanacaksınız, ama artık değil .... IMHO
Ticaret için, model optimizasyonu (TS) fikri son derece şüpheli görünüyor, çünkü herhangi bir optimizasyon zirveleri / çukurları arıyor ve onlara ihtiyacımız yok. İdeal olarak, mümkün olduğu kadar geniş düz platolar istiyoruz. Bu platoların dikkate değer bir özelliği olmalıdır: modelin parametrelerini değiştirmek platodan ayrılmaya yol açmamalıdır.
Optimizasyonla ilgili.
Aslında, burada, eğer değişirlerse, oldukça dar (% 5) bir güven aralığı içinde olan model parametrelerinin kararlılığı sorununu da eklemeliyiz. Bana öyle geliyor ki, model parametrelerinin kararlılığı, performansının belirli bir platoda olmasına yol açıyor ve modeli test ederken aniden çok iyi bir sonuç alırsak, o zaman bu, minimaks noktasına atladığımız anlamına gelir, pratikte bir daha asla buluşmayacak olan kararsız bir duruma sahibiz, ayrıca bu optimal noktanın etrafında bir mola yeri bulunacak.
not.
Bu arada, test cihazında geliştiriciler, renge göre bir plato aramak için böyle bir fırsat sağladı. Şahsen, test cihazını bir bitirme aracı olarak kullanıyorum ve aynı renkteki karelerin etrafında döndüğü kareye atıfta bulunan parametreleri alıyorum. Bu benim "plato" kavramımın görsel bir ifadesidir.
Piyasadan Expert Advisors'da, alım satım için iyi olan parametrelerin optimizasyon işlevinde bir plato oluşturduğunu da sık sık gördüm. Parametreler, örneğin MA veya RSI veya bazı katsayılar içeriyorsa, parametreyi az miktarda değiştirmek nihai sonucu etkilemedi.
Ama orada mantıklı, orada parametrelerin çoğu göstergeyi hesaplamak için formülde kullanılıyor, bu nedenle küçük bir değişiklik sonucu biraz etkileyecek ve yine aynı fiyatlarla hesaplanacak.
Makine öğreniminde ise tam tersine, parametreler tüm eğitim sürecini çığ gibi etkileyebilir ve küçük bir değişiklik bile tamamen farklı bir sonuca yol açar. Örneğin, gizli katmandaki nöronların sayısı - arttıkça, kullanılan ağırlıkların sayısı da artacaktır ve gpsch kullanarak ağırlık başlatma işlevi, değerlerini biraz farklı bir sırayla ayarlayacaktır, bu da farklı bir sonuca yol açacaktır. sonuç.
Bazı parametreleri değiştirmek de optimizasyon fonksiyonunda bir plato çizecektir, her parametre için sorunsuz veya stokastik olarak çalışabilirsiniz, bu modelin nihai tahminini etkiler ve parametreleri sorunsuz bir şekilde etkilemek için ek olarak türevlere dayalı bir optimize edici kullanın (optim(method=" L-BFGS- B") ve R'de optimize())
İyi illüstrasyon.