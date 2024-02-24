Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2805
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bazen denge grafiğini (mavi) fiyat grafiğinin (turuncu) üzerine yerleştirmek faydalı olabilir
Bu durumda, örneğin modelin 10 yıldır sadece düşen bir piyasada kazanç sağladığı açıkça görülmektedir
Daha rafine model de benzer şekilde çoğunlukla düşüşlerde kazanmayı öğrenir, ancak yükselişlerde ve konsolidasyonlarda daha az düşüş gösterir. Piyasa 10 yıl boyunca düşüşte olduğundan, eğitim örneği yanlıdır
Öncülleri rastgele seçtiğinden emin misiniz? Catbusting yapmıyordum, temel bousting örneklerinin koduna bakıyordum. Orada tüm tahminciler kullanılıyor. Yani, en iyi olanı alınır. Korelasyonlu olan onun yanında olacak, ama biraz daha kötü olacak. Ancak diğer bazı bölme seviyelerinde veya düzeltme ağaçlarında, korelasyonlu tahmin edicilerden bir diğeri daha iyi olabilir.
Tahmin için tahmin edicilerin yalnızca bir kısmının alınmasına izin veren ayrı bir parametre vardır - rastgele alınır - model ağaçlarının sayısını artırır, ancak teoride eğitimi hızlandırır.
Kodlarını ayrıştırmış olsaydım emin olurdum, bu yüzden sadece beyan ettikleri şeylerden bahsediyorum - geliştiricileri yanlış anlama ihtimalim çok düşük.
Yani bahsettikleri şey, bölünmüş değerlendirmeye rastgelelik eklemek, bunu yaparak öğrenmeyi geliştirdiler.
Korelasyonlu tahmin edicileri ortadan kaldırmak için ön işleme yapıldığını duymadım.
Başka bir tahmin edicinin daha iyi veya daha faydalı olabileceğine katılıyorum, ancak amacım mümkün olduğunca çok sayıda farklı modeli eğitmek. Bir şeyler öğrenmelerini istiyorum.
Bu yüzden test etmem için birkaç bilgilendirici formül ekleyin.
Anlamadım, size mi yoksa veri kümesine mi atmalıyım? Veri setindeyse, hedef bu sürece dahil olmadığı için benzer gruplama veya korelasyonla nasıl ilişkilidir?
Anlamıyorum, bunu size mi yoksa veri kümesine mi atmalıyım? Veri kümesindeyse, bunun benzerlik gruplaması veya korelasyonla nasıl bir ilgisi var, çünkü hedef bu sürece dahil değil mi?
python ve mql'de yeniden üretmek için iyi fişleri hesaplamak için formüller. Etiketleri kendim alacağım.
sadece bakmak için, çünkü sadece artışları kullanıyorum.Eğitimden sonra onlar için botlar yükleyebilirim.
Bazen bir denge grafiğini (mavi) bir fiyat grafiğinin (turuncu) üzerine yerleştirmek yararlı olabilir
Bu durumda, örneğin modelin 10 yıldır sadece düşen bir piyasada kazanç sağladığı açıkça görülmektedir
Daha rafine model de benzer şekilde çoğunlukla düşüşlerde kazanmayı öğrenir, ancak yükselişlerde ve konsolidasyonlarda daha az düşüş gösterir. Piyasa 10 yıl boyunca düşüşte olduğundan, eğitim örneği yanlıdır
Fiyat, kapanış ve açılış işlemleri arasındaki delta ilkesi üzerine mi inşa edilmiştir yoksa bir tür zaman tayınlaması mıdır?
Fiyat, bir işlemin kapanışı ve açılışı arasındaki delta ilkesi üzerine mi inşa edilmiştir yoksa bir tür zaman sınırlaması mıdır?
evet, işlemlerin yapıldığı anda sabittir
python ve mql'de yeniden üretmek için iyi çipleri hesaplamak için formüller. Etiketleri kendim alacağım.
sadece bakmak için, çünkü sadece artışları kullanıyorum.Eğitimden sonra botları onlara yükleyebilirim.
Bir özelliğin "iyiliğinin" hedefi tarafından belirlendiğini biliyorsunuz.
Oluşturma prensibini daha önce anlatmıştım. MQL5'teki kodun tamamı MQL5'tedir ve bir fonksiyon aracılığıyla herhangi bir dönüşüm söz konusu değildir - bir formül vermek mümkün değildir.
Örneğin, mevcut segmentin başlangıç zamanı ZZ(48) genellikle seçilir.
Bir özelliğin "iyiliğinin" hedef tarafından belirlendiğini biliyorsunuz.
Oluşturma prensibini daha önce açıklamıştım. MQL5'teki kodun tamamı MQL5'tedir ve bir fonksiyon aracılığıyla herhangi bir dönüştürme söz konusu değildir - bir formül vermek imkansızdır.
Örneğin, mevcut segmentin başlangıç zamanı ZZ(48) genellikle seçilir.
ah, peki, çoğunlukla standart göstergeler ve türevleri üzerine mi?
Evet, işlemler sırasında sabittir
Girdi sayısına göre daha dengeli bir model seçerek alım ve satım için bir işaretleme yapmaya çalışın ve ardından örneği ikiye bölerek iki ayrı model yapın.