Aleksey Nikolaev :

Yani ARMA iyi, ama ARIMA zaten çok fazla)

Katılıyorum, genel olarak AR ile geçinmeye çalışıyorum)

böyle bir VR arimasını tahmin etmek için uygundur


 
Alexey Vyazmikin :

Açık. Objektif olarak evet, kadınlar daha duygusal, yani hipnoz ve NLP'ye daha yatkınlar.

Ama anlamıyorum, bu bir şekilde psikolojinin bir bilim olarak sadece insanlara zarar verdiğini kanıtlıyor mu?

Bu eğitimlerin gerçekten kimseye yardım etmediğini düşünüyorsunuz - bundan şüpheliyim.

Deneyimsiz gençler için faydalıdırlar.
Bununla birlikte, bu bir saatlik videonun tamamı, iyi bilinen bir halk bilgeliği ile özetlenebilir: "yalan bir taşın altında - su akmaz."
 
Maksim Dmitrievski :

böyle bir VR arimasını tahmin etmek için uygundur


Burada kendimizi TS serisi ile sınırlayabiliriz.

 
elibrarius :
Deneyimsiz gençler için faydalıdırlar.
Bununla birlikte, bu bir saatlik videonun tamamı, iyi bilinen bir halk bilgeliği ile özetlenebilir: "yalan bir taşın altında - su akmaz."

Bu, kişinin kişisel gelişimi üzerinde bireysel bir uzmanla çalışmak istememesi nedeniyle bizde popülerdir, ancak buna ihtiyaç vardır. Psikoloji, bu endüstrinin aşırı güçlendirilmesi ve hastaların ihmal edilmesi de dahil olmak üzere, hala son derece olumsuz algılanan psikiyatri ile ilişkilidir. Onlar. insanların korkuları psikiyatri ile ilgili olarak haklıdır, bu nedenle her türlü şüpheli kişilik karizmalarından kazanır. Özel bireysel psikoterapinin gelişimi için uygun koşulların yaratılması ve öncelikle bu hizmetlerin CHI direği tarafından normal fiyatlarla ödenmesi gerekmektedir.

 
Alexey Vyazmikin :

Piyasada başarıya giden yol bir psikoloji anlayışıyla başlar, yalnızca KENDİNİZİ anlayan bir kişi kâra güvenebilir, bu anlayış orada değilse, borsa böyle bir gözetim için sizi çok ağır cezalara çarptırabilir, birleşen %99'dur. "kendi içine" bakmamak için her şeyi (göstergeler, MO, optimizasyon vb.) yapın. içsel "Ben"inize, belirli piyasa dalgalanmalarına ve risklerine nasıl tepki verdiğine dair. Bilinçaltı her zaman gerçeği bilir, kalabalığın nereye gideceğini bilir, ancak korkular ve açgözlülük tepkiyi tamamen bozar ve ayrıntılı iç gözlem olmadan sesin nerede doğru olduğunu ve duyguların nerede olduğunu ayırt etmek mümkün değildir.

 
Vasili Perepelkin :

Bazen bir kişinin amacı bir tahliye olabilir - örneğin ticaretten yorulduğunda bilinçsiz bir hedef.

Gerçekte, tüccarları tanımıyorum, bu yüzden bir kişiyi yandan izlemeden yargılamak benim için zor.

 
[Silindi]  
Bu şekilde beyler, piton beşikten incelenmeliydi. Süper iş.
 
Maksim Dmitrievski :
Buradakilerin çoğu Lisp'i sadece bebek beziyle öğrenebiliyordu.

 
Aleksey Nikolaev :

Buradakilerin çoğu Lisp'i sadece bebek beziyle öğrenebiliyordu.

beşikten şöyleydi: BASIC - Corvette, Focal - BK 0010, BEVM'de Pascal, 486 - Turbo Pascal 7, Pentium 1 - C ++, ..... Delphi ... artık umurlarında değil, onlar hepsi aynı

hedef platform ve çerçeve bilgisi artık önemli, kimsenin çıplak Python'a ihtiyacı yok

